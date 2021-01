DOBIVAMO NOVU NAJSKUPLJU CESTU U DRŽAVI: Dogradnja 3,7 kilometara koštat će 70 milijuna eura, no postoje dobri razlozi za to

Izgradnja punog profila autoceste Zagreb-Macelj od Đurmanca do Maclja u duljini od 3,7 kilometara mogla bi koštati čak 70 milijuna eura zbog probijanja dvaju tunela i izgradnje triju vijadukata, što bi trebalo trajati dvije godine

Ovih bi dana tvrtka Autocesta Zagreb-Macelj trebala ishoditi lokacijsku dozvolu za posljednju nedovršenu dionicu te autoceste u duljini od 3,7 kilometara od Đurmanca do samog graničnog prijelaza u Maclju. Jutarnji je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture doznao kako bi građevinska dozvola trebala biti gotova u prvoj polovici sljedeće godine, a ako se to ostvari gradnja bi trebala početi već te jeseni.

Cijeli je projekt prijavljen za financiranje iz europskog fonda za oporavak, a procijenjena mu je vrijednost oko 70 milijuna eura. To bi mogla biti i najskuplja dionica prometnice u državi, jer bi cijena po kilometru, u tom slučaju, iznosila 18,9 milijuna eura. No, stručnjaci upozoravaju da postoji nekoliko razloga za ovakvo nabijanje cijene.

Opravdana skupoća

Prvi razlog je to što od spomenutih 3,7 kilometara, svega 500 metara otpada na klasičnu trasu, odnosno kolnik, dok ostatak dionice pokrivaju objekti. Najveći je tunel Sveta tri kralja, duljine 1740 metara, u kojem treba prokopati novu cijev te dovršiti već iskopanu servisnu cijev od 1400 metara. Tu je i iskapanje nove cijevi 600 metara dugog tunela Brezovica, a u cijenu ulazi i gradnja triju vijadukata Šumi (173 metra), Puhi (237 metara) i Ravninščica (397 metara).

Gradnja te zahtjevne dionice trebala bi trajati čak dvije godine, a osim zahtjevnog terena situaciju otežava i loše tlo, koje se, prema riječima stručnjaka, uglavnom sastoji od tekuće gline. No, promet autocestom će se cijelo vrijeme normalno odvijati, a nakon što njen profil bude dograđen, na novi dio će se preseliti promet kako bi se uredio stari dio te postavila nova rasvjeta i ventilacija u tunelima, što će uzeti dodatnih šest mjeseci vremena.

Ta dionica autoceste je odavno trebala biti u potpunosti izgrađena, ali je bivšem koncesionaru, tvrtki Walter Bau, bilo preskupo graditi tako zahtjevnu dionicu. Sadašnji koncesionari su Vlada s 49 posto i Pyhrn Concession Holding iz Kölna, čiji je vlasnik austrijski Strabag s 51 posto udjela. Oni su još prije dvije godine dogovorili pokretanje ovog projekta, ali se nisu dogovorili oko produljenja koncesije, jer je Strabag tražio još 10 godina, a Vlada je nudila svega pet.

Strateški važna cesta

No, sada je pronađeno novo rješenje, koje uključuje novac iz europskih fondova. Postoji mogućnost da Bruxelles odobri projekt, jer je autocesta Zagreb-Macelj dio strateški važnog europskog koridora Xa i Pyhrnske autoceste (Nürnberg – Graz – Maribor – Zagreb). Uz to, njena dogradnja važna je za ulazak Hrvatske u Schengenski prostor. Naime, dogradnjom posljednje dionice nestalo bi usko grlo kod Graničnog prijelaza Macelj, koje može najviše primiti 1200 vozila u satu, što se u ljetnim mjesecima ponekad i prelazi. Za usporedbu, Slovenija je izgradila puni profil autoceste do graničnog prijelaza Gruškovje još prije dvije godine.

No, nisu to jedini radovi na toj autocesti sufinancirani europskim novcem. Uskoro će biti postavljeno i 25 kilometara bukobrana od Jankomira do Krapine, a postojeća rasvjeta bit će modernizirana.