IMAMO 274 NOVOZARAŽENIH I 18 PREMINULIH: Jedna hrvatska županija najavila: ‘Da, otvorit ćemo terase kafića i to 1. ožujka’

Danas su zabilježena 274 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 1959, a među njima je 927 pacijenata na bolničkom liječenju, od kojih je na respiratorima njih 84

Ljudi koji su preboljeli koronavirus imaju 91 posto niži rizik od zaraze u idućih sedam mjeseci, pokazalo je austrijsko istraživanje

Istarska županija planira 1. ožujka otvoriti terase ugostiteljskih objekata

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Sud naredio nizozemskoj vladi da ukine policijski sat uveden zbog covida

11:37 – Nizozemski sud naredio je u utorak vladi da odmah ukine noćni policijski sat uveden radi ograničavanja širenja koronavirusa u zemlji, donijevši odluku da za to nema odgovarajuće pravne osnove. Policijski sat, prvi u Nizozemskoj od Drugog svjetskog rata, izazvao je nerede prosvjednika protiv zatvaranja kada je uveden 23. siječnja.

“Policijski sat se temelji na zakonu o izvanrednim situacijama, kada nema vremena za raspravu u parlamentu”, naveo je sud. “Nije bilo takve hitne potrebe u ovom slučaju. Dalekosežne mjere poput ove moraju se temeljiti na odgovarajućim zakonima.”

Sud je rekao da vlada nije objasnila zašto je policijski sat prijeko potreban u ovoj fazi pandemije budući da je stopa zaraze u Nizozemskoj već bila u padu prije nego što je mjera stupila na snagu. Nizozemska vlada je pod pritiskom nakon što je 23. siječnja uveden policijski sat, od 21 do 4,30 sati, koji je pokrenuo najburnije prosvjede u zemlji u posljednjih 40 godina. Prošli tjedan je produlje do 3. ožujka. Glasnogovornica ministarstva pravosuđa rekla je da vlada još uvijek proučava iznenađujuću odluku haškog Okružnog suda te da zasad nema komentara.

Njemačka zbog britanskog soja virusa digla na noge i policiju

11:37 – Slučaj zaraze britanskim sojem koronavirusa u Hammu, zapadnoj Njemačkoj, digao je noge policiju koja je provela opsežnu operaciju u tom gradu, potvrdila je u utorak glasnogovornica policije. Prema gradskim vlastima, nakon što je zaraza britanskim sojem B117 potvrđena kod jednog radnika na gradilištu, na lice mjesta je poslano oko 100 policajaca.

Četiri zgrade u kojima su smješteni radnici stavljene su pod karantenu, a svi koji rade na tom gradilištu su podvrgnuti testiranju. Policija od ponedjeljka navečer dežura ispred zgrada kako bi nadgledala mjere karantene.

Britanski soj virusa smatra se zaraznijim i jedan je od tri mutirana soja identificirana u Njemačkoj koji izazivaju zabrinutost zdravstvenih vlasti. Postojanje novih sojeva u Njemačkoj potvrdio je Institut za kontrolu bolesti Robert Koch (RKI). Početkom mjeseca RKI je izvijestio da je soj B117 zabilježen u 13 od 16 njemačkih saveznih pokrajina te da trenutno čini jedva šest posto svih slučaja zaraze. RKI, međutim, upozorava da je vrlo vjerojatno da će taj broj rasti.

Imamo 274 novozaraženih i 18 preminulih

11:17 – “U posljednja 24 sata zabilježena su 274 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1959. Među njima je 927 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 84 pacijenta. Preminulo je 18 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 237999 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5357 preminulo, ukupno su se oporavile 230 683 osobe od toga 299 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 11 149 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 275 009 osoba, od toga 6 686 u posljednja 24 sata”, priopćio je nacionalni stožer civilne zaštite.

Istra od 1. ožujka planira otvaranje terasa kafića

11:13 – Županijski stožer Istarske županije održao je konferenciju za novinare na kojoj je načelnik Dino Kozlevac najavio otvaranje terasa ugostiteljskih objekata od 1. ožujka, zbog povoljne epidemiološke situacije, javlja Dnevnik.hr.

