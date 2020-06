DOBIO SAM OTKAZ, SUD ME VRATIO NA POSAO, A TAMO SAM IMAO ŠTO I KOGA ZA VIDJETI: ‘Ponizili su me i šikanirali, neću na to pristati’

Razgovarali smo sa zaposlenikom Hrvatskih šuma koji je dvije i pol godine vodio sudski spor kako bi dokazao da je nezakonito dobio otkaz ugovora o radu. No, kada je pravomoćnom presudom vraćen na posao u Hrvatskim šumama saznaje da su na njegovo mjesto već nekoga zaposlili

Radoje Medenica iz Orahovice, diplomirani inženjer šumarstva, radi u Hrvatskim šumama od 1. listopada 1990. i prošao je put od radnika-pripravnika do upravitelja radne jedinice u jednoj od tvrtki unutar Hrvatskih šuma, Šumatrans Našice. Rad u državnoj tvrtki koja je tradicionalno izložena politici, ali i vrlo često doživljavana kao “hranilište” za politiku, a ovih se dana našla i u žarištu skandala zbog slučaja vjetroelektrane, i Radoju Medinici donio je iznimno traumatično iskustvo. Dana 5. listopada 2017. godine uručen mu je otkaz ugovora o radu (s ponudom izmijenjenog ugovora o radu) a s obzirom da se on nije htio pomiriti s tim potezom, odbio je potpisati “ponuđeno” i odlučio se za sudski spor, tužio je Hrvatske šume – i uspio izvojevati pravomoćnu presudu u svoju korist.

Potkraj svibnja 2020. predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, Krunoslav Jakupčić, taman negdje uoči izbijanja skandala i hapšenja zbog sumnje da je s Josipom Rimac, državnom tajnicom iz Ministarstva uprave i poznatom HDZ-ovom dužnosnicom, dogovarao pogodovanje investitoru vjetroelektrane Krš-Pađene, potpisao je Potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu na neodređeno vrijeme na temelju pravomoćne presude kojom je poništena Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu iz listopada 2017., te se Radoje Medenica s danom 1. lipnja 2020. vratio na svoje staro radno mjesto, mjesto upravitelja radne jedinice Šumatrans Našice.

No, noćna mora tim činom nipošto nije završena. Samo je ušla – u novu fazu. Kada se Radoje Medenica pojavio na svom starom radnom mjestu tamo ga je dočekao šef koji mu je prije dvije i pol godine i uručio otkaz, Vlado Keglević, voditelj Uprave šuma, podružnica Našice, te mu je u gotovo dvosatnom razgovoru tumačio da su se “promijenile okolnosti”, kako je na njegovu radnom mjestu drugi čovjek, da će se narušiti radni odnosi ako bude dolazio u tvrtku te da je najbolje da – radi od doma, do daljnjega.

Jedna tvrtka s dvojicom upravitelja

Drugim riječima, Šumatrans Našice trenutačno imaju dvojicu upravitelja, jednog “starog”, kojeg je sud ponovno vratio na posao, i drugog, kojeg je nakon što je Medenici uručio otkaz – zaposlio Vlado Keglević kao novo pojačanje u tvrtki. Pravomoćna presuda je, kao, izvršena, ali zapravo nije. I čovjek koji je ni kriv niti dužan dobio otkaz opet je tretiran kao osoba drugog reda. Osim toga, je li normalno da Hrvatske šume, koje prema sistematizaciji imaju jedno radno mjesto upravitelja tvrtke Šumatrans Našice imaju na tom radnom mjestu zaposlene dvije osobe?

“Boli me nepravda. Ponizili su me, šikanirali, i ne želim pristati na ovo što oni žele nametnuti kao ‘normalno’, da radim od kuće, da mi se dodjeljuju nekakvi nevažni zadaci, da dobivam plaću i – šutim. Časno i pošteno sam radio svoj posao i zato sam i ušao u spor zbog otkaza ugovora o radu. Nije dolazilo u obzir da šutke pristanem na to da me se makne. Rekli su mi mnogi da je to ‘tako u Hrvatskim šumama’, ali netko mora reći – dosta”, govori za Net.hr Radoje Medenica, upravitelj koji se u jesen 2017. upustio u pravnu bitku za koju su mu mnogi govorili da će biti gubitak živaca za njega, i s obzirom na hrvatsko pravosuđe – tko zna kako će završiti.

“Ako sam uspio dočekati pravomoćnu presudu sada očekujem da se poštuje do kraja. Neizvršavanje pravomoćne presude je kazneno djelo i nadam se da su toga svjesni u Hrvatskim šumama”, komentira Medenica.

