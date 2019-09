DJEVOJČICA KOJA JE RASPLAKALA HRVATSKU: Rugali su joj se jer nema internet ni mobitel, a ona je svima pokazala zašto je posebna

Najviše od svega želi biti učiteljica, a to što nema čuda moderne tehnologije neće ju zaustaviti

Marijana ima 12 godina te pohađa 6.b razred, Osnovne škole Molve. Iako na prvu obična djevojčica, Marijana živi poprilično drugačije od većine svojih vršnjaka. “Ja sam Marijana. Ne poznajete me? Istina, nema me ni na Instagramu, ni na Facebooku. Ne chatam, ne snapam. Ako me želite upoznati, možete doći k meni. U moju ulicu ili školu. Ili mi mašite dok čekam na autobusnoj stanici.

Lako ćete me prepoznati. Ja sam ona koja ne drži mobitel u rukama”, započela je djevojčica, koja nema laptop, internet ni mobitel, sastavak s kojim je osvojila drugo mjesto na državnom književnom natjecanju ”Mato Lovrak” i nastavila: ”Kad smo išli na izlet, nisam imala čime fotografirati pa svojoj obitelji nisam mogla pokazati slike s razgledavanja Splita, Trogira i slapova Krke. Nije mi bilo svejedno. Donijela sam im magnetić. Moja mi je obitelj važna.

Sjetim se da postoje djeca koja nemaju obitelj. Kakva bi bila njihova priča o djetinjstvu? Ja se žalim što nemam internet, a neki nemaju ni obitelj…Kad se toga sjetim, shvatim da je moje djetinjstvo dobro”, napisala je Marijana u sastavku, a njenu priču donosi Provjereno Nove TV.

Te riječi natjerale su suze na oči svima koji ih pročitali. I trenutak koji će njezina učiteljica pamtiti cijeli život.

Sretno djetinjstvo

”Rekla je moja učiteljica da su oni plakali zbog toga i bili su posramljeni”, kazala je Marijana koja smatra da ima sretno djetinjstvo.

Obožava čitati znanstvene knjige, časopise i udžbenike te mudro zaključuje kako “internet nije ni početak ni kraj svijeta, a bome ni znanja”.

Najviše od svega želi biti učiteljica, a to što nema čuda moderne tehnologije neće ju zaustaviti.

”Znali su mi se rugati jer nemam internet, ni mobitel, pa da nam je kuća ružna, mislim, to sve oni nisu nama baš sad u oči govorili, ali dok oni to vide, to jako boli. Ne osjećam se baš dobro zbog toga, zapravo uopće. To drugi ne bi smjeli raditi. Ali dobro, ne trebamo mi njih uvijek slušati nego glavno da vjerujemo u sebe i imamo jedni druge”, govori Marijana kojoj je obitelj najvažnija.

Ljubav je najvažnija

Majka i otac su poljoprivrednici kojima nije lako brinuti se o četvoro osnovnoškolaca no kako majka Valentina kaže najdragocjenija je ljubav koju pružaš djeci.

”Sve rješavamo kroz razgovor, kako prije, tako i sada i uvijek ćemo. Tako da znam sve njihove želje, nade, sve njihova nadanja”, zaključila je mama Valentina za Provjereno. Ona itekako može biti ponosna na svoju Marijanu kao i obitelj koja bi u današnje vrijeme trebala biti uzor mnogima.

Ako želite pomoći Marijani i njenim roditeljima, možete to učiniti na HR1023860023100822370, žiro račun kod Podravske banke, na ime Valentina Markov (Marijanina mama).