DJED SE CIJEPIO DA BI SE MOGAO IGRATI S UNUKAMA: Ali još će morati pričekati: ‘Šta da vam kažem, lud sam za njima i one za mnom’

Tužan je jer se ne može igrati s unukama: ‘A šta da vam kažem, lud sam za njima i one za mnom, a ne smijem…’

Jedan stariji muškarac koji je primio prvu dozu cjepiva protiv koronavirusa ispričao je za N1 televiziju koliko je tužan što se ne smije družiti sa svojim unukama kako se ne bi zarazio i teško obolio.

Nije znao odgovoriti kada će dobiti drugu dozu pa se za pomoć obratio medicinskom osoblju. Kada je čuo da će drugu dozu cjepiva primiti tek za četiri do osam tjedana, upitao je liječnika: “Ja se dotle ne smijem i dalje družiti sa svojim unukama?”

Liječnik mu je odgovorio da do tada mora biti oprezan, na što se stariji čovjek požalio da s unukama “već mjesecima nema niš”. “Sjedim na daljinu i ovak”, rekao je drhtavog glasa, pokazujući kako djeci maše rukom.

“A šta da vam kažem, lud sam za njima i one za mnom, a ne smijem…”, kazao je. “A sad se isto ne smijem družiti s njima? Bez ljubljenja i to? Ovak malo u krilo?”, pitao je ponovno liječnika, no odgovor koji je želio nije dobio te je ostao tužan.

