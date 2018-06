DJEVOJKA I PRIJATELJI OMILJENOG TRENERA U VELIKOJ BOLI: ‘Uvjerena sam da je otišao gore samo da ja ostanem, neizmjerno smo se voljeli’

Bio je najinteligentniji igrač kojeg sam poznavao. Kad god bih slagao momčad, njega bih prvog odabrao. Ni Brazilce ni najbolje haklere svijeta, nego njega. Ne samo zbog igre, nego zbog odanosti

U noći s nedjelje na ponedjeljak u prometnoj nesreći poginuo je bivši hrvatski futsal reprezentativac i trener kadeta Futsal Dinama Matija Capar (33) te igrač Oskar Kadrnka. Tragedija se dogodila nakon što je Capar zaspao za volanom te sletio s ceste. U vozilu su tada bili još njegova djevojka Matea Batur (27) i još jedan kadet Futsal Dinama.

Capar je na putu iz Šibenika kući stao u Zadru kako bi pokupio djevojku te su nastavili put. Iza Capara u Cliju su se vozili Josip Štivičić s ostalim kadetima. Kada je vidio da auto poginulog trenera futsala vrluda cestom, krenuo je trubiti i blicati mu, no nije pomoglo.

Nisu se uspjeli izboriti s umorom

‘Cijelim putem smo se držali za ruku, kao i uvijek. Održavala sam ga budnim, ali sam i ja zaspala’, ispričala je Matea za 24sata.

Kadet iz Clija rekao je kako sve pamti kao noćnu moru. ‘Svi smo spavali u kombiju. Probudila me sirena. Čuo sam vozača kako viče: ‘Ne, Capi, ne!’, ali nitko nije mogao ništa učiniti. Vidio sam kako se Clio okreće i udara u taj stup. Nisam mogao vjerovati. Imao sam osjećaj kao da još spavam i da sve to nije stvarno. Poput noćne more iz koje se ne možete probuditi’, ispričao je.

Caparova je djevojka neutješna. ‘Neizmjerno smo se voljeli i znam da bi on sve napravio za mene. Planirali smo i svadbu, ali nismo još nikome govorili. Najljepši stihovi ne bi bili dovoljni da izraze moju ljubav za njega. Uvjerena sam da je otišao gore samo da ja ostanem. Osvojio me dobrotom koja mu viri iz očiju, jednostavnošću. Uvijek mi je govorio da sam najbolja cura na svitu jer trpim tu njegovu odsutnost radi futsala. Prejednostavan, a toliko toga za naučiti od njega’, rekla je Matea.

I oni su, kao i gotovo svi drugi parovi, prolazili teška razdoblja, no ljubav bi uvijek prevladala. ‘Uvijek mi je davao do znanja da sam mu sve i da mogu računati na njega’, kazala je.

Kolege iz svijeta sporta neutješni su

Kolege iz svijeta futsala i dalje su u velikom šoku zbog tragedije. ‘Zajedno smo krenuli 2001. i od tada smo bili nerazdvojni. On je s Trešnjevke, ja sam iz Centra. Upoznali smo se na nogometu i tu je krenula naša avantura. Sva osvajanja Kutije šibica, prvenstava, kupova, ljetnih i zimskih turnira. Sve smo zajedno osvajali. Bio je najinteligentniji igrač kojeg sam poznavao. Kad god bih slagao momčad, njega bih prvog odabrao. Ni Brazilce ni najbolje haklere svijeta, nego njega. Ne samo zbog igre, nego zbog odanosti. Znao bih ga nazvati u pet ujutro i reći: ‘Capi, diži se, idemo u München na turnir’. Ne bi ništa pitao, ni kad igramo, ni za koga, ni zašto… Samo bi rekao: ‘Gdje me i kad skupiš? To je ta odanost’, ispričao je Korab Morina.

Capar od 17. godine nije propustio niti jednu Kutiju šibica, a osvojio je čak sedam. Mnogo mu je značila i Crkva pa je vodio i Katoličku malonogometnu ligu.

Volio je pomagati ljudima, novac mu nije bio važan

‘Capi je bio veliki vjernik te je tako i živio. Volio je pomagati ljudima, a novac mu nije predstavljao neku preveliku važnost. Bio je jedan od rijetkih igrača koji nije psovao. Znate, svatko u trenutku ludila, igre ili bijesa zna nešto opsovati, ne i Capi’, prisjetio se Korab.

Josip Štivičić tužno je rekao kako ove godine neće organizirati futsal turnir koji od 2010. organiziraju njih dvojica zajedno. ‘Ako o će biti neki memorijalni turnir za Capija, onda to treba biti taj njegov, Futsal cup sv. Josipa. Ove godine se trebao održati 8. po redu Futsal Cup sv. Josipa. Nažalost, bit će to nikad odigrani kup. Na ovaj tragičan način priča se gasi. Mi smo funkcionirali kao tim i jako smo se dobro nadopunjavali. Odlaskom Matije priča za mene jednostavno nema više smisla’, zaključio je.