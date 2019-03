DJEČAKA (9) AUTOBUS VUKAO 9 KILOMETARA: Sada je stopostotni invalid, a ne može dobiti odštetu jer je tvrtka u stečaju

9-godišnji Mario davne 1988 preživio je tešku prometnu nesreću dok se vraća kući autobusom, zbog koje je ostao invalid

U zimu davne 1988. godine, oko 19 sati navečer, tada 9-godišnji Mario Puklek preživio je tešku prometnu nesreću zbog koje je ostao invalid. Naime, vraćao se kući autobusom iz škole, a pri izlasku na svojoj stanici vrata su mu zahvatila jaknu. Autobus je krenuo dalje i gotovo 9 kilometara vukao dječaka.

Kako piše RTL, Mario je od tada prošao 20 operacija i stopostotni je invalid. Zbog svega je ušao u spor s tvrtkom koja mu je dužna gotovo pola milijuna kuna. No, budući da je završila u stečaju zadnjih 10 godina nije dobio ništa.

Bio je sav slupan

Mario se prisjetio za emisiju Potraga RTL-a te kobne zimske večeri dok ga je autobus vukao. “Vidio sam samo svjetla. Bila je večer, poslije sedam sati, zimsko vrijeme, noć. Kako sam prolazio, vidio sam svjetla od kuće, a nitko mene nije vidio ni čuo. Bio sam sav slupan. Prvi me uočio otac mog prijatelja. On me uzeo i stavio sa strane. Pitao me jesam li živ i jesam li dobro na što sam rekao da jesam, s onoliko snage koliko sam još imao za komunikaciju.”

Nakon što je prošao agoniju, operacije, sudove i rehabilitacije, sretan i zahvalan doktorima što je preživio, danas živi u Koprivnici s roditeljima kao stopostotni invalid. Nekakvu pokretljivost ima u kukovima. “Desno koljeno mi je umjetno, ukočeno zbog silnih operacija, a sve tetive su se skratile. Oni su to htjeli spasiti, ali bilo je i previše bolno i nisam se mogao pokrenuti. Prošao sam 20 operacija”, rekao je Mario.

Nema pravo na ništa

“On vam ne dobiva ni invalidninu, a nema pravo na beneficirani radni staž. On nema pravo na ništa ustvari. Sad jedino tu rentu koju je dobivao. Ona je sudski dosuđena i dolazila je do određene godine”, rekla je njegova majka Ivka Puklek.

Odvjetnica obitelji Melita Ranilović-Ferenc, koja je vodila pravnu bitku s Croatia bus d.d. čiji je bio kobni autobus, tvrdi da su svi zajedno prošli “pakao”.

“Slobodno mogu reći da je to dijete i njegovi roditelji zajedno sa mojim uredom prošlo pakao. U to vrijeme kada je Mario stradao, na slučaju je radio i moj otac, koji je također bio odvjetnik. Uspjeli smo ostvariti naknadu štete. Naknada štete je ostvarena u maksimalnom iznosu koliko se moglo ostvariti s obzirom na ograničenje osiguranja. Za razliku je bio suđen Croatia bus i to je isplaćeno. Nakon toga su uslijedile mnogobrojne operacije te su podnesene tužbe i za to na temelju duševne boli, fizičke boli što je sve isplaćivano”, rekla je Ranilović-Ferenc.

Stečaj tvrtke

Mario je počeo dobivati rentu 1991. godine koja je tijekom godina narasla na 2200 kuna. Međutim, sve je to trajalo do 2009. godine kada je tvrtka Croatia bus d.d. otišla u stečaj. Obitelj je tako bila primorana započeti s novom pravnom bitkom koja je u tijeku.

Majka Ivka tvrdi da je Trgovački sud u Zagrebu 21. listopada 2010. donio rješenje uz pomoć vještaka da se Mariju prizna kapitalizacija rente za tuđu pomoć, od 01. lipnja 2009. pa do kraja života. Iako je trebao dobiti 439.720 kuna, do danas od tog iznosa nije dobio ništa.

Pljačka Croatia busa

Stečajna upraviteljica Marija Vujčić Turkulin rekla je za RTL da je tražbina u cjelosti priznata, ali da novac nije isplaćen jer nije postajala imovina stečajnog dužnika. Također gospodin Puklek nažalost nije imao pravo prednosti isplate kao ni mogućnost odvojenog namirenja, a stečajni postupak Croatia busa d.d. pravomoćno je zaključen još 2014.godine.

“Ja sam rekla da je to pljačka Croatia busa koja je nastala uz blagoslov svih prijašnjih vlada i ove trenutačne. Vlada koja se kune na pravdu i poštenje svih pravosudnih tijela i stalno govori kako se zakoni moraju poštivati. Pitam se tko ih mora poštivati. A ne tako davno, predsjednica pomiluje i pušta na slobodu čovjeka zbog bolesti koji u zatvoru provede manje vremena nego naš sin u bolnici. Pa kakvi su to zakoni?! Ta osoba je dok je moj sin bio u bolnici bila direktor Croatia busa”, rekla je majka Ivka.

Ivka je mislila na Leona Sulića. On je zbog milijunskih malverzacija u Croatija busu bio osuđen na zatvorsku kaznu, no predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ga je zbog bolesti pomilovala u veljači 2016. godine.

Doduše, u tijeku sudski spor u kojem bi se, ako dođe do pozitivnog ishoda, vjerovnici mogli naplatiti. Međutim, iznosi su daleko manji od potraživanja, tj. Mario vjerojatno neće dobiti puni iznos koji mu pripada.