DOBILI SU JASNU PORUKU IZ EUROPSKE UNIJE: ‘Thacija i Vučića treba pitati jesu li znali što potpisuju u Washingtonu’

Pitanje jesu li čelnici Srbije i Kosova znali što potpisuju u Washingtonu, gdje su se obvezali da će otvoriti veleposlanstva u Jeruzalemu, treba postaviti njima, Europska unija o tome nije bila obaviještena, izjavio je u ponedjeljak glasnogovornik Komisije Peter Stano.

“Pitali ste jesu li oni znali što potpisuju. Mislim da je to vrlo dobro pitanje za njih”, rekao je Stano odgovarajući na pitanje novinara.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić potpisao je prošli tjedan u Washingtonu dokument kojim se obvezuje da će Srbija premjestiti svoje veleposlanstvo u Izraelu iz Tel Aviva u Jeruzalem. I kosovski premijer Avdullah Hoti potpisao je sličan dokument u kojem je preuzeo obvezu da će Kosovo svoje veleposlanstvo u Izraelu otvoriti u Jeruzalemu kada se uspostave diplomatski odnosi između Kosova i Izraela.

Stano je dodao da je Europska unija imala informacije o ekonomskim aspektima sastanka u Washingtonu između Srbije i Kosova, ali da nije znala za ovaj dio koji se odnosi na priznanje Izraela i premještanja veleposlanstva.

Stano je podsjetio da je EU neutralan po pitanju Jeruzalema, da se zauzima za rješenje dviju država, Izraela i Palestine, koje mogu mirno koegzistirati i za Jeruzelam kao glavni grad obiju država.

Nijedna članica EU-a nema svoje veleposlanstvo u Jeruzalemu.

Here the moment President Vucic 🇷🇸 was informed that he was going to move his Israel 🇮🇱 embassy to Jerusalem. pic.twitter.com/8195dGDZQT

— Carl Bildt (@carlbildt) September 5, 2020