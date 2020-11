DOBAR ŽIVOT: Dok građani masno plaćaju tehničke preglede i vozačke ispite, uprava isplaćuje nagrade; Glavnom tajniku – 72.372 kune

Državna je revizija otkrila kako je Hrvatski autoklub lani ostvario 144 milijuna kuna prihoda i imao 212 milijuna kuna viška na računu, a dio od toga su bez kriterija podijelili zaposlenicima stručne službe kao nagradu za odličan rad

U Hrvatskoj nema puno organizacija koje se mogu pohvaliti toliko dobrim poslovnim rezultatima u prošloj godini, poput Hrvatskog autokluba. Naime, Državna je revizija otkrila, a financijska su izvješća pokazala da je HAK lani ostvario 144 milijuna kuna prihoda te da je imao čak 212 milijuna kuna viška na računu. Stoga su odlučili sve radnike prigodno nagraditi.

A te nagrade su bile i više nego izdašne. Svih 223 zaposlenika stručne službe dobilo je 5000 kuna neto nagrade za odličan rad, a još su bolje prošli oni na vrhu hijerarhije. Tako su glavnom tajniku Željku Mijatoviću isplaćene 72.372 kune, njegovom zamjeniku Igoru Šišku 48.000, a pomoćniku malo iznad 30.000 kuna – sve na ime dobrih rezultata u poslovanju, doznaje Jutarnji.

Nije bilo baš sve čisto

No, nije baš sve bilo čisto s dodjelom tih nagrada, pa je Državna revizija uz preporuke o usklađivanju poslovanja, upozorila da HAK nije utvrdio pravo na isplatu novčane nagrade za radne rezultate, ali ni kriterije za dodjelu tog novca. Konkretno, nisu odredili do kojeg iznosa glavni tajnik može odlučivati o oročavanju, niti je dio tog oročavanja bio predviđen financijskim planom, a odluka o oročavanju nije potvrđena na Skupštini. Osim toga, nisu objavljivali ni planove rada ni financijska izvješća, a uz to, nabavili su imovinu u vrijednosti od 3,2 milijuna kuna bez postupka nabave, članovima predstavničkih tijela isplaćivali su nepredviđene rashode, a kršili su i neke odredbe Zakona o radu.

Nakon revizijskih packi, odlučili su prihvatiti sve preporuke, pa su tako već javno objavili svoja izvješća i planove, ali i utvrditi kriterije za nagrađivanje. “Upravni odbor HAK-a u svojoj eventualnoj novoj odluci o davanju novčane nagrade zaposlenicima Stručne službe, uključujući glavnog tajnika i zamjenika, utvrdit će osnovne kriterije za nagrađivanje. Također, ubuduće će donositi pisanu odluku o raspodjeli rezultata poslovanja po usvajanju godišnjih poslovnih izvješća”, piše u njihovu izvješću.

Plaće, božićnice i pozajmice

Vrijedi spomenuti kako je od 144 milijuna kuna njihova lanjskog profita čak 102 milijuna prikupljeno nadzorom rada stanica za tehnički pregled, ispitivanjem tehničke sukladnosti vozila, provođenjem vozačkih ispita i tehničkih pregleda te poslova registracija vozila. Sve navedeno su prihodi od javnih ovlasti, a oni im čine 70 posto budžeta. Dodatnih 25 posto, odnosno 36 milijuna kuna HAK prikupi članarinama.

A sav taj novac troše na plaće, koje u prosjeku iznose 9000 kuna neto, božićnice sadašnjim i bivšim zaposlenicima, ali i naknade za 40 vanjskih suradnika i još 26 osoba angažiranih autorskim ugovorima. Posebnost su i pozajmice zaposlenicima, čija vrijednost iznosi milijun kuna, odnosno, u prijevodu – svaki je zaposlenik dužan HAK-u 4500 kuna.

Višak od 212 milijuna kuna na računu, pak, ukazuje da država itekako ima mjesta za smanjivanje ili ukidanje dijela naknada iz kojih se HAK financira, iako je u svojoj definiciji neprofitna organizacija. No, tu cifru u Autoklubu pravdaju time da zbog visine članarina uvijek moraju imati 40 milijuna kuna na raspolaganju kako bi ispunili sve svoje obveze prema članovima.