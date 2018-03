SLUČAJNOST? Kuma HDZ-ovog moćnika zaposlena u Belupu, nakon što je zbog teške krađe dobila otkaz u mjenjačnici

‘Belupo ima otvoren natječaj cijelo vrijeme. Supruga je poslala zamolbu, pozvali su je na razgovor, prošla je i dobila posao. Moj kum Darko Sobota i ja s time nemamo nikakve veze. I naše žene i djeca moraju negdje raditi.’

Zapošljavanja u Belupu u posljednje su vrijeme sumnjiva, a Podravski list piše o dva slučaja zapošljavanja u toj tvrtki, u kojima su odabrani kandidati bili povezani s vodstvom županijskog HDZ-a.

Ukrala i prokockala velik novac, dobila otkaz, pa posao u Belupu

Nedavno se u Belupu zaposlila supruga političkog tajnika županijskog HDZ-a, Draženka Kovačić. Osim toga, njezin je suprug u kumskim vezama i sa šefom županijskog HDZ-a, Darkom Sobotom, a on je pak povezan s menadžerima Belupa i Podravke, piše Podravski list.

Draženka Kovačić već ima zanimljivu povijest na ranijim poslovima. Naime, prije ovog je zaposlenja radila u mjenjačnici Kuna u Koprivnici, gdje je dobila otkaz 2013. zbog krađe 110.000 kuna. Taj je novac prokockala. To nije bio jedini slučaj njezine krađe.



Slično se dogodilo i deset godina ranije, no vlasnik mjenjačnice joj je tada oprostio jer je novac brzo vratila, a iznos nije bio velik. Iznos od 110.000 kuna koji je ukrala 2013., vratio je njezin suprug. Vlasnik mjenjačnice Ivica Radman za Podravski list je rekao da ju neće tužiti, no ipak joj je dao otkaz. Osim zapošljavanja Draženke Kovačić, nedavno je u Belupu počeo raditi i zet Darka Sobote, Ivica Frčak. On je do početka rada u Belupu radio na benzinskoj postaji u blizini Pitomače.

‘Bila je najbolja kandidatkinja za to radno mjesto’

Županijski političari ističu da nisu imali nikakve veze s tim zapošljavanjima. ‘Belupo ima otvoren natječaj cijelo vrijeme. Supruga je poslala zamolbu, pozvali su je na razgovor, prošla je i dobila posao. Moj kum Darko Sobota i ja s time nemamo nikakve veze. I naše žene i djeca moraju negdje raditi’, kaže politički tajnik tamošnjeg ogranka HDZ-a, Miroslav Kovačić. Umiješanost negira i dožupan Sobota koji kaže da sa zapošljavanjem Draženke Kovačić u Belupu nema nikakve veze. Iz te tvrtke pak ističu da je njihov odabir dobar i da ništa nije sporno.

‘Budući da Belupo u bazi otvorenih/spontanih ponuda potencijalnih zaposlenika ima životopise kandidata koji su izravno, putem aplikacije na webu ili bilo kojim drugim kanalom komunikacije poslali otvorenu molbu za posao, tako smo životopis kolegice izdvojili kao odgovarajući za radno mjesto referenta dokumentacije. Da je naša procjena bila ispravna, pokazalo se i tijekom selekcijskog postupka, kada je kolegica ocijenjena najboljim kandidatom za navedeno radno mjesto’, priopćeno je iz Belupa.