Čak 40 minutnu stand up točku izveo je danas predsjednik Republike Zoran Milanović. I to prilično politički nekorektnu. O svojim omiljenim ministrima govorio je kao seljačkim umovima i živoderima. Pričao je o sauni, izborima u BiH. Svega je bilo, od virđinijskog oposuma preko kvislinga do Modesty Blaze.

Izdvajamo favorite, a u videu RTL Direkta pogledajte sve:

O Visokom predstavniku za BiH

"Ako sam bio grub prema Schmidtu, bio sam prije dva mjeseca, nakon što sam ga prozvao. Tek tada je Plenković prokokodakao. Ako on želi biti zaslužan za tu mramornu ploču na lijesu Hrvata, samo neka bude. Neka bude klesar. Šta je napravio Schmidt, on je zadnji dan, a to je pripremao danima, donio odluku kojom je kao spasio Hrvate. Još je zvao Čovića. Nigdje u tim referencama nema točke o slučaju Ljubić, a ako to učiniš, moraš maknuti Komšića. Igrao je Schmidt podzemne štakorske igrice, i onda eto vidite što smo učinili. Dobro je Čović rekao da Plenković s tim nema veze. Ja bih mu vjerovao."

O Anti Bačiću i ratnoj školi

"Taj dečko će letjeti na glavu. Što je ovo? Bane je padao iz hrvatskog, čovjek ne zna jezik, ali postoje pravne službe. Zašto Banožić sebe nije predložio u ratnu školu? Tjerate me da postupim kao vrhovni zapovjednik i izbacim te od tamo, da uopće ne uđeš! Nudim ti da se povučeš, a ti si čvrst oko toga. Ministar citira Bibiiju i sve irelevantne stvari, osim zakona."

O pljački Ine

"Tko je predsjednik vinkovačke organizacije? Bane. Zašto baš Vinkovci? Neće Rijeka gdje Ina također ima firmu u kojoj je suvlasnik. U Istri su neki drugi, ljudi kojim oni ne mogu doći i reći – idemo malo podmazati to. Nego ide preko Vinkovaca, to je ta linija fronte, to nije slučajno, Banožić. Gdje god kreneš, masni tragovi."

O VSOA-i i Kinderu

"Ja poznajem Kindera. Banožić ne zna nikoga osim par lovaca i krivolovaca. On je smijenio Burčula zbog sauna i teretane. Nema drugog razloga. Čista, primitivna, seljačka osveta kao u birtiji. Jesam li umirovio Kindera nakon svega ovoga? Nisam. Neki misle da sam trebao. Ali puštam čovjeka da postupa na vojnički način. Sad su Plenković i ekipa zbunjeni. Dakle, dok se ne riješe zaostaci koje ponavljač ima, jer nije dolazi na nastavu i nije slušao – ne možemo dalje. Njegov prijedlog za ravnatelja VSOA-e je za mene Plenkovićev prijedlog, ali u paketu."