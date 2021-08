Nakon nevremena koje je u utorak pogodilo južne i najzapadnije dijelove Hrvatske, temperature zraka još nisu dostigle ljetne vrijednosti. Tako je, zbog vedre noći i hladnijeg zraka sa sjevera, jutros u Otočcu izmjereno zimskih 7,2 stupnja, javlja N1.

No, kako jača greben anticiklone sa zapada, tako će se u naše krajeve potkraj ovog tjedna vratiti nešto stabilnije i puno toplije vrijeme. Tijekom četvrtka će biti pretežno sunčano, uz mogućnost prolazne naoblake, a na obali i vedro. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na moru bura, u podvelebitskom kanalu i jaka. Temperature će biti oko 26 stupnjeva na kopnu pa sve do 31 na moru, javlja RTL.

Do kraja tjedna će u unutrašnjosti ostati uglavnom sunčano, ali i postupno sve toplije, što znači da će jutra biti manje hladna. Temperature će tijekom vikenda ponovno porasti iznad 30 stupnjeva. Početkom sljedećeg tjedna moglo bi doći do kratkotrajnog pogoršanja vremena.

Na moru će također ovih dana biti sunčano, uz povremenu pojavu visokih oblaka. Ujutro i navečer će zapuhati bura, a tijekom dana zmorac. Temperature će i ondje ići iznad 30 stupnjeva.