Djelatnici Hitne medicinske pomoći, okupljeni u inicijativi "Hitna uživo 194", na svojoj su Facebook stranici objavili otvoreno pismo ravnateljici Zavoda za hitnu medicinu i saborskoj zastupnici HDZ-a, Maji Grbi-Bujević žaleći se na uvjete rada.

Navode da su već nekoliko puta upozoravali da rade s dotrajalom opremom i zastarjelom tehnologijom, a ogorčeni su i zbog toga što su jedina služba koja nema beneficirani radni staž i što još uvijek nije ustrojena hitna helikopterska služba.

Sve svoje primjedbe i prijedloge saželi su u pismu kojeg prenosimo u cijelosti:

"Poštovana ravnateljice HZHM i saborska zastupnice, kao ravnateljica HZHM ustrojili ste mrežu timova HMS u suradnji s ministrom i županijama. Ta je mreža podrazumijevala postojanje HHMS -a (za koji ste se tako žarko borili kao ravnateljica zavoda) i mobilnih timova doma zdravlja kako bi mreža bila cjelovita i potpuna.

Mreža puna rupa

Međutim kako ništa od toga nije zaživjelo, mi danas imamo mrežu timova hitne pomoći koja je puna rupa. Podsjećam vas na Ustav RH koji kaže da zdravstvena zaštita mora biti svima jednako dostupna u RH. Svjesni smo da to nije slučaj sada. Možemo početi od otoka pa do ruralnih sredina gdje je potrebno i više od 30 minuta da stigne hitna pomoć. Radili ste mrežu, ali je niste napravili kako treba. Budite hrabri i iskreni i priznajte to i sebi i svima drugima.

Također ste kao ravnateljica Zavoda bez ikakvog natječaja po svom ukusu odabirali ljude koji će letjeti u Dubrovniku u MUP-ovom helikopteru u sezoni. Za tih sedam dana provedenih u Dubrovniku Vaši su probrani ljudi zaradili skoro cijelu prosječnu plaću djelatnika HMS u RH. Naravno, ponavljam da je sve to bez ikakvog javnog natječaja.

Već godinama najavljujete brodove za HMS, međutim ni od toga ništa. Puni ste obećanja, ali kad su u pitanju djela, to vam nije jača strana, osim spomenutog helikoptera u Dubrovniku.

Rad u sivoj zoni

Još jedan pokazatelj Vašeg sposobnog upravljanja su T2 timovi. Oni su postavljeni za rad i dan danas rade u sivoj zoni bez da se djelatnike poslalo na specijalizacije i da su se uveli protokoli tako da imaju veće ovlasti i kompetencije. Ni od toga ništa.

Od trenutka kada ste postali saborska zastupnica, nestali ste s radara televizije i novina. U saboru dignete ruku jer morate, bez obzira slagali se s odlukom ili ne. Gdje Vam je nestalo dostojanstvo? Gdje Vam je nestala borba za “Vaše hitnjake”, kako ste nas uvijek zvali? Gdje je nestala borba za HHMS za koji ste se toliko borili kao ravnateljica zavoda?

Mi hitnjaci nadali smo se da ćemo u Vama imati suradnicu u vlasti, te da ćemo moći ostvariti neka prava koja nam je doduše Vaša stranka davnih dana i ukinula. Međutim od Vas kao saborske zastupnice dobili smo jednu veliku nulu, koja samo klima glavom i diže ruku po potrebi, a za nas, “Vaše hitnjake”, uopće Vas nije briga.

Možete se pokušati pravdati i pokušati političkim floskulama nas i javnost uvjeriti u suprotno, međutim protiv lako dokazivih činjenica teško se boriti, a mi smo iznijeli upravo to, lako dokazive činjenice.

Tri zahtjeva

Na kraju možemo samo reći da ste kao saborska zastupnica, koja je ujedno i ravnateljica HZHM, razočarali veliku većinu djelatnika HMS. Srećom imate dovoljno do kraja mandata da u saboru pokrenete temu, a po mogućnosti i izborite se za:

skraćeni radni vijek u HMS (da ostvarujemo pravo na mirovinu u dobi od maksimalno 55-57 godina, a ne kao do sada sa 67godina života) HHMS T2 timovi (specijalizacije i protokoli). Da imaju crno na bijelo što je točno njihov posao i koje ovlasti imaju, naravno uz adekvatnu plaću.

Ukoliko ne napravite ništa po tom pitanju, hoćete li se moći pogledati u ogledalo i kako ćete pogledati “Vašim hitnjacima” u oči jer apsolutno ništa s pozicije vlasti niste za njih/nas učinili", stoji u pismu kojeg su potpisali Joško Jaman, Goran Franić, Natko Kulenović i Tomislav Petrušić.