STRUČNJACI OTKRILI KOLIKO BI SE HRVATA DO JESENI MOGLO ZARAZITI KORONOM: ‘Ovako će nam biti u najblažoj varijanti…’

Dok je jučer broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao brojku od 13 milijuna, s više od pola milijuna smrtnih slučajeva, WHO upozorava da je virus i dalje javni neprijatelj broj jedan: ‘Ako se osnove ne poštuju, ova pandemija će samo postajati sve gora i gora’

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 53 novozaraženih koronavirusom

Oporavilo se 2514, a umrlo je 119 pacijenata

Broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj je 1142

132 osobe su na bolničkom liječenju, s 4 pacijenta na respiratoru

Od jučer je u Hrvatskoj obvezno nošenje maski i u trgovinama, trgovačkim centrima i bolnicama

U svijetu je potvrđeno 13.062.585 zaraženih

Oporavilo se 7.611.105, a preminulo je 572.227

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

U najblažoj varijanti do jeseni 2000 novooboljelih?

8:04 – Vladin Znanstveni savjet za koronavirus navodno nije pretjerano optimističan. Prema njihovom procjenama, ako ne bude promjena u ponašanju i smanjivanja osoba na okupljanjima, kroz tri tjedna imat ćemo povećanje broja oboljelih za onoliko koliko smo imali ukupno u prvom valu, odnosno više od dvije tisuće,a kroz mjesec i pol moglo bi biti i pet tisuća oboljelih. U najblažoj varijanti, gdje se svi pridržavaju mjera, na sadašnje brojke “novog” vala imat ćemo još do 2000 oboljelih, piše danas Jutarnji list. U ovom valu širenja zaraze prevladava mlađa populacija te se smatralo da je to dobra vijest jer obično imaju bolje kliničke slike od starijih. No, i među mlađima neki reagiraju jako loše, a struka je posebno upozoravala da je samo pitanje vremena kad će zaraza s mlađih prijeći na starije.

WTTC poziva putnike da nose maske

7:54 – Svjetsko vijeće za turizam i putovanje (WTTC) pozvalo je putnike i turiste da obvezno nose maske i slijede druge mjere zaštite od Covida-19 zbog svog zdravlja, kao i drugih putnika i radnika u turizmu, prijevozu i drugim povezanim djelatnostima.

Do 90.000 Hrvata bilo je u doticaju s koronavirusom

7:08 – Kako je otkrio Krunoslav Capak, testiranje 1054 uzorka krvi na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pokazalo je da je u doticaju s koronavirusom bilo samo 2,3 posto Hrvata, odnosno 24 testirana uzorka. To znači da je u doticaju s koronom bilo 80.000-90.000 građana u Hrvatskoj, što je 25 puta više od 3775 dosad potvrđenih slučajeva. Međutim, kako piše 24sata, to ne znači da svih 90.000 Hrvata ima i imunitet. Njihova antitijela u krvi (IGG) pokazuju da su bili u doticaju s njom, no samo dva od 24 uzorka pokazala su i “zaštitnu razinu kvalitetnih neutralizirajućih protutijela”. Ugrubo preračunato, od najviše 90.000 hrvatskih građana koji su bili u doticaju s koronavirusom, njih oko 7200 ima i pravi imunitet, odnosno stečena neutralizirajuća antitijela.

U Brazilu više od 20 tisuća novozaraženih koronavirusom

7:03 – U Brazilu je u protekla 24 sata bilo 20.286 novozaraženih koronaviurusom, a umrle su 733 osobe, objavilo je ministarstvo zdravstva. Ukupno je u Brazilu od početka pandemije koronavirusa oboljelo oko 1.9 millijuna ljudi, a ukupno ih je umrlo 72.833, prema podacima ministarstva.

Španjolci zbog koronavirus većinom neće putovati van zemlje

7:02 – Većina Španjolaca zbog koronavirusa neće putovati u inozemstvo ovo ljeto pa bi ih i u Hrvatsku moglo doći znatno manje nego prijašnjih godina, pokazuju ankete objavljene u Španjolskoj. Oko 70 posto Španjolaca namjerava provesti godišnji odmor u ruralnim područjima ili u unutrašnjosti svoje zemlje, pokazala je studija koju je izradio portal specijaliziran za ruralni turizam EscapadaRural.com.

