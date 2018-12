DJEVOJKA KOJU JE DARUVARAC KRVNIČKI PREBIO OTVORILA DUŠU: ‘Kad izađem ljudi gledaju u mene, prilaze mi, ispituju…’

“Stvarno sam bila u šoku. Plakala sam kad sam to vidjela. Smeta mi što kad izađem ljudi gledaju u mene. Svi me prepoznaju, prilaze mi i pitaju jesam li to ja. Prije mene je već pretukao četiri cure, ja sam peta”, kazala je Lorena Gurlica

Mlada Zadranka Lorena, koju je ljetos u zadarskom kafiću pred mahom indolentnim očevicima brutalno, gotovo nasmrt pretukao lokalni nasilnik Darko Kovačević zvani Daruvarac, kaže kako nije bila prva žrtva njegovog divljačkog iživljavanja.

Za emisiju “Provjereno” Nove TV koja će biti emitirana večeras, kazala je kako je Kovačević prije nje pretukao već četiri djevojke.

“Stvarno sam bila u šoku. Plakala sam kad sam to vidjela. Smeta mi što kad izađem ljudi gledaju u mene. Svi me prepoznaju, prilaze mi i pitaju jesam li to ja. Prije mene je već pretukao četiri cure, ja sam peta”, kazala je.

Kovačević (31) je nakon manijakalnog iživljavanja nad Gurlicom uhićen i priveden, bilo mu je i suđeno, a prošloga tjedna pušten je na slobodu jer je istekao zakonski rok u kojem može biti zadržan u pritvoru bez donesene presude. Lorena i njezina obitelj otad su u strahu od moguće osvete Kovačevića i njemu bliskih osoba. Lorenina majka, Ana Gurlica, kazala je za Novu TV da prima prijetnje koje redovito prijavljuje policiji.

Prijete joj da majci spremi sprovod

“Sve su prijavljene policiji i policija zbilja reagira odmah i počinitelji su uhvaćeni. Zasad ih je troje i jedan je dva dana ležao u pritvoru. Prijetnje su uglavnom da se meni spremi sprovod. Uglavnom preko lažnih profila, Instagrama, ali policija svejedno dolazi do njih. Zasad ih je uhvaćeno troje”, kazala je majka pretučene djevojke.