“Planiramo otvaranje terasa ugostiteljskih objekata 1. ožujka. Sljedeći tjedan ćemo procijeniti stanje na području Istarske županije, za koje sada ocjenjujemo da je povoljno te ćemo donijeti definitivnu odluku”, rekao je Kozlevac.

Ličko-senjska županija: 5 novozaraženih

11:00 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 5 je novooboljelih osoba od COVID-19, 9 osoba je izliječeno. 3 oboljele osobe su s područja Otočca te 2 s područja Gospića. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 7 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 67 osoba. Na području PU ličko-senjske aktivno je 187 mjera samoizolacije.

UK će dati građanima potvrde o cijepljenju, ako ih traže druge države

10:50 – Britanija će svojim stanovnicima dati potvrde o cijepljenju protiv covida-19 budu li ih zahtijevale druge države, premda nije planirano da ih se uvede u upotrebu kod kuće, rekao je ministar zadužen za cjepiva Nadhim Zahawi u utorak.

“Međunarodno, budu li druge države zahtijevale potvrdu o cijepljenju, mislim da je ispravno da im to omogućimo”, rekao je Zahawi u intervjuu za BBC. “Ne planiramo uvesti upotrebu putovnica za cijepljenje u domaću upotrebu. Kao što je premijer opisao, bit će to nacionalni program cijepljenja u kombinaciji s brzim testiranjem, mislim da je to put naprijed”.

Zahawi je također rekao da Britanija očekuje da će se opskrba cjepivima povećati sljedeći mjesec. Dodao je kako je uvjeren da će se ispuniti cilj prema kojemu bi 32 milijuna ljudi u glavnim prioritetnim skupinama do kraja travnja dobilo prvu dozu cjepiva. “Vidim mnogo veći opseg u ožujku i travnju – stižu deseci milijuna doza”, rekao je.

U borbi s epidemijom koja je u Velikoj Britaniji pokosila više od 117.000 ljudi, vlada Borisa Johnsona želi do kraja travnja cijepiti devet skupina stanovništva koje smatra prioritetnima, među kojima su sve osobe starije od 50 godina. U Britaniji je u ponedjeljak počeo režim obavezne hotelske karantene za putnike iz više desetaka zemalja za koje se drži da su “visoko rizične” u pokušaju da se spriječi širenje novih sojeva koronavirusa.

Nova zdravstvena politika zahtijeva da se svi britanski državljani i osobe sa stalnim boravištem koje uđu u Englesku iz 33 visoko rizične zemlje moraju 10 dana samoizolirati u obaveznoj karanteni u odobrenim hotelima te obaviti nekoliko testova na covid-19. Drugim posjetiteljima iz zemalja trenutno na tzv. “crvenoj listi”, koja uključuje južnoameričke države, Južnoafričku Republiku i Portugal, trenutno je zabranjen ulazak u Britaniju.

Vukovarsko-srijemska županija: 13 novozaraženih

10:44 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 13 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 12 pozitivnih na PCR testiranju, a 1 na brzom antigenom testu (6 osoba iz Vinkovaca, te po 1 osoba iz Andrijaševaca, Jarmine, Nijemaca, Otoka, Trpinje, Rokovaca i Vukovara). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8585, od kojih je 8259 izliječeno, a ukupno je preminula 191 osoba. Trenutno je u županiji 25 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 204 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 42503. U samoizolaciji na području županije su 472 osobe.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji su pozitivna 3 radnika iz sustava zdravstva (1 liječnik i 2 medicinske sestre/tehničara). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 1 radnik (1 liječnik). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 5 učenika i 2 nastavnika. U samoizolaciji se nalaze 2 nastavnika i 142 učenika.

Šibensko-kninska županija; 16 novozaraženih, 1 preminula osoba

10:43 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 16 osoba je oboljelo od COVID-19 infekcije. Nažalost, preminula je ženska osoba starije životne dobi oboljela od COVID-19 infekcije, koja se liječila u šibenskoj bolnici.

