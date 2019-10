DOBRA VIJEST ZA VOZAČE: Nakon prošlotjednog drastičnog poskupljenja, gorivo danas opet jeftinije

Nakon naglog prošlotjednog porasta cijena goriva, zbog kretanja na naftnom tržištu cijene su stagnirale

Cijene goriva na domaćim benzinskim postajama od jutros su niže nego protekloga tjedna. Litra najprodavanijeg Eurosupera 95 je u prosjeku pojeftinila za 20 lipa i sada iznosi od 9,71 kunu do 10,38 kuna, ovisno o benzinskoj postaji. Dizel je također pojeftinio te mu se cijena kreće od 9,07 do 10,21 kunu za litru. Jeftiniji je i autoplin, koji sada košta od 4,11 do 4,58 kuna po litri, donosi cijenegoriva.info.

Cijene nafte na svjetskim tržištima prošloga su tjedna pale za više od 3,5 posto, što je najveći tjedni pad od kolovoza. Posljedica je to usporavanja rasta vodećih svjetskih gospodarstava i brze obnove proizvodnje nafte u Saudijskoj Arabiji, javlja Novi list.