DOBRA VIJEST ZA SVE KOJI SU PREBOLJELI COVID: Studija otkrila koliki je rizik da se ponovno zaraze u idućih sedam mjeseci

Jučer je zabilježeno 68 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 2002, a među njima je 951 pacijent na bolničkom liječenju, od kojih je na respiratorima njih 86

Preminula je 21 osoba; od početka epidemije 5339

Na bolničkom liječenju je 951 pacijent, od kojih je njih 86 na respiratorima

Požeško-slavonska županija: 1 novozaražena osoba

7:43 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 20 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 10 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 10 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 110 osoba, a ukupno su testirane 28732 osobe. Na posljednjem testiranju obrađen je 171 uzorak, od kojih je 1 pozitivan. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Australija odobrila cjepivo AstraZenece uoči početka programa procjepljivanja

7:10 – Australski medicinski regulatori izdali su u utorak privremeno odobrenje cjepivu AstraZenece za covid-19, dajući dodatni poticaj realizaciji nacionalnog programa cijepljenja u toj zemlji, čiji je početak planiran za sljedeći tjedan. Takva odluka regulatora dolazi upravo u vrijeme kada se najgušće naseljena australska država Victoria približava očekivanom ukidanju petodnevnog iznenadnog lockdowna, uvedenog nakon pojave novih slučajeva zaraze koronavirusom u petak.

Savezna vlada priopćila je da je naručila dovoljno cjepiva AstraZenece za pokrivanje potreba 25-milijunskog stanovništva te zemlje, a većim će dijelom biti proizvedeno u Australiji. Naručeno je i dovoljno doza cjepiva koje su zajedno razvili Pfizer Inc i BioNTech a proizvodi se izvan Australije, za oko petinu populacije.

“Australija sada ima dostupna dva sigurna i učinkovita cjepiva za covid-19”, izjavio je premijer Scott Morrison na televizijskoj konferenciji za medije.

Prva isporuka cjepiva Pfizera-BioNTecha, koje ima 95-postotnu stopu učinkovitosti i već je odobreno, stigla je u ponedjeljak u Australiju i vlada planira 22. veljače početi s planom procjepljivanja stanovništva. U ožujku se očekuje prva isporuka cjepiva AstraZenece, nakon čega će najveći dio cjepiva za potrebe Australije biti proizveden u toj zemlji, što bi ju trebalo zaštititi od neočekivanog rasta potražnje drugdje. Dok su druge zemlje, među kojima SAD i Velika Britanija, bile brže u odobravanju cjepiva pozivajući se na izvanredno stanje, Australija je odlučila pričekati cjelovitije rezultate testiranja kako bi izdala privremeno odobrenje.

Studija: 91 posto niži rizik od zaraze mjesecima nakon preboljenja covida

7:05 – Ljudi koji su preboljeli koronavirus imaju 91 posto niži rizik od zaraze u idućih sedam mjeseci, pokazalo je istraživanje na Medicinskom fakultetu u Grazu koje je objavljeno u časopisu European Journal of Clinical Investigation. Ta razina imunosti samo je malo niža od one koju omogućuje cjepivo Pfizer/BioNTech, za koje je utvrđeno da ima 95 postotnu učinkovitost. To znači da ranija infekcija koronavirusom stvara gotovo jednaku razinu zaštite kao cijepljenim osobama, barem u kraćem razdoblju, pokazalo je to istraživanje provedeno u Austriji koje prenosi dpa.

Studija je proučavala kako su ljudi koji su bili zaraženi u prvom valu infekcije, od veljače do travnja, prošli u drugom valu od rujna do studenoga. U usporedbi s ostalom populacijom u Austriji, oni su imali znatno jaču otpornost na infekciju.

“Ti podaci pokazuju da raste imunost na Sars-CoV-2 u austrijskom stanovništvu, iako još ne znamo do koje mjere se taj imunitet odnosi i na različite mutacije virusa Sars-CoV-2 ili koliko dugo i u kojoj mjeri traje zaštita od reinfekcije u duljem vremenskom razdoblju”, rekao je Franz Allerberger iz Austrijske agencije za zdravlje i sigurnost hrane (Ages).

Potrebne su daljnje evaluacije kroz dulja vremenska razdoblja i analiza podataka iz drugih zemalja. Rezultati su slični onima do kojih su došli britanski zdravstveni djelatnici koji su otkrili da gotovo 90 posto zaraženih koronavirusom imaju antitijela u svojem organizmu šest mjeseci nakon infekcije. Podaci iz veljače najveće britanske biomedicinske baze podataka, UK Biobank, pokazuju antitijela u 88 posto sudionika ispitanih nakon šest mjeseci. Nakon tri mjeseca postotak je 99 posto.