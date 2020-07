IZABRAN NOVI GLAVNI TAJNIK HDZ-A: Plenković progovorio i o budućem drugom čovjeku Vlade: ‘Ja sam to očekivao, poznajemo se…’

‘Vlada će biti nešto manja, ali bit će funkcionalna. Neki dosadašnji ministri će otići u Sabor, neki će biti novi, neki ostaju’, rekao je Plenković

Danas se održava sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a prije koje je premijer Plenković odgovarao na pitanja novinara o novoj Vladi i najavljenom rezanju broja ministarstava.

“Arhitektura nove vlade bit će poznata u četvrtak”, rekao je premijer Plenković prije sastanka Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a koji se održava u Kristalnoj dvorani hotela Westin.

“Do četvrtka ćemo imati cijelu arhitekturu nove Vlade i ministre i ministrice”, dodao je Plenković, prenose Vijesti.hr.

Boris Milošević novi potpresjednik Vlade

Osvrnuo se na budućeg potpredsjednika Vlade, SDSS-ovog Borisa Miloševića. “Pa mi smo već razgovarali prošli tjedan i taj prijedlog je bio usuglašen sa mnom, Ja sam očekivao da će to biti gospodin Milošević, bio je u parlamentarnoj većini, poznamo se, pravnik je. Mislim da može dati doprinos na ovoj dužnosti o kojoj smo razgovarali prošlog tjedna”, rekao je.

O drugim imenima nije htio govoriti. “Ima puno nagađanja, ali sve će biti dobro. Vlada će biti nešto manja, ali bit će funkcionalna. Neki dosadašnji ministri će otići u Sabor, neki će biti novi, neki ostaju”, izjavio je Plenković.

“Imamo rješenja za sve, ali nije u redu da vam na refule dajem informacije”, rekao je.

Smanjuje se broj ministarstava

Kazao je kako se smanjuje broj ministarstava. “Ima puno nagađanja, ali sve će biti dobro – Vlada će biti nešto manja nego što je bila, bit će funkcionalna, bit će ljudi koji su dio postojeće strukture ove Vlade, dio njih više neće biti dio vlade, ići će u Sabor. Dio njih će se priključiti”, dodao je.

Na pitanje hoće li smanjenje broja ministarstava dovesti do smanjenja broja zaposlenika, odgovorio je: “Dugoročno manje ljudi, da. Ali što se tiče broja ministara, automatski će ih biti manje, ali ne znači to da mi možemo ljude koji su u radnom odnosu kao državni službenici najedanput tek tako smanjiti broj ljudi. To je jedan proces koji je paralelan. Ovo je druga vrsta poruke, o manjem broju mininstarstava i manjem broju članova Vlade”, zaključio je.

HDZ izabrao novog glavnog tajnika

Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a izabralo je u ponedjeljak za novog glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, umjesto Gordana Jandrokovića, koji prema ranijem dogovoru unutar stranke, ostaje predsjednik Hrvatskog sabora.

“Na zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, u zagrebačkom Hotelu Westin, još jednom je jednodušno pružena potpora smjeru naše stranke i naše Vlade RH pod vodstvom Andreja Plenkovića, i formiranju nove parlamentarne većine. Za novog glavnog tajnika HDZ-a izabran je Krunoslav Katičić – umjesto Gordan Jandroković koji, prema ranijem dogovoru unutar stranke, ostaje predsjednik Sabor, prvi koji će u suvremenoj Hrvatskoj biti na toj dužnosti i u drugom mandatu”, naveo je HDZ na svom službenom facebook profilu.

Predsjednik HDZ-a Plenković zahvalio je Jandrokoviću na odličnoj suradnji i četiri uspješne godine, koje su, istaknuo je Plenković, “započele i završile našom pobjedom na parlamentarnim izborima!.

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u nastavku se održava sjednica Središnjeg odbora stranke.