Kalifornija ide u ponovno zatvaranje

7:01 – Kalifornija se ponovno ‘zatvara’ zbog alarmantnog povećanja broja zaraženih koronavirusom, a guverner Gavin Newsom u ponedjeljak je naložio da se zatvore svi barovi te da restorani, zoološki vrtovi, kina i muzeji prekinu sve aktivnosti u zatvorenom prostoru. Newsom je rekao da se mjere moraju primjenjivati na području cijele najgušće naseljene države SAD-a, nakon što su prethodno ti objekti zatvoreni u nekim teže pogođenim okruzima. Guverner je objavio i da fitness centri, crkve, frizerski saloni i trgovački centri moraju prekinuti poslovanje u zatvorenim prostorima u 30 okruga, uključujući Los Angeles, što pogađa oko 80 posto populacije.

Strože mjere primjenjivat će se tri dana, objavio je na Tweeteru guvernerov ured. “Broj slučajeva Covida 19 nastavlja alarmantno rasti”, napisao je Newsom u tweetu u kojemu je najavio mjere, dodajući da broj zaraženih koronavirusom i broj hospitaliziranih nastavlja rasti. Kalifornija je u nedjelju imala 8358 novozaraženih, rekao je na konferenciji za novinare. Ta je država bila prva u SAD-u koja je u ožujku proglasila karantenu. Nakon ponovnoga otvaranja potkraj travnja, Kalifornija je nedavno zabilježila nagli porast broja zaraženih. U ponedjeljak su Los Angeles i San Diego, koji imaju najveći broj škola, objavili da će nova školska godina ujesen početi samo online.

U Crnoj Gori povećano testiranje, novih 400 zaraženih

7:00 – Crnogorski Institut za javno zdravlje (IJZCG) priopćio je u ponedjeljak navečer da je pozitivno oko 400 od 2.000 testova na koronavirus koji su, zbog povećanog testiranja poslani u laboratorij u Njemačkoj. Na taj način, broj zaraženih u Crnoj Gori, koji uz današnjih novih 66 slučajeva iznosi ukupno 963, znatno će se povećati, što bi, kako je priopćio direktor IJZCG Boban Mugoša, moglo utjecati na na uvođenje novih epidemioloških mjera. „Prema sadašnjim podacima kojima raspolažemo zabrinjava nas to što je preko 20 posto od uzoraka koji su poslani na obradu u Njemačku pozitivno, što znači da će doći do daljeg porasta i to će utjecati na to kako ćemo dalje pristupati epidemiji“, priopćio je Mugoša.

Na konferenciji za novinare objasnio je da je u Crnoj Gori testirano ukupno 25 tisuća građana ili 396,4 na 100 tisuća stanovnika zbog čega su crnogorski laboratoriji povećali svoje kapacitete deset puta, ali je također uspostavljena suradnja s jednim od najvećih laboratorija u EU, u Njemačkoj, kamo je bilo poslano dvije tisuće uzoraka. „Rezultati se unose u bazu (…) i u iduća dva dana kad unesemo kontrolu svih rezultata moći ćemo dati točan rezultat”, rekao je Mugoša. U Crnoj Gori u drugom valu koronavirusa koji je počeo sredinom lipnja zaraženo je tri puta više osoba nego u prvom valu kada je od Covida-19 oboljelo 324 Crnogoraca. Trenutna stopa oboljelih je 139 na 100 tisuća stanovnika. Ukupan broje preminulih je 25, u prvom valu devet, a u drugom 15.

WHO upozorava kako pandemija može biti ‘sve gora i gora’

7:00 – Pandemija koronavirusa mogla bi se pogoršati ako države ne poduzmu stroge zdravstvene mjere predostrožnosti, upozorila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). „Da budem iskren, previše država se kreće u krivom smjeru, a virus ostaje javni neprijatelj broj jedan“, poručio je čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus iz sjedišta te organizacije Ujedinjenih naroda u Ženevi. „Ako se osnove ne poštuju, ova pandemija će samo postajati sve gora i gora“, dodao je. U ponedjeljak je broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao brojku od 13 milijuna, s više od pola milijuna smrtnih slučajeva.