DOBAVLJAČI I VJEROVNICI SE DOGOVORILI: Sporazum bi trebao biti potpisan u ponedjeljak ili utorak

Ne bude li većih iznenađenja, takozvani ‘termsheet’ potpisat će se do 10. travnja, što vodi do konačne nagodbe vjerovnika do 10. srpnja

Dobavljači Agrokora i vjerovnici postigli su načelni dogovor o modelu isplate graničnog duga za sve dobavljače i suradnji dobavljača i domaćeg i regionalnog maloprodajnog lanca na rok od pet godina, neslužbeno doznaje Jutarnji.

Potpisivanje sporazuma kroz nekoliko dana

Službene izjave očekuju se do utorka jer se sporazum tek treba potpisati.

Naplata po Entity priority modelu

Dogovor uključuje i pristanak dobavljača na model naplate potraživanja u nagodbi vjerovnika putem takozvanog Entiti priority modela. Prema takvom modelu naplata se ne vrši na razini Agrokore već na razini pojedinog poduzeća.



Ne bude li većih iznenađenja, takozvani ‘termsheet’ potpisat će se do 10. travnja, što vodi do konačne nagodbe vjerovnika do 10. srpnja, piše Jutarnji.