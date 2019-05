DOBRE VIJESTI ZA MLAĐE OD 45: Na pomolu nova rješenja – svjetlo na kraju tunela za one s ugovorima na određeno i kupce prve nekretnine?

Jedan od prijedloga za rješavanje gorućih demografskih problema Hrvatske je uvođenje novih poreznih poticaja kako bi se utjecalo na tržište nekretninama

Kako riješiti goruće demografske probleme s kojima se bori Hrvatska pitanje je s kojim se suočava skupina stručnjaka koju je formiralo Ministarstvo za demografiju. Jedan prijedlog je uvođenje interveniranja u tržište rada ograničenjima za poslodavce kako bi se riješilo pitanje populacije mladih koji su obuhvaćeni radom na određeno, a drugi je uvođenje novih poreznih poticaja kako bi se utjecalo na tržište nekretninama, piše Poslovni.hr. U slučaju uvođenja ograničenja poslodavcima, spominje se uvođenje kvote od 5 posto za potpisane ugovore o radu na određeno vrijeme po poslodavcu, a u slučaju druge moguće mjere razmatra se povratak ukinutog oslobođenja poreza na promet nekretnina na kupnju prve nekretnine za mlade, tj. osobe mlađe od 45 godina. Slično rješenje postojalo je do 2016. godine.

Veći učinak nego što ga ima porezno rasterećenje?

U situaciji oporavka tržiVšta koje dobro funkcionira, novi prijedlog vjerojatno ne bi bio veliko opterećenje za proračun, a mogao bi imati dobre ishode. Međutim, osim što bi takva mjera dobro došla za tržište nekretnina, treba još vidjeti koliko bi povratak oslobođenja poreza kupcima prve nekretnine bio koristan u sprječavanju daljnjeg iseljavanja mladih. Boro Vujović, vlasnik agencije Opereta, tvrdi da bi se povećavanjem zaposlenosti, rješavanjem potplaćenosti i rješavanjem problema rada na određeno vrijeme više utjecalo na sprječavanje iseljavanja. Naime, to bi imalo veći učinak nego samo porezno rasterećenje pri kupnji prve nekretnine.

Snižavanje PDV-a na novogradnju?

Jedan od kontraprijedloga, piše Poslovni.hr, je da se u slučaju mladih koji rade na određeno država aktivnije postavi u funkciji jamca prema bankama kako bi se pronašla učinkovita rješenja u slučaju krize. Neki predlažu da bismo trebali slijediti primjere Mađarske i Slovenije koje su snizile PDV na dio novogradnji. U Sloveniji on iznosi 9,5% za stanove do 120 m2 i kuće do 250 m2. Budući da 30% današnjih transakcija u RH čine novi stanovi, država kroz 25% PDV-a najviše zarađuje na novogradnjama. Iz nekih poslovnih udruženja građevinara predložena su stoga rješenja poput Slovenskog u slučaju novogradnje.