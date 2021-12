Sve je više svjedočanstava mladih djevojaka koje se žale da su bile žrtve nasilnika koji su im u piće podmetnuli droge nakon kojih su osjećale vrtoglavicu, mučninu, višesatnu opću slabost, otežano kretanje i slične simptome.

Sudeći po njihovim izjavama o nuspojavama, stručnjaci smatraju da bi u pitanju mogla biti supstanca rufinol, poznatija kao "rufi" te sintetička droga GHB, u uličnom žargonu poznata kao - droga za silovanje, piše Slobodna Dalmacija.

Na društvenim je mrežama objavljeno svjedočanstvo jedne djevojke iz Srbije koja je tvrdila da je sigurna kako joj je u noćnom klubu netko ubacio drogu u mineralnu vodu, kao i njezinoj prijateljici. Djevojka je navela da je djelovanje osjetila kad se vratila kući, kao i da se njena prijateljica doslovno onesvijestila u krevetu.

Nemaju okus, boju, ni miris

Dr. Ivan Ćelić, specijalist psihijatrije i adiktolog, te pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče potvrđuje kako droge za silovanje mogu učiniti da ljudi fizički onemoćaju ili ostanu bez svijesti.

"Zato ih silovatelji i koriste, jer onemogućavaju pojedince da se zaštite. Mnoge od tih droga nemaju boju, miris ili okus, a ljudi često ne znaju da su išta uzeli. Mnogo puta osobe koje su bile drogirane ne mogu se sjetiti što im se dogodilo", rekao dr. Ćelić.

Objašnjava kako su tri najčešće droge za silovanje: Rohypnol (flunitrazepam), GHB (gama hidroksimaslačna kiselina) i ketamin.

Rohypnol (poznat kao Rufi) je vrsta lijeka na recept iz skupine benzodiazepina. Kemijski je sličan lijekovima kao što su Apaurin ili Xanax, ali za razliku od ovih lijekova, nije odobren za medicinsku uporabu u Hrvatskoj. Bez okusa je i mirisa, ponekad bezbojan kada se otopi u piću. Ljudi koji ga uzimaju mogu se osjećati vrlo pospano i zbunjeno i zaboravljaju što se događa nakon što prodjeluje. Može uzrokovati slabost i probleme s disanjem, a onima koji su ga uzeli može otežati kretanje.

Učinci Rohypnola mogu se osjetiti unutar 30 minuta nakon unosa u organizam i mogu trajati nekoliko sati.

Kako ga prepoznati?

"Kako bi spriječio zlouporabu Rohypnola, proizvođač je nedavno promijenio izgled pilule koja je sada duguljasta i maslinastozelene boje s pjegavom plavom jezgrom. Kada se otapaju u svijetlim pićima, nove tablete boje tekućinu u plavo i upozoravaju ljude da je nešto podmetnuto. Nažalost, generičke verzije Rohypnola ne bojaju piće u plavo", kaže dr. Čelić.

GHB, najčešća ulična imena tekući ecstasy, G ili liquid i njemu srodni GBL je vrsta droge koja djeluje kao depresant središnjeg živčanog sustava i propisuje se za liječenje narkolepsije (poremećaja spavanja).

"Može uzrokovati da osoba počne povraćati, može usporiti rad srca i otežati disanje. Pri visokim dozama može dovesti do kome ili smrti. To je psihoaktivna tvar bez okusa i mirisa najčešće tekućeg oblika. Bezbojan je kada se otopi u piću. Miješanje s alkoholom pogoršava ove učinke. GHB počne djelovati za 15 do 30 minuta, a učinci mogu trajati 3 do 6 sati", objašnjava dr. Čelić.

Navodi i ketamin (poznat kao K ili vitamin K) koji je disocijativni anestetik.

"To znači da iskrivljuje percepciju vida i zvuka i čini da se osoba osjeća odvojeno od svoje okoline i sebe. Osim toga, smanjuje bol i cjelokupni osjećaj. Koristi se kao anestetik tijekom kirurških zahvata na životinjama. To je droga bez okusa i mirisa, može biti u prah ili tekućini. Može izazvati halucinacije i učiniti da se ljudi osjećaju potpuno izvan svoga tijela. Također može povećati otkucaje srca, povisiti krvni tlak i uzrokovati mučninu. Učinci ketamina mogu trajati 30 do 60 minuta", napominje psihijatar.

Opasnost je i alkohol

Ponavlja kako sve droge utječu na funkcioniranje tijela i uma, one ljude čine ranjivima na način da narušavaju njihovu prosudbu, skraćuju vrijeme reakcije i zamagljuju njihovo razmišljanje.

Dodaje da je najveći broj silovanja vezan uz pojačanu konzumaciju alkoholnih pića.

"Stoga je prvi savjet da na takvim mjestima sami ulijevate svoje piće, po mogućnosti iz originalnog pakiranja i da nikada svoju čašu ne ispuštate iz vida, makar je morali sa sobom nositi u WC. Budite sigurni da ste okruženi s pravim prijateljima", savjetuje dr. Ivan Ćelić.