Trenutno je 66 aktivnih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici liječi se 16 osoba, od kojih je jedna osoba na respiratoru, dok se u kninskoj bolnici liječi 20 osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 396 osoba. U posljednja 24 sata uzorkovana su 123 uzorka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Znanstvenici preispituju učinkovitost T-stanica u borbi protiv koronavirusa

10:40 – Unatoč činjenici da je razvoj cjepiva protiv koronavirusa znanstvenike primorao na pomicanje granica, pojava novih sojeva potaknula ih je i na preispitivanje učinkovitosti T-stanica u borbi protiv virusa. I premda su znanstvenici još uvijek zabrinuti zbog razvoja novih varijanti koronavirusa koje postaju manje ili više otpornije na antitijela koja se stvaraju u organizmu u osoba koje su preboljele covid, njihova je pojava ponovno pokrenula zanimanje istraživača za nove imunosne odgovore koji štite od virusa, piše stručni časopis Nature.

Znanstvenici proučavaju dostupne podatke, tražeći signale koji bi upućivali na to da bi T- stanice mogle pridonijeti održavanju trajnog imuniteta. Nadaju se da bi T- stanice mogle omogućiti određeni imunitet i zaštitu od koronavirusa čak i u slučaju da antitijela postanu manje učinkovita u borbi protiv ove bolesti.

“Znamo da su antitijela vjerojatno manje učinkovita u slučaju novih varijanti, no možda nas mogu spasiti upravo T-stanice. Sa znanstvenog aspekta to ima smisla, jer nemamo podatke, no možemo se nadati”, kaže Daina Graybosch, biotehnološka analitičarka iz investicijske banke SVB Leerink u New Yorku.

Dosadašnji razvoj cjepiva protiv koronavirusa uglavnom je bio fokusiran na razvoj antitijela, što je potpuno opravdano, smatra Alessandro Sette s Instituta za imunologiju La Jolla u Kaliforniji. “Takva razina zaštite smatra se zlatnim standardom, no najčešće zahtijeva velik broj antitijela. Sjajno je ako možete proizvesti veliki broj antitijela, ali nije nužno uvijek i moguće”, kaže Sette.

Uz antitijela, ljudski imunosni sustav proizvodi i velik broj T- stanica koje mogu utjecati na virus. Neke od njih mogu uništavati i stanice zaražene virusom, a nazivamo ih CD8. Ostale, takozvane pomoćne T-stanice ili CD4 važne su jer obavljaju ostale imunološke funkcije poput stimulacije proizvodnje antitijela i novih T-stanica. No stručnjaci ističu da T-stanice ne mogu spriječiti pojavu infekcije virusom s obzirom na to da se one aktiviraju tek kad je virus već dulje vrijeme prisutan u organizmu. Ipak, njihova uloga može biti presudna u trenutku kada se u organizmu pojedinca počnu razvijati simptomi koronavirusa.

U slučaju covida-19, T-stanice bi mogle odigrati ključnu ulogu i napraviti razliku između osoba u kojih će se razviti blagi simptomi bolesti i onih kojima će trebati hospitalizacija. “Ako su sposobne ‘ubiti’ stanice zaražene virusom prije nego što se one prošire iz gornjeg dijela respiratornog trakta, to će utjecati i na sam tijek bolesti”, smatra Annika Karlsson, imunologinja s Instituta Karolinska u Stockholmu.

Istodobno bi mogle smanjiti zarazu tako što će ograničiti količine virusa koje cirkuliraju kod zaražene osobe, što znači da ta osoba u okolinu ‘izbacuje’ manje virusnih čestica. T stanice bi istodobno mogle utjecati i na nove sojeve koronavirusa. Rezultati studije koju su proveli Sette i njegovi kolege, upućuju na to da osobe zaražene koronavirusom obično u organizmu generiraju T-stanice koje ciljaju najmanje 15 do 20 različitih fragmenata proteina koronavirusa.

Koji će fragment virusa T-stanice odabrati za napad varira od osobe do osobe, što znači da će ljudi moći generirati različite T-stanice koje mogu napasti potpuno različite dijelove virusa. Sette smatra da bi upravo zbog toga virusu moglo biti znatno otežano mutiranje, čija je svrha izbjeći odgovor T-stanica.

Nakon što su otkrivene nove varijante koronavirusa, osobito južnoafričkog, koji se pokazao znatno otpornijim na antitijela što ih je prouzročio dosadašnji virus, znanstvenici su počeli razmišljati o tomu bi li T-stanice mogle postati znatno manje osjetljive na mutacije virusa. Rani rezultati istraživanja imunologa pokazali su da bi se to moglo ostvariti, no ističu da je potrebno provesti još detaljnijih studija da bi se dobili kvalitetniji podaci. Zbog pojave novih varijanti virusa, istraživači su već najavili da bi cjepiva mogla biti manje učinkovita u borbi protiv njih, pa farmaceutske tvrtke već traže načine pokretanja novih cjepiva koja bi znatno učinkovitije stimulirala rad T-stanica.

