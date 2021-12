Ravnatelj dr. Ante Ćorušić otkrio je večeras za HRT kakvo je trenutačno stanje u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji, KBC-u Zagreb, te kakve su procjene o kraju pandemije.

"Prema zadnjim podacima od 15 sati popunjeni smo oko 90 posto. Situacija nije zabrinjavajuća, tredn je jasan, traje već dva tjedna, dakle stabilizacija, jedan plato koji polako silazi. Dokle će trajati to nitko ne može predvidjeti, sve ovisi o nama, o našem ponašanju, ponašanju naših građana, o broju procijepljenih, o broju ljudi koji poštuju mjere. Dakle, sve je na nama.

Nisam pristaša panike niti augmentacije problema - problem je tu, s njim se dobro nosimo, imamo ga i imat ćemo ga još neko vrijeme. Procjena struke unutar KBC-a Zagreb je da će ova pandemija trajati još sigurno godinu, godinu i pol dana, ali ako se svi mi upregnemo maksimalno u smislu zaštite, onda će i pandemija brže završiti", poručio je Ćorušić.

O omikron varijanti

Govoreći o omikron varijanti koronavirusa iz Južnoafričke Republike, rekao je da se o njoj se još uvijek malo zna.

"Po onome što se piše u prvim izvješćima to je varijanta koja se brže širi, ali, barem po onome što piše u stručnoj literaturi, i varijanta koja izaziva blaže oblike bolesti. Možda neće rasti pritisak na bolnice ali, ponavljam, moramo pričekati da vidimo hoće li se omikron-varijanta isto ponašati u Južnoafričkoj Republici i u Europi. Ne treba biti previše pesimističan, ja mislim da smo dobro pripremljeni i za omikron i da se s tom pandemijom i dalje možemo uspješno nositi", ustvrdio je Ćorušić.

Povlastice za Nijemce koji prime tri doze

Nijemci koji prime treću dozu cjepiva protiv covida-19 neće se morati testirati, odlučili su u utorak savezni i pokrajinski ministri.

"Postigli smo dogovor oko toga da osobe koje su primile treće cjepivo budu oslobođene od testiranja tamo gdje se i od osoba koje su cijepljenje traži negativni test“, rekao je nakon sastanka ministar zdravstva Bavarske Klaus Holetschek.

Mjera bi trebala stupiti na snagu petnaest dana od primitka treće doze cjepiva.

Holetschek je rekao da tzv. 2G+ pravilo, po kojem pristup određenim mjestima imaju samo cijepljeni ili preboljeli i to uz negativni test, i dalje vrijedi za one koji su primili prvu i drugu dozu cjepiva, odnosno i za one koji su primili booster za odlazak u medicinske ustanove i domove za starije.

2g+ pravilo se zasad primjenjuje samo u nekim okruzima na istoku Njemačke i Bavarske s visokom stopom zaraze.

Nedostaje cjepiva

Novi savezni ministar zdravstva Karl Lauterbach (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) rekao je kako je Njemačkoj za booster kampanju potrebno mnogo više doza nego što Njemačkoj stoji na raspolaganju.

Ministri su se složili oko toga da treba nabaviti još cjepiva, pogotovo ako se u veljači uvede obvezno cijepljenje za sve građane.

"Opća obveza cijepljenja ima smisla samo ako imamo dovoljno cjepiva“, rekao je Holetscheck i dodao da Njemačka mora kupiti "svako cjepivo kojeg se može doći“