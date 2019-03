DJED MALENE MILE: ‘Dogodilo se čudo. Ovo dokazuje da mala Hrvatska ima veliko, golemo srce’

‘Mi smo ovih dana primili na stotine tisuća poziva, mailova, postova, klikova, linkova… I znate, mi smo, cijela obitelj, nadu i vjeru u dobar ishod uvijek imali, i imamo i dalje, ali ovakva reakcija ljudi tu je našu nadu i vjeru još ojačala’, izjavio je djed malene djevojčice

Dvogodišnja djevojčica Mila Rončević, koja boluje od akutne leukemije, prekosutra će letjeti u SAD, gdje će u dječjoj bolnici biti podvrgnuta eksperimentalnoj metodi liječenja leukemije što je posljednjih nekoliko dana ujedinilo brojne građane. Naime, cijena liječenja iznosti 18 milijuna kuna, a otkako je objavljen javni apel oca malene djevojčice do subote sakupljeno je više od 10 milijuna kuna u donacijama, piše Večernji list.

HRVATSKA, IDEMO DALJE, SKUPILI SMO VEĆ VIŠE OD POLA! Malena Mila nas treba, mi smo joj jedina nada da ode na liječenje

S obzirom na to da vikendom nije moguće doznati koliko je uplaćeno na račun, ta infomacija znat će se u ponedjeljak. Milina majka Sanja Matijević Rončević rekla je za 24sata da su liječnici donijeli plan i da znaju kako se boriti protiv bolesti. “Prema najnovijim saznanjima koje sam dobila od profesora Primorca, čeka je sve dobro, ima velike šanse za pobjedu bolesti… Donijeli su plan, imaju plan, znaju kako se boriti protiv bolesti”, rekla je.

“Uz našeg znanstvenika, prof. Ivicu Đikića, koji se već javio, u cijelu se ovu priču uključio još jedan naš znanstvenik, prof. Dragan Primorac, koji predaje i na Penn State University. On je također u kontaktu s dječjom bolnicom u Philadelphiji. Primorac je te struke, sudjeluje u nekim istraživanjima u farmakogenitici, da se liječenje obavlja prema genetskim svojstvima pojedinca, a u bolnici u Philadelphiji raspolažu s nekoliko tih u svijetu revolucionarnih metoda liječenja”, izjavio je poznati novinar Vlado Rončević, djed male Mile.

Na pitanje koliko mu znači što se danas obitelji javio gospodin Dragan Janković iz Philadelphije, koji je Milinoj obitelji ponudio smještaj u svojoj kući za Milina liječenja, kao i mogućnost da ih preksutra dočeka na aerodromu i bude im pri ruci u tim prvim trenucima nakon naporna putovanja i dolaska u Ameriku, Rončević je odgovorio kako se javilo još puno ljudi iz Philadelpije nudeći smještaj u svojim kućama tijekom cijelog liječenja malene djevojčice.

“Javio se i Steve Rukavina, predsjednik zajednice Hrvata u Philadelphiji. I on je vrlo aktivan u cijeloj ovoj priči, ponudivši i sam smještaj za obitelj. Sin i snaha mogu biti u bolnici uz Milu, no negdje će ipak sve to vrijeme trebati i živjeti” kazao je Rončević i dodao: “Ovih se dana u Hrvatskoj dogodilo čudo. Čudo! Ovo ponovno pokazuje i dokazuje da mala Hrvatska ima veliko, golemo srce. Kada nam je najteže, onda smo ujedinjeni. Ovakva nas ljudska pitanja ujedinjuju. Mi smo ovih dana primili na stotine tisuća poziva, mailova, postova, klikova, linkova… I znate, mi smo, cijela obitelj, nadu i vjeru u dobar ishod uvijek imali, i imamo i dalje, ali ovakva reakcija ljudi tu je našu nadu i vjeru još ojačala. I potvrdila vjeru u ljude”.

Pomoć djevojčici

Malenoj djevojčici možete pomoći uplatom na žiro račun humanitarne akcije u Privrednoj banci Zagreb HR2423400091511004008, SWIFT kod za uplate iz inozemstva PBZGHR2X ili na račun u Banki Kovanica Varaždin HR3641330063110002644 na ie Marin Rončević, (adresa: Hreljin 33B, 51226 Hreljin), opis plaćanja obavezno – “darovanje za zdravstvene potrebe – liječenje Mile Rončević” te model plaćanja 99.