Jedna od njih je već pokrenula istraživanja. To je Gritstone Oncology, biotehnološka tvrtka iz Kalifornije koja razvija eksperimentalno cjepivo, a ono sadrži takozvani genetski kod nekoliko fragmenata proteina koronavirusa za koje se zasad zna da mogu izazvati reakciju T-stanica. Klinička ispitivanja ove vrste cjepiva trebala bi početi u prvome tromjesečju ove godine. No predsjednik Gritstonea, Andrew Allen kaže kako se nada da će razvoj ovakve vrste cjepiva ipak ostati u eksperimentalnoj fazi te da će dosadašnja cjepiva biti dovoljna u učinkovitoj borbi protiv pandemije koronavirusa.

“Nadam se da će postojeća cjepiva biti učinkovita u suzbijanju koronavirusa i njegovih novih sojeva te da naše cjepivo neće ni biti potrebno. Razvijamo ga da bismo bili spremni na potencijalno gori scenarij, no istodobno se nadamo da do toga neće doći. Bilo kako bilo, dobro je biti spreman na sve”, rekao je Allen.

Zagrebačka županija: 5 novozaraženih

10:13 – U Zagrebačkoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je pet novooboljelih osoba od covida-19 pa je trenutno aktivno 247 slučaja, priopćio je u utorak Stožer civilne zaštite te županije. Među novooboljelima po jedan je iz gradova Samobor, Sveta Nedelja i Velika Gorica, te po jedan iz općina Brckovljani i Križ.

Ozdravilo je 35 osoba. Po podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, od početka pandemije evidentirano je 19.545 osoba s koronavirusom, izliječeno je 19.228 osoba, a 70 je preminulo.

Međimurska županija: 5 novozaraženih

10:00 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda PCR metodom testirano je 178 osoba od čega je evidentirano 5 pozitivnih slučajeva na koronavirus u Međimurskoj županiji, što je 2,8% pozitivnih od broja testiranih. U protekla 24 sata oporavilo se 23 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 126.

Iz drugih županija prijavljena su 2 pozitivna slučaja osoba s prebivalištem/boravištem u Međimurskoj županiji. Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno su hospitalizirana 34 pacijenata pozitivnih na virus COVID-19. U protekla 24 sata hospitalizirana su 2 pacijenta, a otpušteno je 12 pacijenata. Na invazivnoj respiraciji se nalaze 2 covid pozitivna pacijenta. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Primorsko-goranska županija: 33 novozaraženih i 2 preminulih

9:49 – Primorsko-goranska županija testirala je 633 uzorka tijekom jučerašnjeg dana. Ukupno je 33 novozaraženih osoba. Preminule su dvije osobe. Na bolničkom liječenju se nalazi 35 osoba, od kojih je troje na respiratoru. Broj aktivnih slučajeva iznosi 342.

Istarska županija: 4 novovozaraženih

9:48 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 403 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su 4 novozaražene osobe. Za 3 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. U epidemiološkoj obradi nalazi se 1 osoba.

Izliječeno je 7 osoba. Trenutno je 26 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalaze se 552 osobe. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 17 osoba, nema osoba u respiracijskom centru.

Zbog cijepljenja preko reda moguće i prijave DORH-u

9:48 – Cijepljenje preko reda, odlučio je ministar Vili Beroš, proći će dodatnu kontrolu unutar Ministarstva, a svi slučajevi nepravilnosti bit će sankcionirani, prema potrebi i prijavom Državnom odvjetništvu, rekao je za Jutarnji list ministar zdravstva. Istaknuo je da čekaju izvještaj s Rebra te da će o njemu ovisiti daljnji koraci.

“Osnovano je Povjerenstvo za praćenje i analizu cijepljenja pri Ministarstvu zdravstva, koje će analizirati dostavljena izvješća. Ako ne bude znakova odstupanja od programa cijepljenja, dalje se neće trebati ništa raditi. Ako uočimo neke nepravilnosti, uputit ću zdravstvenu inspekciju Ministarstva zdravstva u KBC Zagreb ili bilo koju drugu ustanovu u kojoj bi eventualno bilo nepravilnosti kako bi se sve pomno istražilo”, napominje Beroš.

