DOBRA VIJEST ZA MLADE RODITELJE: Evo kako će se računati mirovina za one koji su koristili rodiljni dopust

U Hrvatskoj je razlika u mirovinama između muškaraca i žena 20,4 posto

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić otkrio je kako će roditelji koji su koristili prvih šest mjeseci rodiljnog dopusta za rođeno ili posvojeno dijete dobiti dodatnih šest mjeseci staža po djetetu, prenosi Novi list.

DETALJAN IZRAČUN: Evo koliku ćete mirovinu imati sa 33 godine staža ako ste mirovinskom uplaćivali 20% plaće

Nepravda

Do 2008. godine prvi dio rodiljne naknade bio je limitiran na najviše 4250 kuna, a drugi dio je iznosio 2660 kuna sve do srpnja prošle godine, otkad je ograničen na 3991 kunu mjesečno, što ulazi u obračun budućih mirovina. To znači da žene koje nisu imale djece će imati veću mirovinu od onih koje jesu, što bi trebalo biti ispravljeno prema najavama ministra Pavića.

Šest mjeseci dodatnog radnog staža dobivat će se za korištenje prvih šest mjeseci rodiljnog dopusta, bez obzira radi li se o majkama ili očevima.

Stupa na snagu od Nove godine

“No, za to će prvo morati ostvariti sve uvjete za mirovinu, a onda će u izračunu mirovina dobiti dodatni staž, što će im značiti veću mirovinu”, najavio je Pavić.

Najavljeno novo pravilo odnosit će se na sve koji budu išli u mirovinu po novom zakonu, odnosno od iduće godine, kad bi on trebao stupiti na snagu.

VLADA ĆE KAŽNJAVATI PRIJEVREMENE MIROVINE, ALI IPAK NE RIGOROZNO: Evo koliko bi po novom smanjili penzije

Razlika u mirovinama

U slučaju da Ministarstvo demografije delimitira i naknade za drugi dio rodiljnog, to bi značilo da će roditelji imati veću mirovinu od onih koji nisu, što je demografska mjera.

Prema Eurostatovim podacima, mirovina žena u Europi u prosjeku je manja za 40 posto od mirovina muškaraca, što je u značajnoj mjeri i posljedica razlike u plaćama. A u Hrvatskoj je ta razlika i veća – 20,4 posto.

VLADA ZASAD NE DIRA POVLAŠTENE MIROVINE IAKO JE VEĆ TREBALA: Evo tko ih sve prima i u kojem iznosu