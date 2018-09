DJEVOJČICA (6) IZ VUKOVARA BOLUJE OD VIRUSA ZAPADNOG NILA: ‘Kod nje se razvio teži oblik bolesti’

Šestogodišnja Vukovarka hospitalizirana je nakon što joj je potvrđen virus Zapadnog Nila, a još jedan slučaj zaraze se potvrđuje

Virus Zapadnog Nila najviše je pogodio našu najistočniju županiju. Logično jer graniči sa Srbijom u kojoj su zbog te bolesti zabilježili već dvadeset smrtnih slučajeva. Upravo zbog zabrinjavajuće situacije u kojoj je, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u srpnju pronađen zaraženi komarac na groblju u Vukovaru te se željelo sprječiti širenje zaraze, zaprašivanje se tijekom ljeta organiziralo čak četiri puta.

Govoreći pred vukovarskim gradskim vijećnicima, koji su izrazili zabrinutost zbog smrtnog slučaja u Belom Manastiru, direktor Veterinarske stanice Vukovar Tomislav Šota, ujedno i vijećnik, izjavio je kako su tri nova izvora zaraze zabilježena u Vinkovcima dok su dva legla pronađena u Županji, ali da u tim gradovima zaraženih srećom nema.

Oboljela djevojčica

“Virusna bolest Zapadnog Nila nažalost u nekim slučajevima dovede do smrti oboljele osobe, a sreća u nesreći je što najveći broj zaraženih ili ne pokazuje simptome ili su to simptomi slični gripi: bolovi u rukama i nogama, visoka temperatura i glavobolje. U jedan posto slučajeva zaraze dođe do encefalitisa i imamo takav slučaj u Vukovaru. Riječ je o 6-godišnjoj djevojčici, hospitaliziranoj na Klinici za infektivne i zarazne bolesti osječkoga KBC-a. Još jedan se slučaj serološki potvrđuje i prema informacijama koje imam, oni nisu životno ugroženi”, priopćio je Šota.

Pritom je potvrdo da će oni i dalje preventivno djelovati te da prate naputke HZJZ-a, piše Glas Slavonije