Na pitanje koji su koraci ako se uoče daljnje nepravilnosti, Beroš pojašnjava da se tada ide prema Hrvatskoj liječničkoj komori, a ako bi se utvrdilo da je bilo nezakonitih radnji, slučaj bi preuzelo Državno odvjetništvo. Iz Hrvatske liječničke komore poručuju da će se svakako baviti ovom temom te da se povjerenstvo HLK načelno sastaje jednom mjesečno.

“Tema cijepljenja preko reda bit će na dnevnom redu nadležnog povjerenstva HLK-a nakon što Komora službenim putem zaprimi izvješće Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva”, zaključuju, donosi Jutarnji list.

Zbog pandemije javni dug povećan za 30 milijardi kuna

9:47 – Zbog pandemije javni dug je povećan za 30 milijardi kuna, manjak u proračunu 2021. bit će oko tri posto BDP-a, a javni dug narast će na 330 milijardi kuna, piše u utorak Večernji list. Državnoj blagajni ove godine na naplatu stiže oko 50 milijardi kuna starih zaduženja, koje ministar financija Zdravko Marić treba refinancirati, no osim toga država bi se trebala zadužiti za oko 12 milijardi kuna novoga duga, navodi dnevnik.

Tako bi ovogodišnji manjak u proračunu trebao iznositi oko tri posto BDP-a. Na naplatu stižu dvije veće obveznice, prva inozemna od 1,6 milijardi dolara već u ožujku. Pripreme za njezino refinanciranje već su počele i, sudeći prema stanju na svjetskom tržištu novca, taj bi se dug, ovisno o ročnosti, mogao refinancirati ispod jedan posto jer su uvjeti financiranja i dalje iznimno povoljni.

Ukupni iznos javnog duga trebao bi lagano padati prema 84 posto BDP-a, nakon osjetnog povećanja u prošloj godini sa 73 na 86 posto BDP-a. Javni je dug povećalo 30 milijardi kuna novog proračunskog manjka koji je iza sebe ostavila pandemija koronavirusa.

Istovremeno, trenutačni višak, koji banke drže u HNB-u, iznosi oko 60 milijardi kuna, piše Večernji list i prenosi riječi glavnog ekonomista Hrvatske narodne banke Vedrana Šošića da su uvjeti financiranja i dalje povoljni te da se potrebe države mogu vrlo povoljno zadovoljiti.

Dubrovačko-neretvanska županija: 28 novozaraženih

9:46 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 28 novih slučajeva zaraze koronavirusom (13 utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o 15 osoba iz Dubrovnika, sedam iz Konavala, po dvije iz Metkovića i Ploča te po jednoj iz Orebića i Slivnog. Ukupno je zaraženo 16 muških i 12 ženskih osoba, a 19 ima utvrđenu epidemiološku vezu.

Izliječeno je 29 osoba: 17 iz Dubrovnika, osam iz Konavala te po jedna iz Blata, Ploča, Stona i Župe dubrovačke. U posljednja 24 sata obrađeno je 247 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 41 618 uzoraka. U OB Dubrovnik hospitalizirane su 33 osobe pozitivne na koronavirus. Dva pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb, od kojih je jedan na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji je 689 osoba.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 2 novozaražene, 1 preminula osoba

9:31 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom. Jedna novozaražena osoba s područja je općine Đulovac, a jedna novooboljela osoba s područja je općine Severin.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 26 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je troje na respiratoru, a 26 pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 217 osoba. U posljednja 24 sata preminula je jedna osoba s koronavirusom, a od početka pandemije s područja Bjelovarsko-bilogorske županije preminule su 132 osobe.

Neslužbeno: Imamo manje od 300 novozaraženih

9:28 – N1 neslužbeno doznaje kako je u protekla 24 sata na nešto više od 6600 testiranih uzoraka otkriveno manje od 300 pozitivnih osoba.

