Nakon dvostrukog ubojstva u Pločama, koje se dogodilo u petak ujutro, na Facebooku su se oglasili djelatnici Hitne medicinske pomoći ogorčeni odnosom pretpostavljenih prema njima. Njihovu objavu s Facebook stranice “HITNA uživo 194” prenosimo u cijelosti.

Hitna pomoć bez psihološke pomoći

''Vjerojatno ste u medijima pročitali o dvostrukom ubojstvu u Pločama. Od dvoje ubijenih jedna osoba je maloljetnik. Ekipa hitne je bila na oba mjesta. Na ubojstvu punoljetne osobe su se zatekli prvi na mjestu događaja. U prijevodu došli su ne znajući da im “scena” nije osigurana. I to nije rijetkost da su hitnjaci prvi na nesigurnoj sceni, ali zato jesu JEDINA INTERVENTNA SLUŽBA BEZ BENEFICIJA!!!! Također ekipu hitne pomoći NITKO NIJE NAZVAO I PONUDIO PSIHOLOŠKU POMOĆ!!!

Nedavno je Maja Grba Bujević izjavila na sastanku sa ravnateljima zavoda da je psihološka pomoć hitnjacima osigurana, pa ovim putem pozivamo MGB da nam javi neki kontakt di da se ekipa, koja je vidjela ustrijeljeno dijete, javi. Obzirom da nitko ne zna kome se to javit osim psihijatru redovnim putem.

Neki započnu dan kavom, neki dvostrukim ubojstvom

Kroz školovanje se nigdje ne uči kako se nositi sa mrtvim djetetom, to ostavlja traume i ožiljke za cijeli život. Naravno, ekipa koja je to sve rano ujutro odradila, odradila je i ostatak smjene kao da su jutro započeli kavom i krempitom, a ne dvostrukim ubojstvom. Ekipa koji ste to odradili drž'te se.

Odgovorne osobe u sustavu di ste sad u ovim situacijama u medijima? Di je podrška za taj tim? Di je ta spominjana psihološka pomoć? U biti odgovor je jednostavan, odgovorne osobe na čelu sa Majom Grbom Bujević tu ne mogu skupljat poene, a i kako je sama MGB rekla da ona nije naš poslodavac, zaključak je jednostavan – NIJE NI NJU, A NI OSTALE ODGOVORNE OSOBE BRIGA. MI SMO ZA NJIH SAMO NEBITAN BROJ U SUSTAVU!', napisali su u objavi na Facebooku.