DOBILI ‘BANDIĆEVE STANOVE’, A SADA IH SNAŠLI VELIKI PROBLEMI: ‘Sve nam je bilo dolje, sve je uništeno. Kako da djeci kupimo nove stvari?’

Obitelji koje su doble gradske stanove u najam u zagrebačkom naselju Podbrežje suočene su s brojnim nedostacima i velikom materijalnom štetom koju je prouzrokovala jaka kiša koja je padala u ponedjeljak

Prošla je godina dana otkako su se brojne obitelji uselile u novo zagrebačko naselje Podbrežje. No, već su se suočili s problemima koji su kulminirali obilnim kišama koje su pale u ponedjeljak. Stanare zgrade A5 već otprije muči pokvaren lift i tvrda voda koju moraju prokuhavati, a sada im je poplavljen podrum i sve što su u njemu držali.

“Odvodi se ne čiste dovoljno često i kada je jaka kiša, sve se s ceste i livada slijeva u našu zgradu. No, ovo je prvi put da su nam u potpunosti poplavljeni podrumi, tako da nismo mogli očekivati da će doći do toga. Mi smo u podrumu držali svu našu zimsku odjeću, dječji i bračni krevet, a sada je sve uništeno. Šteta je negdje oko 12.000 kuna, no problem je što sada nemamo dovoljno novca da djeci kupimo kompletno novu zimsku obuću i odjeću”, rekla je jedna stanarka zgrade.

Dobili stanove u najam

U toj zgradi žive obitelji koje su se prijavile za najam gradskih socijalnih stanova. Iz Zagrebačke stanogradnje su Jutarnjem potvrdili kako je voda prodrla kroz svjetlarnike koji služe kao ventilacija podruma, jer odvodi na prometnicama nisu mogli podnijeti veliku količinu oborina. Rezultat toga je više od 30 centimetara vode u podrumu.

“Susjeda je jučer cijeli dan plakala. Dolje je imala cijelu novu spavaću sobu, još uvijek neraspakiranu i sada je ostala bez nje. Ne bi to bio problem da je to bila obična voda, već je ona bila pomiješana sa zemljom, tako da sve što je bilo poplavljeno sada se može baciti u glomazni otpad”, otkrio je jedan stanar.

Ne vjeruju u obeštećenje

No, osim poplavljenog podruma kojeg stanari još uvijek čiste, jer je voda koja je prodrla unutra bila pomiješana s blatom i zemljom, kiša je donijela problem i stanaru osmog kata kojemu je procurio dimnjak. Svu tu štetu će trebati nekako nadoknaditi. Stanari su zbog toga već počeli pisati izvještaje i prikupljati procjene koje će biti poslane Zagrebačkoj stanogradnji zbog obeštećenja. No, unatoč trudu, ne očekuju mnogo od toga.

“Imala sam dječji krevet na kat koji je koštao 2000 kuna. Ako uzmem da odmah vrijedi upola manje, ostane mi 1000 kuna, no kako da i tu cijenu stavim na komad mokrog drveta. Iskreno, očekujem da neću dobiti ništa od toga”, smatra jedna stanarka.

Nedovršeno naselje

Iz Zagrebačke stanogradnje su potvrdili kako će “u dogovoru sa Zagrebačkim holdingom i Gradom Zagrebom koji su vlasnici okolnog zemljišta planira izvesti građevinske zahvate koji bi spriječili utjecaj djelovanja oborinske vode s okolnog zemljišta na izgrađene građevine”.

Podbrežje je inače nedovršeno naselje u kojem su trenutno izgrađene četiri zgrade, dvije ceste i parkovi, za što je izdvojeno više od 250 milijuna kuna. Planirano je 11 zgrada s ukupno 1800 stanova, dva dječja vrtića, osnovna škola, kulturni centar, bazen i sportska dvorana. Stanovi se mogu kupiti za 1466 eura po kvadratu, no dio njih je predviđen za obitelji slabijeg socijalnog statusa koje plaćaju povlašteni najam.