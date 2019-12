DJEČJA PSIHOLOGINJA UPOZORAVA DA SMO SVI ODGOVORNI: ‘Nečinjenje je isto vrsta zlostavljanja!’

‘Ukoliko ne reagiramo na dječju patnju, ukoliko ne reagiramo kad se krše djetetova prava, sudionici smo zločina’

Nakon što je danas na Županijskom sudu u Zadru počelo suđenje za četverostruki pokušaj ubojstva ocu s Paga koji je bacio svoje četvero djece s balkona, dječja psihologinja i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Gordana Buljan Flander, izjavila je za N1 televiziju da je nečinjenje u slučaju nasilja sudjelovanje u zločinu.

“Ukoliko ne reagiramo na dječju patnju, ukoliko ne reagiramo kad se krše djetetova prava, sudionici smo zločina. Čini mi se da mi stručnjaci premalo odgovaramo ako smo suučesnici u zločinu. Dok ne počnemo funkcionirati tako da oni koji su učinili propuste zaista za to odgovaraju, pa da to bude pouka drugim stručnjacima, dotle ćemo biti ravnodušni na to što djeca doživljavaju”, kaže Buljan Flander.

Tko je odogovoran?

U slučaju s Paga, Buljan Flander kaže da ne želi dodatno izlagati djecu te da ne želi izdvajati samo Centar za socijalnu skrb. “On postupa po dojavama. Tražila sam nedavno nekoliko centara da mi daju broj dojava od strane zdravstvenih ustanova i škola, a odnose se na nasilje nad djecom i među djecom. Iz nekih centara stigle su brojke 5 od zdravstvenih ustanova, 3 od škola.

Kad sam pitala zašto se ne obavještavaju nadležni centri, često mi znaju reći da centri ništa ne rade. A kako znaju da ništa ne rade kad im se ne prijavljuje? Kad pitam centre, oni kažu da ih se ne obavještava. U slučajevima kršenja prava djeteta, treba reagirati pedijatar, obiteljski liječnik, odgajatelj u vrtiću, nastavnik u školi, psiholog – svi mi dužni smo obavijestiti nadležni centar ako primijetimo da se nešto događa”, upozorila je.

Dodaje da osim nepovjerenja koje građani imaju prema institucijama, nepovjerenje postoji i među samim institucijama. Smatra da svatko treba biti spreman preuzeti odgovornost, i za činjenje i za nečinjenje. “Nečinjenje je isto vrsta zlostavljanja”, uvjerena je.

