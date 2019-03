DO PONEDJELJKA IDEALNO VRIJEME, A ONDA STIŽE PROMJENA: Vakula najavio pljuskove, grmljavinu, čak i snijeg

Sunčano, vedro i toplo do ponedjeljka

Sljedećih će dana, do ponedjeljka pretežno sunčanih, čak i vedrih, te sve toplijih, šume i cijela priroda sve više pokazivati svoju proljetnu ljepotu i raznolikost, piše Zoran Vakula u prognozi za HRT. A raznolika će pritom biti i temperatura zraka pa će i dalje dobro doći slojevita odjeća, osobito u unutrašnjosti, gdje će jutarnja temperatura zraka joč često biti oko 0 °C, pri tlu i oko -5 °C, uz mjestimičan mraz, a poslijepodnevna sve bliža 20 °C. Bura još uglavnom u prvom dijelu petka može onemogućavati normalno prometovanja za jači vjetar osjetljivijim skupinama vozila.

Promjena vremena početkom novoga tjedna vrlo vjerojatno će biti nalik ovotjednoj, s kišom, u gorju i snijegom, uglavnom na Jadranu i grmljavinom, te ponovno često jakom i olujnom burom, barem na udare. No do tada, gotovo idila, s poslijepodnevnom temperaturom zraka u većini Hrvatske kao da je početak svibnja.

Unatoč naizgled idealnim vremenskim uvjetima u prometu je ipak nužan dodatni oprez jer će sunčano i relativno toplo vrijeme mamiti sve više ljubitelja dva kotača, a više vozila u prometu povećava i vjerojatnost prometnih nesreća. Prošle ih je godine tijekom vedrih dana bilo čak 66% od ukupnog broja, u odnosu na 12% onih koji su se dogodili u danima s oborinom, piše Vakula.

U petak sunčano i toplo

Danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano, uz mjestimičnu kratkotrajnu maglu te većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka između -2 i 1 °C, a najviša poslijepodnevna uglavnom 16 i 17 °C. Podjednako svježe jutro i relativno topli dan, uz tiho ili samo slab vjetar, bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz dojam sunčana vremena, ali uz više oblaka i jutarnje sumaglice i magle nego tijekom četvrtka.

I po kotlinama gorske Hrvatske i unutrašnjosti Istre je ujutro moguća i magla i mraz – sasvim uobičajene pojave za ovaj dio godine, kao i najniža temperatura – u gorju i unutrašnjosti Istre -2 do 0 °C, a uz obalu sjevernog Jadrana od 6 do 8 °C. No, tijekom dana iznadprosječno toplo, uz pretežno sunčano vrijeme. Bura još uglavnom ujutro može remetiti promet za jači vjetar najosjetljivijim skupinama vozila.

Bura će u noći i ujutro puhati i u većinom sunčanoj Dalmaciji, a tijekom dana će je uglavnom zamijeniti maestral, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito, vidljivost izvrsna. Temperatura zraka ujutro uz obalu od 6 do 10 °C, a u unutrašnjosti niža, u Sinju i okolici gdjegod vjerojatno i oko 0 °C, pri tlu uz mogućnost slabog mraza. Najviša dnevna od 19 do 21 °C! Iznadprosječno će toplo biti i na jugu Hrvatske, te vedro ili malo oblačno, najprije uz buru, zatim maestral, te malo do umjereno valovito more.

Promjena nakon sunčanog i toplog vikenda

Sljedećih dana diljem Hrvatske još toplije, ali je po nizinama unutrašnjosti i dalje moguć slab mraz, osobito u subotu. Vikend još pretežno vedar, uz mogućnost mjestimične kratkotrajne magle, te uz više oblaka u subotu uglavnom u Podunavlju. U ponedjeljak je pak gotovo sigurno novo naoblačenje, prema večeri i sve veća vjerojatnost kiše i jačanja sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Još zamjetnija promjena vremena vrlo je vjerojatna u utorak, kada je u gorju ponovno moguć snijeg, a osobito na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom, te opet često jaka bura, mjestimice i olujna, barem na udare.

No, do tada pretežno sunčano, osobito za vikend i vedro, s rijetko gdje umjerenom burom pa maestralom, te iznadprosječno toplo, što je jamačno još vidljivije na priloženim grafikonima odstupanja ovogodišnje temperature zraka od prosječne najniže i najviše. Zahladnjenje s prvom ovomjesečnom burom, kao i ovotjedno s drugom, te treće u sljedećem tjednu – gotovo kao po tradiciji tri “marčane” bure – samo će malo ublažiti iznadprosječnu toplinu ovog ožujka, koji će u mnogim hrvatskim krajevima biti među najtoplijim u znanoj povijesti mjerenja, a ponegdje možda čak i rekordan, piše Zoran Vakula.