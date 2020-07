DJELATNICI TRGOVINA NA RUBU ŽIVACA: ‘Jedan čovjek je bacao stvari po trgovini zato što mora nositi masku’

U nekim trgovinama prodavači kažu kako su dobili naputak svojih poslodavaca da kupce bez zaštitnih maski ne poslužuju

Nakon što se ponovno razbuktala epidemija koronavirusa, Nacionalni stožer odlučio je da nošenje zaštitnih maski više ne bude preporuka, nego obveza. Nošenje maski sada je obvezno u trgovinama, trgovačkim društvima te ustanovama i institucijama koje rade sa strankama poput pošti i banaka, ali i u frizerskim i kozmetičkim salonima.

No, kako to biva, ne drže se svi toga,a u nezgodan položaj dovedeni su trgovkinje i trgovci koji uz svoj posao sada praktički moraju obavljati i onaj zaštitarski. Neki trgovački lanci, poput Interspara, dijele maske kupcima.

ŽIVOT POD MASKAMA: Građani većinom poštuju obvezu, ali nisu svi takvi – pogledajte kako takvi prolaze

‘Kao da je maskenbal!’

“Interspar je jedini trgovački lanac koji dijeli maske na ulazu. No, iako je to tako zamišljeno u teoriji, u praksi nemamo dodatnog čovjeka koji bi se bavio samo time. Tako da maske dajemo samo onima koji ih nemaju”, kazala je za Jutarnji list trgovkinja u jednom zagrebačkom Intersparu dodavši da dosad nije bilo većih incidenata s kupcima zbog maski.

Dvije zaposlenice jedne trgovine Panda u Zagrebu požalile su se da uza sva poslove koje imaju, sada moraju obavljati i onaj zaštitarski.

“S jedne strane, grozno je kada se ljudi ne pridržavaju pravila i ne nose masku, a s druge zna biti prilično zastrašujuće i kada ju nose, pogotovo ako imaju i sunčane naočale. Ne znate tko se krije iza svega toga, kao da je maskenbal. A i u to vrijeme neke trgovine znaju zabraniti da se ulazi u poslovnicu s maskom. Danas nam je baš došao jedan momak koji je bio cijeli maskiran, maska nije bila standardna nego u bandana stilu. Malo smo se uplašile, ali smo ga onda prepoznale, to je naš stalni kupac. Da mi je prije godinu dana netko tako ušao u trgovinu, odmah bih zvala policiju”, kazale su prodavačice iz Pande za Jutarnji list dodajući da im nije svejedno kada je jedna od njih sama u smjeni.

U ‘ANDRIJI ŠTAMPARU’ RIJEŠILI SVE DVOJBE; Pogledajte eksperiment: Što se događa kada nemamo masku, a što kada je nosimo

‘Bilo je i psovki, bacali su artikle po dućanu’

Kažu kako same nisu imale neugodnih iskustava, ali su im kolegice iz drugih trgovina pričale o svojim “doživljajima” s nemaskiranim kupcima.

“Kod nas nije bilo neugodnih iskustava, no u drugim našim poslovnicama jest. Bilo je psovki, a jedan je kupac čak i bacao artikle po dućanu”, kažu.

Teko im je, kažu, odraditi cijelu smjenu s maskom na licu.

“Kada tome pridodam vrijeme koje svaki dan trošim na put do posla, a to je sat ili sat i pol vlakom, ispada da cijeli dan imam masku na licu. Treba to izdržati”, kaže jedna trgovkinja.

Prodavačica u jednoj trgovini Lonije u Zagrebu kaže kako uglavnom imd adobra iskustva otkako je uvedena obveza nošenja maski.

“Evo, jedan dečko nam je jutros došao bez maske i uz ispriku rekao da ju je zaboravio. Došao je samo po kavu pa smo mu ju, kad je bio tako ljubazan, dale dok je on stajao na vratima”, ispričala je.

INSPEKCIJE ĆE KONTROLIRATI NOSITE LI MASKE: ‘Ostavili smo nekoliko dana da se svi pripreme. Kazne? Ljudi se trebaju naviknuti…’

‘Radi se o svojevrsnoj sivoj zoni’

U nekim trgovinama prodavači kažu kako su dobili naputak svojih poslodavaca da kupce bez zaštitnih maski ne poslužuju. O tome kako bi trgovci trebali postupiti kada im u trgovinu uđe osoba bez maske, Marija Subota, predsjednica Udruženja trgovaca Zagreb za Jutarnji list je rekla da postoje tek dvije mogućnosti.

“Trebali bi ih upozoriti da stave masku, a ako to ne učine, onda ih jednostavno ne uslužiti. To su jedine dvije opcije koje su mi za sada poznate”, kaže ona pripominjući kako se redi o svojevrsnoj sivoj zoni, nedovoljno definiranoj nekim zakonom ili pravilnikom.

“To nisu situacije u kojima trgovac može, recimo, zvati policiju ako ga kupac ne posluša. Sve je jako individualno i u značajnoj se mjeri oslanja na osobnu odgovornost pojedinca. A svima bi trebalo biti u interesu da čuvaju i sebe i druge”, kaže Subota te dodaje da bi ona osobno uvela kazne za one koji ne nose maske.

MASKE VIŠE NISU PREPORUKA, NEGO OBAVEZA – A ŠTO KAŽU HRVATI? ‘Ovo je stvarno očajno. Ja ni disati ne mogu’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.