A zašto je uopće dobio otkaz? Jesu li mu ikada objavljene nekakve primjedbe na njegov rad? Ne, kategoričan je Medenica. On je imenovan za upravitelja 1. travnja 2013. godine i, kaže, zatekao je tvrtku u “dubiozama i problemima”. Šumatrans Našice je tvrtka koja je zapošljavala oko 120 osoba, obuhvaćala je tri kamenoloma, cestogradnju, mehaničarske radionice u dvama gradovima i mehanizaciju. Poslovni rezultat na kraju 2012. bio je jako loš. “Tvrtka je bila zapuštena, međuljudski odnosi su bili iznimno narušeni. Ne mislim da sam napravio ikakvo čudo, jednostavno sam organizirao posao tako da ljudi rade ono u čemu su najbolji, smanjili smo troškove i povećali prihode. Nakon godinu i pol tvrtka je normalno radila, tako da su sve njene djelatnosti bile u plusu. O svemu ovome postoje brojke, koje su neumoljive i debelo su na mojoj strani. Investirali smo u opremu, mehanizaciju, obnovili radne prostore, napravili smjenu generacija itd. Uvođenjem novih tehnologija, samo na čuvarskoj službi uštedjeli smo više od pola milijuna kuna na godišnjoj razini. Sve ovo što navodim je jako provjerljivo”, kaže Medenica za Net.hr.

Krunoslav Jakupčić dva puta odbio razgovor

No, nakon što je u proljeće 2017. stigao novi šef Uprave šuma Našice, Vlado Keglević, Medenicu se počelo isključivati iz poslovne komunikacije, prvo mu nisu dolazili mailovi, zatim nije pozivan na kolegije, a zatim ga je 5. listopada Keglević pozvao u svoj ured da mu uruči otkaz ugovora o radu. Medenica je pitao je li moguće da ostane na nekom od radnih mjesta u istoj tvrtki, pa i nižerangiranih, ali Keglević mu je rekao da ne može, da će “doći netko mlađi”.

Ni u jednom trenutku nije se razgovaralo o njegovim rezultatima rada ili eventualnim lošim rezultatima rada koji bi mogli biti obrazloženje za otkazivanje ugovora. “Pokušao sam u to vrijeme i dva puta doći do predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, Krunoslava Jakupčića, ali on me jednostavno nije htio primiti. Suočili su me s otkazom i nije mi preostalo ništa drugo nego da svoj rad i rezultate i svoju nevinost – dokažem pred sudom”, kaže Medenica.

On je nakon otkaza ugovora o radu za mjesto upravitelja raspoređen na najniže radno mjesto, za “revirnika” u Šumariji Ćeralije u Slatini, nekoliko desetaka kilometara dalje od svog prvog posla. “Bilo je to kao po kazni, iako ništa loše ili štetno tvrtki nisam napravio. Ali, u redu, mogu raditi svaki posao jer sam tako i počeo u Hrvatskim šumama. Naravno da cijenim svaki posao, i posao revirnika je zahtjevan, ali zar nije bizarno da tvrtka osobu s mojim iskustvom i rezultatima opet vraća na rang revirnika?”, kaže Medenica. Revirnik je inače stručan naziv za ono što se u širokoj javnosti naziva “šumar”. To je terenski rad, u Ćeralijama je Medenica odgovarao za otprilike tisuću hektara šume.

Utjecaj politike na smjene i nova zapošljavanja?

Istovremeno, u Šumatrans Našice, negdje u vrijeme kada Medenica dobiva prvostupanjsku presudu, na njegovo radno mjesto šef Uprave šuma Našice Keglević, uz potpis Jakupčića, zapošljava drugu osobu, Krunoslava Vučemilovića Jurića. Radi se o osobi koja nije iz tvrtke, no nije poznato na temelju kojih kriterija je zaposlena osoba na Medeničino mjesto. Naši sugovornici iz Našica kažu da se radi o osobnom prijatelju Vlade Keglevića, da je Vučemilović Jurić promijenio mnogo tvrtki prije nego što se skrasio u Hrvatskim šumama. Ima i onih koji naglašavaju da je Vlado Keglević jako utjecajan u lokalnom HDZ-u i da je Medenicu “maknuo po političkoj liniji”.

“Na žalost, u vrijeme otkaza plasirali su se i kojekakvi tračevi. Primjerice, da mi supruga ima pilanu, ali to je najobičnija laž. Supruga mi je profesorica u školi. Također, bilo je i onih koji su komentirali da je to zbog moje stranačke pripadnosti. Točno je da sam aktivan u lokalnoj podružnici SDP-a, ali svi koji me znaju i s kojima sam radio – mogu posvjedočiti da nikada nisam miješao politiku i posao. Nikada me nije zanimalo ni za moje radnike tko je kakve političke pripadnosti, nego kako radi svoj posao”, komentira Medenica.

