DJEVOJČICA KOJU SU ŽIGOSALI U ŠKOLI VELIČA USTAŠTVO NA FACEBOOKU: ‘Dječak joj slovo ‘U’ nije mogao napraviti upaljačem u samo jednome potezu’

No ako je djevojčica albanskog porijekla sama tražila ustaški simbol to ukazuje na još veći problem

“Pošto živim na Boriku i često prolazim pokraj škole i pijem kavu u Terre viđam tako i ***** koja često dolazi u ustaškim majicama ide u Admirala… Dječak joj slovo ‘U’ nije mogao napraviti u jednome potezu, bez da se ona trznula… pa tamo je bilo 20 učenika…“, komentirala je jedna poznanica učenice kojoj je učenik žigosao slovo U usred sata. Zadarski.hr nakon razgovora i s drugim učenicima piše kako je prilično vjerojatno da je djevojka sama dopustila da joj dječak žigoše slovo U.

Tjelesna ozljeda iz mržnje

U prilog tome govori i profilna fotografija djevojčice, u kojoj pozira s majicom koja se može protumačiti kao ustaška (iako je na majici zloupotrijebljen naziv jednog domaćeg filma i projekta, ikonografija je jasna).

Profil pregledava i policija koja je protiv dječaka podigla kaznenu prijavu zbog tjelesne ozljede, no sa kvalificiranim, težim oblikom – tjelesnom ozljedom iz mržnje.

Veličanje ustaša kao način približavanja vršnjacima

No koliko je moguće da je djevojka sama tražila da joj kolega iz razreda žigosla slovo U, toliko je i moguće da je 15-godišnjakinja albanskog porijekla veličanje zločinačkog režima vidi kao jedini način da se približi vršnjacima. Predstavljajući se kao ustaša, više neće biti autsajder.

U takvu percepciju bi se uklopila i rečenica koju je dječak navodno rekao nakon što joj utisnuo užareni upaljač “Evo, sad se možeš hvalit da si ustaša”. Također, u prilog tome govori i to što je dječak, kako tvrdi, iznuđivao novac, točnije, tražio 10 kuna prijeteći da će joj zapaliti jaknu. Ona mu je ih je dala, no on joj je jaknu ipak pripalio. Otac djevojčice tvrdi da je napadao i njegovu drugu kćer.

‘Nije točno da Hrvatsku percepiriraju kao ustašku, ona to jest’

“Cilj nije spriječiti samo nasilje u školama, nužna je promjena društvene atmosfere u Hrvatskoj. Nije točno da našu zemlju samo percipiraju kao ustašku, već ona to i jest, to je činjenica. U Hrvatskoj se nacionalistički ekscesi ne promatraju kao iznimka, oni postaju stanje društva. Neću govoriti o sankcijama u konkretnom slučaju, već je na svim instancama, od pravosuđa do politike, zadatak stvaranja drugačijeg, tolerantnog društva”, komentirao je za Zadarski.hr ugledni sociolog dr. Ivica Maštruko.

Psihologinja: Nije isključeno da su se sve dogovorili

“Temeljni je problem što kod djece od 14 ili 15 godina teško možete procijeniti što kod njih ima neku političku težinu kakvu, u smislu ideologije, pridaju i odrasli”, kaže psihologinja Mirjana Nazor.

“Pitanje je jesu li se ta djevojka i njezin kolega dogovorili oko svega s obzirom na njenu “prošlost”. Je li to bio način skretanja pažnje na sebe od strane svojih vršnjaka. Netko će se šepuriti svirajući neki instrument ili osvajanjem olipijskih medalja, a netko će za isticanje izabrati divljaštvo. Zato treba biti oprezan. Ako su htjeli dobiti pozornost, uspjeli su, no sigurna sam da im je sve prisjelo nakon što se u cijelu priču uključili policija i mediji”, zaključuje Nazor za Zadarski.hr.