Sisačko-moslavačka županija: 14 novozaraženih

9:16 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je četrnaest novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o šest osoba s područja grada Siska, dvije osobe s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja grada Glina, jednoj osobi s područja općine Dvor, jednoj osobi s područja općine Lekenik, jednoj osobi s područja općine Sunja, jednoj osobi s područja grada Kutina te jednoj osobi s područja općine Velika Ludina.

Trčanje je protuotrov za pandemijski stres

9:14 – Kvalitetno opuštanje važnije je nego prije s obzirom na pandemiju i izazove koje ona nosi. Jedan od načina je trčanje, ali i bilo koja druga vrsta vježbe. “Napetost koju osjećamo potrebno je otpustiti”, kaže Ingo Froboese, profesor na sportskom sveučilištu u Koelnu.

Njegov savjet: Od stresa možete doslovno otrčati. Vježbanje otpušta endorfine i snizuje hormone stresa. Usto, čak i umjereno vježbanje rezultira povećanjem osjećaja sreće i zadovoljstva, pokazale su studije.

No ako želite na taj način ublažiti stres, pripazite da ne pretjerate. Pretjerate li s vježbanjem kad ste već nervozni, možete izazvati suprotan učinak i podignuti razinu kortizola, hormona stresa. U idealnim situacijama vježbat ćete vani, na svježem zraku i dnevnom svjetlu što je isto dobro za vas.

Sport otpušta hormone poput serotonina i dopamina koji pomažu koncentraciji, popravljaju raspoloženje i povećavaju vlastiti osjećaj dobrobiti, kaže sportska znanstvenica Johanna Rupp. Vrlo je važno odabrati sport u kojem uživate. Ako vam vježbanje nije zabavno, neće vam ni pomoći u ublažavanju stresa nego će samo postati još jedna “gnjavaža” povrh druge. Ako vam je bicikliranje draže od trčanja, sjednite na bicikl, odaberite igranje stolnog tenisa u parku ili samo šećite.

Osječko-baranjska županija: 8 novozaraženih

9:12 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 292 uzorka od kojih su osam bili pozitivni na koronavirus. Četiri novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka, a po jedna na području Čepina, Đakova, Ernestinova i Našica.

Na bolničkom liječenju nalazi se 66 osoba oboljelih od COVID-19, i to 53 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 11 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 13 pacijenata s tim oboljenjem. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 695 osoba.

Virovitičko-podravska županija: 1 preminula osoba

9:10 – Područje Virovitičko-podravske županije ne bilježi novo zaražene osobe korona virusom u posljednja 24 sata, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Testiranih je bilo 34, svi su bili negativni. Nažalost, jedna muška osoba, 1952. godište, uslijed COVID-19 infekcije, preminula je u KBC-u Osijek. Pritom je imala i brojne komorbiditete. Na bolničkom liječenju nalazi se 15 COVID-19 pacijenata, svi su u Općoj bolnici Virovitica.

Od početka epidemije korona virusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2 zarazilo se 3.440 ljudi. Nažalost, stotinu i dvije osobe su preminule od posljedica infekcije COVIDOM-19. Usprkos, trenutnom smirivanju situacije s korona virusom, manjem broju zaraženih i hospitaliziranih, iz Stožera civilne zaštite VPŽ, apeliraju na odgovornom ponašanju i poštivanju epidemioloških mjera.

Zadarska županija: 6 novozaraženih, 1 osoba preminula

9:08 – Na području Zadarske županije 6 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Dvije novooboljele osobe izolaciju provode na području Grada Zadra te po jedna na području općina Polača, Preko, Ražanac i Sv.Filip i Jakov. Tijekom jučerašnjeg dana testirane su 253 osobe, pod aktivnim nadzorom je 616 osoba, a od bolesti se oporavilo još 15 stanovnika.

U Općoj bolnici Zadar od posljedica infekcije koronavirusom preminula je 91-godišnja žena. Na svim COVID odjelima hospitalizirano je 14 bolesnika od kojih je 2 na respiratoru. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su dva kršenja mjere samoizolacije.

Koprivničko-križevačka županija: 5 novozaraženih, 1 preminula osoba

8:38 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno pet novih slučajeva bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno je aktivan 41 slučaj bolesti COVID-19, ozdravilo je devet osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 28 osoba. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus (1934. godište) koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge bolesti.

Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 je potvrđena kod 5978 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 118 uzoraka sa sumnjom na SARS – CoV-2 virus.

