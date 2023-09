Djeci su lijeva i desna ruka / Nedostaje ih na tisuće, roditelji ih traže povećalom, a država ih ljeti šalje na burzu: 'Ministre, dođite i uvjerite se što radimo'

Do tada, oni ovise o "lokalnim moćnicima", empatiji gradonačelnika/ca, njihovoj socijalnoj osjetljivosti i spremnosti da '"driješe kesu". Diljem Hrvatske zbog toga pomoćnici su ispod granice siromaštva, u Dubrovniku za sada imaju sreće jer ih gradska uprava itekako čuje. No, to nije dugoročno rješenje