Iako je Radoje Medenica rezolutan da nikada, ni na razgovoru o otkazu i jednostranoj odluci da ga se prebaci na drugi posao, niti tijekom sudskog procesa, nitko nije spominjao da su uzrok “loši rezultati rada”, te da se njegov rezultat može jasno vidjeti poslovnim rezultatima, u odgovoru Net.hr-u Uprava Hrvatskih šuma tvrdi da je to bio uzrok: “S obzirom na loše rezultate poslovanja RJ Šumatrans Našice, te u svrhu bolje organizacije i poboljšanja kvalitete poslovanja, voditelj podružnice Našice g. Vlado Keglević predložio je promjenu na mjestu upravitelja navedene radne jedinice. Slijedom toga, g. Medenici je otkazan ugovor o radu na radnom mjestu upravitelja RJ Šumatrans te su mu ponuđene tri opcije – dva radna mjesta u stručnim službama koja odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, a koja on nije prihvatio iako su i stručno i financijski bolje vrednovana u odnosu na mjesto koje je prihvatio. Gospodin Medenica je prihvatio ugovor o radu na radno mjesto revirnik u Šumariji Ćeralije, koje također u potpunosti odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.” No, ne zvuči li kontradiktorno kada danas tvrde da su čovjeka micali zbog loših rezultata poslovanja, a istodobno su mu nudili bolje plaćena radna mjesta – koja je on odbio?

Jedan upravitelj radi u tvrtki, a drugi mora – od doma

Ako se pita Upravu Hrvatskih šuma, dokument koji se naziva “Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora”, za njih nije uopće “otkaz”. U pisanom odgovoru, naime, zaključuju ovako: “Znači u cijelom se slučaju uopće ne radi o otkazu nego o premještaju, a sve Ugovore o radu temeljem Pravilnika o radu na prijedlog voditelja Podružnice (UŠP) potpisuju predsjednik i jedan član Uprave.”

Na upit kako komentiraju odnos šefa Keglevića prema upravitelju Medenici uoči otkaza, odgovaraju da o tome ne znaju ništa “jer se g. Radoje Medenica nije obraćao niti UŠP Našice, niti izravno Upravi Društva sa zahtjevom za zaštitu dostojanstva.” Iako je Radoje Medenica dva puta pokušao doprijeti do predsjednika Uprave Krunoslava Jakupčića, ali u tome nije uspio.

Nisu odgovorili na upit kako je izabran novi upravitelj, je li bio raspisan natječaj, ali tvrde da je “odabrana osoba s istom stručnom spremom i većim radnim iskustvom u djelatnosti građevinarstva”. Kažu, također, da su u “cijelosti ispoštovali sudsku presudu”, da je g. Medenica vraćen na posao, a da je “rad od kuće odabran u dogovoru s g. Medenicom kao jedno od mogućih trenutačnih rješenja, a sukladno mjerama zaštite zbog pandemije uzrokovane koronavirusom”. Iako nije poznato da itko drugi iz tvrtke Šumatrans Našice početkom lipnja još radi od kuće.

Priznaju da tvrtka trenutačno ima dvojicu upravitelja, ali kažu da je to “privremeno i kratkoročno rješenje”, te da je “g. Medenici ponuđeno radno mjesto u stručnim službama UŠP Našice koje je on usmeno prihvatio i u tijeku je provedba istog.”

Broj menadžera u Hrvatskom šumama raste sa svakom vlašću

Pokušali smo stupiti i u direktni kontakt sa šefom Vladom Keglevićem, poslali smo mu i pitanja i o odnosu s novim upraviteljem, ali i o političkim relacijama, no on nam je rekao da ni uz najbolju volju ne može odgovoriti, nego će odgovoriti glasnogovornica Hrvatskih šuma, ali ona nije odgovorila na taj set pitanja.

Jedan od sugovornika Net.hr-a iz Direkcije Hrvatskih šuma priznaje da je stara boljka tvrtke političko kadroviranje sa svakom promjenom Vlade; jedne se smjenjuje, druge zapošljava, mnogi odlaze dragovoljno, dio podiže tužbe, a na najvišoj razini tvrtke to je i rezultiralo golemim povećanjem menadžmenta. Saznajemo tako da je Direkcija Hrvatskih šuma početkom devedesetih zapošljavala oko 30 rukovoditelja, a danas ima oko 195 zaposlenih. U vrijeme Ivana Pavelića, kojem je 2016. godine otkazan ugovor uz golemu otpremninu, Direkcija je imala 150 menadžera, a od tada, dakle, za samo četiri godine, zaposleno je novih – 45. Dok svijet ide u smjeru racionalizacije i efikasnosti, Hrvatske šume gomilaju menadžere, savjetnike, vrlo često zaslužnike po političkoj liniji, bez iskustva u šumarstvu. No, gdje je tu granica? Hoće li svaka politička garnitura “čistiti” kadrove i do razine lokalnih upravitelja u tvrtkama kćerima?

“Ne pristajem na to da je ‘normalno’ da se miče zaposlenike zato što se nekome ne sviđa nečije političko opredjeljenje. Nikada nisam donosio politiku u firmu i nikada nisam gledao ničiji rad prema političkoj pripadnosti. Samo me zanimalo kako i koliko tko radi, stručnost zaposlenika. To bi trebao biti jedini kriterij kadroviranja u Hrvatskim šumama. Nadam se da će moj primjer, moja pravosudna borba biti dokaz da se može i mora drugačije. Neću pristati niti na to da mi se ‘prišiju’ loši poslovni rezultati. To je laž preko koje ne mogu prijeći”, kaže Medenica.