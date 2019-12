DOBILI SMO UVJERLJIVOG POBJEDNIKA DEBATE, ALI I JAKO ZANIMLJIVE KOMENTARE: ‘Očekivao sam da će Milanović pomesti pod s Kolindom, ali…’

Prema čitateljima Net.hr-a Zoran Milanović uvjerljivi je pobjednik sinoćnjeg žestokog sučeljavanja predsjedničkih kandidata na RTL-u s nešto manje od 80 posto osvojenih glasova. No u komentarima ipak nije odnio jednako uvjerljivu ‘pobjedu’

Sinoć se na RTL televiziji odigrala žestoka debata između predsjedničkih kandidata Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića, koja je na kraju prešla predviđeni vremenski okvir od maksimalno 90 minuta, pa je savjetnica aktualne predsjednice prije zadnjeg kruga pitanja zatražila završetak zbog “produljenog trajanja i umora predsjednice”. Nakon sučeljavanja, u 22.48 sati objavili smo anketu u kojoj smo vas pitali tko je, po vašem mišljenju, pobjedio, Grabar-Kitarović ili Milanović.

Zaključno u 10 sati, naša anketa je zabilježila 22.494 glasova. Prema čitateljima Net.hr-a, Milanović je uvjerljivi pobjednik sučeljavanja na RTL-u s nešto manje od 80% osvojenih glasova (17,852). Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prema našim čitateljima osvojila je tek 4642 glasa, što je nešto manje od 21% od ukupnog broja glasova.

Debata kao brakorazvodna parnica?

U tekstu ispod ankete čitatelji su imali različite komentare koji odražavaju velike razlike u mišljenjima. “Milanović je pokazao sve svoje psihičke i fizičke mane sinoć”, smatra jedan čitatelj. “Ma šta tko je bio bolji !? pa nakon ove debate ja se pitam dal je Kolinda opće uspjela završiti srednju bez pršuta i sira ??”, upitao se drugi.

“Debata koja je ličila na brakorazvodnu parnicu”, “Kakva debata to je obična pljuvačina a to i je nivo na kojem su oboje a i mi kao država”. “Milanović je agresivac i arogantni manijak da samo mogu reći – bože pomozi nam ako on bude predsjednik.. Užas…”

“Milanović je moj pobjednik samim tim što je KGK upitao dali je ona iz Bosne, što i ja često pomislim, jer u kraju u kojem sam rođen ja i KGK, takvim jezikom se služe pridošlice, naročito iz Bosne, te je takav naglasak nešto što nama Primorcima ukazuje da imate posla sa ne pripitomljenim Bosancem.”

“Ne mogu smislit ni jednog ali Mili je traktorom preorao KGK. Predsjednica je šturog vokabulara za osobu diplomatskog kadra i takvog iskustva kakvim se predstavlja, ponaša se kao mimoza zaštitnica, plaha i bez samopouzdanja, nema ni jedan valjan argument naspram optužbi kao ni na svoj dosadašnji učinak, previše se uzdaje u političku stranku a ne sebe, bez državničkog karaktera i karizme… Mili nasuprot je bahat i arogantan, kadkad i bezobrazan i pomalo agresivan, ali to je njegov karakter, posjeduje određen državnički stav i karizmu, inteligentno i komunikativno vrlo superioran…”

“Očekivao sam više od Milanovića tj. da će pomest pod Kolindom. No on se dao isprovocirat i izgledao je bahat.”

Uvjerljiva pobjeda i na prvom sučeljavanju

Podsjetimo, prema čitateljima Net.hr-a Zoran Milanović bio je pobjednik i predsjedničke debate na HRT-u uoči prvog kruga izbora. Od ukupno 17.098 glasova čitatelja Net.hr-a, Milanović je uvjerljivo pobijedio s 27,16% posto osvojenih glasova (4643), iza kojega se odmah smjestio Dario Juričan, poznat i kao Milan Bandić, s osvojenih čak 20,24% glasova (3461).

Na trećem mjestu u našoj anketi našla se Dalija Orešković s 13,35 posto, pa Miroslav Škoro s 9,43 posto i Mislav Kolakušić s 9,11 posto, a aktualna predsjednica dobila je tek 8,83 posto glasova.

