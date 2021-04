DO KADA ĆE TRAJATI TRAVANJSKA HLADNOĆA? I ovaj tjedan kiša, pljuskovi i bura, ali ne cijeli tjedan. Evo kada stiže promjena

Idućih dana na kopnu promjenjivo, mjestimice s kišom, a povremeno su mogući i lokalni pljuskovi. Bit će i sunčanih razdoblja, osobito u srijedu, a temperatura zraka postupno će rasti, posebice od sredine tjedna, kada će biti i južine

Dočekali smo još jedan kišni i poprilično hladan travanjski dan, ali ima i jedna dobra vijest, a ta je da bi vrijeme ovoga tjedna moglo početi barem malo nalikovati na proljetno. Veći dio tjedna bit će promjenjivo i nestabilno, često s kišom i pljuskovima.

Bti će i bure, većinom do utorka ujutro, a u srijedu i četvrtak puhat će podjednako jako jugo, na kopnu jugozapadnjak. Krajem tjedna manje vjetrovito te uglavnom suho, pa i pretežno sunčano, posebice na Jadranu. Temperatura zraka bit će u porastu pa će krajem tjedna u većini krajeva vjerojatno biti oko prosječnih vrijednosti za ovo doba godine.

Danas nas još očekuje promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito u zapadnoj Slavoniji. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 5 °C, a najviša dnevna, malo viša od nedjeljne – uglavnom od 10 do 12 °C, stoji u HRT-ovoj prognozi.

U središnjoj Hrvatskoj dnevna temperatura malo niža nego na istoku. Bit će većinom oblačno, ponegdje s kišom, a sredinom dana mjestimice su moguća i kraća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab sjeverni.

U gorju oblačnije i kišovitije

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, mjestimice s kišom, a u gorskim krajevima oblačnije i kišovitije, u najvišim predjelima još uz mogućnost za malo susnježice ili snijega. Uz obalu će u noći i ujutro puhati umjerena i jaka bura koja će već prijepodne oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, uz obalu između 5 i 9 °C, a najviša dnevna od 6 do 8 °C, na moru između 13 i 15 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice će biti kiše, a moguć je i poneki pljusak, osobito u njezinoj unutrašnjosti. Ujutro slaba do umjerena bura, a zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 5 °C, uz obalu između 7 i 10 °C, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 16 °C.

Podjednaka će temperatura zraka biti i na jugu Hrvatske, gdje će uz promjenljivu naoblaku ponegdje biti kiše, a mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni.

U nastavku tjedna promjenjivo

Idućih dana na kopnu promjenjivo, mjestimice s kišom, a povremeno su mogući i lokalni pljuskovi. Bit će i sunčanih razdoblja, osobito u srijedu, a temperatura zraka postupno će rasti, posebice od sredine tjedna, kada će zapuhati i jugo.

I na Jadranu promjenjivo i nestabilno, ali s više sunčanog vremena. Mjestimice će biti kiše, a u utorak na južnom dijelu i pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, još u utorak na sjevernom dijelu u početku bura. U srijedu će zapuhati jugo i jugozapadnjak koje će jačati, pa će u četvrtak mjestimice biti i jako, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.