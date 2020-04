DOBRE VIJESTI ZA PODSTANARE: Ako ne bude turista, najmodavci će stanove morati iznajmiti građanima. Hoće li pasti i cijena?

Obiteljima s djecom, vlasnicima kućnih ljubimaca i pušačima inače je u Istri ili Dalmaciji gotovo nemoguće pronaći stan za dugoročan najam u vrijeme turističke sezone, a sada se dgodila i gospodarska kriza izazvana koronavirusom

Podstanari koji su ovih dana zbog krize izazvane epidemijom koronavirusa ostali bez posla, a time i bez prihoda, strepe da bi mogli završiti na ulici. No, strepe i najmodavci jer je predsezona već propala, a iznajmljivanje nekretnina u ljetnim mjesecima trenutno je pod velikim upitnikom.

Glas Istre piše kako iz agencija za posredovanje u prometu nekretnina poručuju da o padu cijena najma stanova još uvijek nema govora.

Neki još vjeruju da sezona neće propasti

Potvrđuje to i jedan od oglasa objavljen 24. ožujka u Facebook grupi “Stanovi za najam Pula” u kojem stoji: “Iznajmljujem potpuno opremljen stan veličine 45 četvornih metara, nepušačima, do 31. svibnja, uz mogućnost produljenja ukoliko se situacija s koronavirusom ne smiri.”

Vlasnik je napomenuo da je stan useljiv odmah te da je obvezno i plaćanje pologa u iznosu od tisuću kuna. U istoj grupi vlasnica stana na Novoj Verudi u Puli u tri dana je dvaput objavila oglas za najam do 1. lipnja i to u vidu tjednog ili mjesečnog najma. No, tri dana kasnije, piše Glas Istre, promijenila je mišljenje i objavila da će visina najma nakon 1. lipnja “ovisiti o duljini boravka i o periodu”.

Trend se mijenja zbog koronavirusa

Tržište ponude i potražnje stanova je nemilosrdno i cijene su odavno probile plafon. Obiteljima s djecom, vlasnicima kućnih ljubimaca i pušačima inače je pronaći stan za dugoročan najam u vrijeme turističke sezone naprosto nemoguća misija. A sada se pojavila i gospodarska kriza izazvana koronavirusom.

Vlatko Mrvoš, dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, kaže da će uslijed novonastalih okolnosti trend biti promijenjen.

“Dio iznajmljivača koji su se bavili turizmom, vratit će se na dugoročni najam”, rekao je Mrvoš za Glas Istre.

