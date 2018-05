DOBAR DIO ZEMLJE POHARALO JE NEVRIJEME, A EVO ŠTO NAS ČEKA IDUĆIH DANA: Oluja će biti i u nedjelju, a početkom tjedna stiže zahladnjenje

Prema sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda vidljivo je da će već sutra gotovo u cijeloj zemlji biti oblačnije uz kišu, koja će nastaviti padati tijekom gotovo cijelog idućeg tjedna. Početkom i sredinom tjedna očekuje se i pad temperatura u gotovo cijeloj zemlji.

Nakon iznimno toplih temperatura prikladnijima ljetu nego početku proljeća, već danas je stiglo osvježenje i kiša. Iako je i subota bila iznadprosječno topla s visokim temperaturama, u velikom dijelu zemlje bilo je grmljavine, pljuskova i nevremena, a slično će se nastaviti i u nedjelju.





Osvježenje se nastavlja i tijekom idućeg tjedna

Prema prognozi DHMZ-a, sutra će u noći i ujutro biti pretežno vedro, ponegdje u kopnenim predjelima kratkotrajna magla. Potom oblačnije, a uz jači razvoj oblaka može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 15 do 18 °C. Najviša dnevna između 22 i 27 °C. Osvježenje će se nastaviti početkom novog tjedna, javljaju meteorolozi HRT-a i dodaju da će sve do četvrtka idućeg tjedna biti oblačno. Padat će dosta kiše.

[VIDEO] SNAŽNO NEVRIJEME ZAHVATILO DIJELOVE HRVATSKE: Tuča veličine lješnjaka padala u Gospiću, oluja i na zagrebačkom području

Pljuskovi i olujno nevrijeme

Središnja Hrvatska sutra će još imati sunčano prijepodne i visoke temperature, a kiša i grmljavina očekuju se poslijepodne i navečer. U nekim su dijelovima mogući i pljuskovi i olujno nevrijeme. Pljuskovi se očekuju i u Posavini, zapadnoj Slavoniji i Podravini, a temperature bi se na tim područjima trebale kretati do 26 stupnjeva Celzijevih.

U gorju i u Istri također se očekuje kiša i nestabilnost, a moguć je i neverin. Nakon sunčanih razdoblja, kiša i pljuskovi očekuju se i na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije. Prema otvorenom moru mogao bi puhati jugo, javlja HRT. Na jugu zemlje bit će, čini se, najmirnije. More će biti valovito, no prevladavat će sunčano i toplo vrijeme. Moguć je neverin, uglavnom u unutrašnjosti.

Oblačno uz kišu i niže temperature

Početkom idućeg tjedna očekuje se pad temperatura. Bit će oblačnije, a nastavit će se i kiša. Hladnije će biti i u utorak i srijedu pa tako tijekom idućeg tjedna temperature neće ići preko 20 stupnjeva, kao do sada.

Prema sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda vidljivo je da će već sutra gotovo u cijeloj zemlji biti oblačnije uz kišu, koja će nastaviti padatin tijekom gotovo cijelog idućeg tjedna. Početkom i sredinom tjedna očekuje se i pad temperatura u gotovo cijeloj zemlji.