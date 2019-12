DOBRE VIJESTI ZA RADNIKE U UGOSTITELJSTVU: Pada PDV – cijene neće biti niže, ali plaće radnika bi mogle rasti

Snižava se stopa poreza za ugostitelje: ‘Proteklo je razdoblje za ugostitelje bilo jako teško, iscrpljivali smo svoje proračune, zalagali smo čak i svoju imovinu kako bismo izdržali taj teret i maksimalno smo se iscrpili. Ova mjera je za hotelsku i restoransku industriju došla baš kao slamka spasa’

Hrvatski ugostitelji koji pripremaju i poslužuju hranu i slastice unutar ugostiteljskih objekata i izvan njih u novu, 2020. godinu zadovoljniji s obzirom na to da im je paketom poreznih reformi Vlade premijera Andreja Plenkovića snižena stopa poreza s dosadašnjih 25 na 13 posto, piše danas Glas Slavonije. Hrvatska trenutno nije u krizi, recesije nema, pa ima smisla što se poreznim rasterećenjem nastoji pomoći ugostiteljima, koji tvrde kako se nisu oporavili još od kriznih godina, u kojima su samo za održavanje poslovanja utrošili svu svoju ušteđevinu.

“Proteklo je razdoblje za ugostitelje bilo jako teško, iscrpljivali smo svoje proračune, zalagali smo čak i svoju imovinu kako bismo izdržali taj teret i maksimalno smo se iscrpili. Ova mjera je za hotelsku i restoransku industriju došla baš kao slamka spasa”, rekao je za Glas Slavonije Berislav Mlinarević, osječki ugostitelj i turistički djelatnik te predsjednik Strukovne skupine ugostitelja pri osječkom HGK-u.

Neće doći do pojeftinjenja?

Zbog toga on sumnja da će smanjenje poreza dovesti do pojeftinjenja ponude i proizvoda. Vjeruje da će ta sredstva uglavnom ići za konsolidaciju tvrtki.

“Kratkoročno će nam stabilizirati situaciju, ali ne nastavimo li dobru politiku, dugoročno gubimo utakmicu. Pitanje je da li je i to dovoljno, jer nakon dužeg razdoblja i iscrpljivanja vrlo vjerojatno doći će do kupnje opreme jer nam je taj dio uvijek bio za kupovanje inventara”, kaže Mlinarević.

Predsjednik Udruženja osječkih obrtnika Dragutin Grabrović također ne vjeruje da će se ova mjera odraziti na cijene proizvoda. Smatra da to i nije bio njezin izravni cilj, nego se ugostiteljima željelo pomoći u podizanju konkurentnosti te eventualnom povećanju plaća zaposlenika.

“Nikada do sada nismo bili svjedoci da je snižavanjem PDV-a ili nekih drugih olakšica došlo do direktnog sniženja cijena koje bi osobno osjetili i potrošači. Učinila se usluga ugostiteljima. Ako će oni oplemeniti uslugu, povećati plaće uposlenicima i zadržati ih na radnim mjestima, da ne odu iz zemlje, već je to dovoljno za početak”, objasnio je Grabrović.

Jačanje položaja djelatnika

Atila Varga, vlasnik jednog ugostiteljskog objekta kaže kako je na nedavnom kongresu ugostitelja u Šibeniku bilo rečeno da država i ne očekuje od ugostitelja da snižavaju cijene ponude, nego da se zajedničkim snagama ojača položaj djelatnika kako bi oni ostali u našoj zemlji.

“Cijene hrane u restoranima danas su toliko niske da je teško očekivati njihovo snižavanje. Ako sve bude tako kao što je rečeno, bit ću prvi koji će 15. siječnja podići plaću svojim zaposlenicima”, rekao je.

Krešimir Kuna, vlasnik jedne ugostiteljske tvrtke rekao je za Glas Slavonije kako vjeruje da je malo prostora za snižavanje cijena, jer je do sada sve to išlo na štetu zarade vlasnika. “Naravno da se veselimo ovakvoj odluci Vlade. Naš je prvotni cilj bio da Vlada snizi PDV na 13 posto za cijeli ugostiteljski sektor te donese još nekih dodatnih rasterećenja za djelatnike, jer ovako je sve manje dobrih konobara, kuhara, koji u sve većem broju odlaze ili put Dalmacije, ili u inozemstvo.”

