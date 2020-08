DJEČICA KOJA U HRVATSKOJ PROLAZE PAKAO: ‘Gospa danas ima žgaravicu jer ne može probaviti što smo joj servirali’

‘Ta ista Gospa, koju su znojni i kišom otjerani šupljoglavci pohodili kao pokondirene tikve, nije sigurno bila na miru čitav dan, kako baš ti koji ju zazivaju nisu ni čuli da su djeca sama u bolnicama bez ijednog roditelja i to mjesecima’

Morana Jokić, riječka gradska vijećnica, na blagdan Velike Gospe, ponukana fotografijama mnoštva vjernika i državnih dužnosnika koji slave Gospu uz svoje najmilije, svojom Facebook objavom ukazala je na bezdušnost institucija prema djeci u bolnicama.

Istaknula je činjenicu da su mališani usamljeni u bolnicama za vrijeme korona-krize te ukazala na nejednak pristup tome problemu u različitim dijelovima Hrvatske.

Objavu vijećnice Jokić Riportal je prenio u cijelosti:

“Summa summarum. Klubovi su puni makar i do ponoći ako ne i duže. Crkve su pune. Gospa plače nad ljudskom glupošću i sebičnosti. Ne služim se baš često tim vjerskim slikama kao nikakav do najgori praktični (ne)vjernik, baš i nemam pravo, ali danas hoću.

Hoću, jer ta ista Gospa, koju su znojni i kišom otjerani šupljoglavci pohodili kao pokondirene tikve, nije sigurno bila na miru čitav dan, kako baš ti koji ju zazivaju nisu ni čuli da su djeca sama u bolnicama bez ijednog roditelja i to mjesecima.

PISALA BEROŠU: ‘Majka mi umire i ne može dobiti liječenje, a na plažama leže kao sardine, rade se svadbe za 200-300 ljudi… Gdje je logika?’

‘Korona znači da dijete mora paziti što radi jer će inače biti samo u bolnici’

Nisu čuli da korona znači još i to da današnje dijete treba dobro paziti što radi. Jedan lom ruke ili ne daj Gospe jača bolest baca ga u ozbiljnu regresiju, šok, nazadovanje i trajnu emocionalnu štetu jer je normalno da se bez najave i bilo kakve pripreme malu djecu smješta na odjele potpuno SAME.

Dolaze kući promijenjeni i bez ikakve psihološke podrške za njih same i njihove roditelje. Praksa je drugačija u svakoj bolnici – nema ujednačene prakse i ujednačenog shvaćanja preporuka Stožera (strašno ali omogućuje da se neki spase traume i izbjegnu separaciju).

MISA U SINJU ZBOG PLJUSKA PREBAČENA U CRKVU: Ljudi nagurani jedan na drugoga, a maske gotovo nitko ne nosi

‘Nitko za te klince nije mrduo već mjesecima’

Druge europske zemlje nisu uvele ovu grubu praksu, usporedbe radi. Oni testiraju roditelje, jel…jednostavno je! Znam najmanje desetak odraslih koji se upišaju u gaće na sam spomen hospitalizacije. Kažu – ne dogodilo se nikome, ne spominji molim te… Ali nitko nije mrdnuo za te klince već mjesecima. Ni oni koji misle da je korona karijes za morona. Čak ni oni.

Svjedočanstva ljudi čiji su klinci prošli grubu i naglu separaciju radi hospitalizacije užasna su. Čitam ih svaki dan u pojedinim grupama i sve mi je gore. Licemjerno bi bilo prestati a negdje se moram ispuhati. Nije tema za ići po kavicama, barem meni nije…

Poanta je! Toga nije bilo od poslijeratne Jugoslavije kad su suzbijali tifus među dojenačkom populacijom! Gospe mi, mi mislimo da joj se štuca koliko smo ju danas puta spomenuli, a ona ustvari ima žgaravicu jer ne može probaviti što smo joj servirali. Ne zove se bezveze na engleskom ta ista stvar HEARTBURN.

Heartburn for Mary, sadness and grief for many. God save the Croats! Sveti Petre, zavori vrata na vrijeme, baci ključ!”, prenosi Riportal objavu vijećnice Jokić.