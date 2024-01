Tučnjava koja se dogodila u subotu navečer u centru Vukovara završila je s nekoliko teže ozlijeđenih maloljetnika, a ekipa RTL-a Danas razgovarala je s djedom jednog od pretučenih maloljetnika u Vukovaru.

Jeste li mogli zamisliti da će vam netko ovako pretući unuka u centru Vukovara?

"Ni u pomisli, ni u najgorim scenarijima nisam očekivao to. Ipak su to djeca, to su djeca od 15 godina, da netko ide od njih raditi invalide. Kao prvo ta djeca nisu problematična. Ja govorim u ime svog unuka, koji je izuzetno krasno dijete, koji ne zna što je nasilje. Prema tome to me još više boli."

Što vaš unuk kaže na sve?

"On je još uvijek u šoku, drago mi je da je dobro i nadam se da će tako i ostati, da će ići ka ozdravljenju, ali moramo poraditi na psihološkoj pomoći da nema straha što će sutra u gradu, hoće li moći izaći. Zajednica se mora pozabaviti s problemom Vukovara pod hitno. Ne može grad biti grad slučaj jer to nije. Molim vas i sad ste prošli kroz grad - mladosti nema zbog takvih slučaja jer ne znate na koga ćete naletjeti, tko je kakve volje od upravo te grupe ljudi i sebe nazivaju navijačima."

Što on kaže na sve ovo, hoće li ga biti strah, je li vas strah?

"Kad me trebalo biti strah, nije me bilo. Međutim, moj unuk ima maksimalnu potporu i od mene i od roditelja i ja ne vidim nikakav strah."

Cijeli razgovor pogledajte u VIDEU.

Istražni zatvor uhićenom 23-godišnjem napadaču na maloljetnike u Vukovaru

Nakon provedenog ispitivanja, 23-godišnjaku, osumnjičenom da je jedan od sudionika u fizičkom napadu na skupinu maloljetnika u Vukovaru od kojih je nekoliko teško ozlijeđeno, određen je u ponedjeljak istražni zatvor odlukom istražnog suca Županijskog suda u Vukovaru.

Postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni 23-godišnjak i još trojica osumnjičenika, u subotu, 6. siječnja oko 22,30 sati, kod mosta Jean-Michela Nicoliera u središtu Vukovara - s ciljem da teško tjelesno ozlijede djecu 2008. i 2009. godišta - zadali im više udaraca šakama i nogama u predjelu glave i tijela nanijevši im teške tjelesne ozljede i tjelesne ozljede.

Iz vukovarskog Općinskog državnog odvjetništva izvijestili su i da je sudac istrage prihvatio njihov prijedlog i odredio osumnjičeniku istražni zatvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će ometati kazneni postupak utjecajem na iskaze žrtva, svjedoke i ostale osumnjičenike te postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo, odnosno počiniti teže kazneno djelo.

Skupina starijih mladića, pripadnika navijačke skupine BBB napala je u subotu navečer skupinu maloljetnika te je nekolicini nanijela teške tjelesne ozljede zbog kojih su hospitalizirani u osječkom KBC-u.

Iz Policijske uprava vukovarsko-srijemske izvijestili su da i dalje istražuju događaj.