Požeško-slavonska županija: 1 novozaražena osoba

7:43 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 20 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 10 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 10 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 110 osoba, a ukupno su testirane 28732 osobe. Na posljednjem testiranju obrađen je 171 uzorak, od kojih je 1 pozitivan. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Australija odobrila cjepivo AstraZenece uoči početka programa procjepljivanja

7:10 – Australski medicinski regulatori izdali su u utorak privremeno odobrenje cjepivu AstraZenece za covid-19, dajući dodatni poticaj realizaciji nacionalnog programa cijepljenja u toj zemlji, čiji je početak planiran za sljedeći tjedan. Takva odluka regulatora dolazi upravo u vrijeme kada se najgušće naseljena australska država Victoria približava očekivanom ukidanju petodnevnog iznenadnog lockdowna, uvedenog nakon pojave novih slučajeva zaraze koronavirusom u petak.

Savezna vlada priopćila je da je naručila dovoljno cjepiva AstraZenece za pokrivanje potreba 25-milijunskog stanovništva te zemlje, a većim će dijelom biti proizvedeno u Australiji. Naručeno je i dovoljno doza cjepiva koje su zajedno razvili Pfizer Inc i BioNTech a proizvodi se izvan Australije, za oko petinu populacije.

“Australija sada ima dostupna dva sigurna i učinkovita cjepiva za covid-19”, izjavio je premijer Scott Morrison na televizijskoj konferenciji za medije.

Prva isporuka cjepiva Pfizera-BioNTecha, koje ima 95-postotnu stopu učinkovitosti i već je odobreno, stigla je u ponedjeljak u Australiju i vlada planira 22. veljače početi s planom procjepljivanja stanovništva. U ožujku se očekuje prva isporuka cjepiva AstraZenece, nakon čega će najveći dio cjepiva za potrebe Australije biti proizveden u toj zemlji, što bi ju trebalo zaštititi od neočekivanog rasta potražnje drugdje. Dok su druge zemlje, među kojima SAD i Velika Britanija, bile brže u odobravanju cjepiva pozivajući se na izvanredno stanje, Australija je odlučila pričekati cjelovitije rezultate testiranja kako bi izdala privremeno odobrenje.

Studija: 91 posto niži rizik od zaraze mjesecima nakon preboljenja covida

7:05 – Ljudi koji su preboljeli koronavirus imaju 91 posto niži rizik od zaraze u idućih sedam mjeseci, pokazalo je istraživanje na Medicinskom fakultetu u Grazu koje je objavljeno u časopisu European Journal of Clinical Investigation. Ta razina imunosti samo je malo niža od one koju omogućuje cjepivo Pfizer/BioNTech, za koje je utvrđeno da ima 95 postotnu učinkovitost. To znači da ranija infekcija koronavirusom stvara gotovo jednaku razinu zaštite kao cijepljenim osobama, barem u kraćem razdoblju, pokazalo je to istraživanje provedeno u Austriji koje prenosi dpa.

Studija je proučavala kako su ljudi koji su bili zaraženi u prvom valu infekcije, od veljače do travnja, prošli u drugom valu od rujna do studenoga. U usporedbi s ostalom populacijom u Austriji, oni su imali znatno jaču otpornost na infekciju.

“Ti podaci pokazuju da raste imunost na Sars-CoV-2 u austrijskom stanovništvu, iako još ne znamo do koje mjere se taj imunitet odnosi i na različite mutacije virusa Sars-CoV-2 ili koliko dugo i u kojoj mjeri traje zaštita od reinfekcije u duljem vremenskom razdoblju”, rekao je Franz Allerberger iz Austrijske agencije za zdravlje i sigurnost hrane (Ages).

Potrebne su daljnje evaluacije kroz dulja vremenska razdoblja i analiza podataka iz drugih zemalja. Rezultati su slični onima do kojih su došli britanski zdravstveni djelatnici koji su otkrili da gotovo 90 posto zaraženih koronavirusom imaju antitijela u svojem organizmu šest mjeseci nakon infekcije. Podaci iz veljače najveće britanske biomedicinske baze podataka, UK Biobank, pokazuju antitijela u 88 posto sudionika ispitanih nakon šest mjeseci. Nakon tri mjeseca postotak je 99 posto.