Tek što je predsjednik Zoran Milanović za medije komentirao saziv Izvanredne sjednice Sabora i zbog čega neće biti prisutan na istoj, premijer Andrej Plenković otvorio je sjednicu Vlade. Premijer je komentirao posljedice olujnog nevremena koje je u srijedu poslijepodne pogodilo kontinentalnu Hrvatsku, a zatim se osvrnuo i na izvanrednu sjednicu Sabora.

"Stav Vlade je vrlo jasan", kazao je Plenković uvodno. "Sjednica će se održati, obavili smo razgovor i s predsjednikom Hrvatskog sabora. Dvije teme koje je predsjednik republike stavio kao sugestiju su teme koje mi rješavamo stalno", dodao je.

Što se tiče prve točke, štrajka u sudstvu, premijer je kazao da je to problem kojim se Vlada stalno bavi.

"Ministar Malenica cijelo ovo vrijeme razgovara s predstavnicima sindikata i traži rješenje koje druge službenike ne bi dovelo u poziciju da oni osjete da bi se narušio njihov status i plaća", kazao je Plenković te podsjetio da je rješenje o privremenom dodatku na plaće, dogovoreno sa sindikatima javnih i državnih službi, koncipirano kako bi se premostilo nekoliko mjeseci dok Sabor ne izglasa novi Zakon o plaćama u državnim i javnim službama, čime to rješenje de facto postaje trajno.

Plenković je najavio i da će u četvrtak pozvati na razgovor predsjednika Vrhovnog suda, Radovana Dobronića, ne propustivši pritom napomenuti da je predsjednik Milanović u svoj Zahtjevu za saziv izvanredne sjednice Sabora 'doslovno kopirao ono što je napisao predsjednik Vrhovnog suda'.

Milanović zauzeo politikanski pristup

Komentirajući drugu točku izvanredne sjednice Sabora, o kupnji plina od HEP-a, podsjetio je da je Vlada na početku energetske krize intervenirala u cijene struje, plina i naftnih derivata kao malo koja europska.

"I to će Vlada raščistiti", kazao je Plenković, a zatim dometnuo: "To doživljavamo kao politikanski pristup predsjednika koji je zauzeo stranu oporbenih političkih stranaka i djelovao na temelju njihovog političkog pritiska. Za javnost je to itekako važno. A Vlada će nastaviti rješavati ovo pitanje bez obzira na politikanske i pristrane inicijative predsjednika Republike", dodao je Plenković tonom koji, nemoguće je ne primijetiti, podsjeća na dobro poznati animozitet dvojice čelnika.

Na tren je sve bilo dobro...

Zanimljivo, Plenković je još prekjučer vrlo uglađeno govorio o predsjedniku kada je davao izjavu za medije u Bruxellesu.

Milanović do tada, naime, nije učinio presedan uputivši Zahtjev o sazivu izvanredne sjednice Sabora predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Upravo suprotno, Milanović, koji je pomno pratio 'plin za cent' aferu, još je na NATO samitu u Vilniusu - odgovarajući na pitanja novinara o želji oporbe za izvanrednom sjednicom - diplomatski kazao:

"Ako istraga oko HEP-a i odgovori budu zadovoljavajući - bit će OK. Ako ne, ima i drugih mogućnosti. Ako donesem odluku, donijet ću je sam, a radije bih da je ne donosim."

Plenković je nakon toga u Bruxellesu pred novinarima to neobično ljubazno prokomentirao:

"Oporba ima pravo koristiti sve instrumente i mehanizme nastupanja, to pravo nije njihovo već pripada predsjedniku, čuli ste njegov stav. Nije na nama da to odlučimo."

Međutim, kako je Jandroković odbio zahtjev oporbe za izvanrednom sjednicom, Milanović je dao naslutiti da su oporbi njegova vrata otvorena:

"Razumijem njihove porive i motive. S druge strane, tu je tipični primjer kriminalnog nemara, koji ne mora nužno biti krivično ili kazneno djelo, ali zaudara na to. (...) Neka se jave pa ćemo vidjeti. Neću proceduralno zauzimati nečiju stranu, iako je osobno zauzimam, moji stavovi su jasni", kazao je tada Milanović.

A nakon što mu se oporba obratila, iskoristio je svoju predsjedničku ovlast i uputio Zahtjev o sazivu izvanredne sjednice Sabora Jandrokoviću, na što je ovaj obznanio da će se sjednica održati neobično brzo - već u petak 21. srpnja i tijekom vikenda.

Pa, kako je predsjednik Milanović donio konačnu odluku, tako se i premijer vratio staroj retorici. I, evo nas ponovno na početku...

