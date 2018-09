DJEČAK ZLOSTAVLJA VRŠNJAKE U ŠKOLI I NITKO MU NE MOŽE NIŠTA: ‘Ostane li nasilni učenik, djecu više ne šaljemo na nastavu’

Foto: iStock / Getty Images Plus

Foto: iStock / Getty Images Plus Autor: Danas.hr 17:31 21.09.2018

‘Ne znam tko je kriv, što je uzrok takvom ponašanju, ali on u istom razredu s našom djecom više ne može biti’, poručuju roditelji djece koju u osnovnoj školi u Belom Manstiru već duže vrijeme zlostavlja jedan dječak

Učenici Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana u Belom Manstiru već duže vrijeme trpe zlostavljanje jednog svog kolege, a ovih dana dogodio se novi incident koji je kod roditelja prelio čašu. “Ovo više nema smisla! Neka netko nešto poduzme jer ću inače zabraniti djetetu da odlazi u školu! Tako razmišljaju svi roditelji. Ne znam tko je kriv, što je uzrok takvom ponašanju, ali on u istom razredu s našom djecom više ne može biti”, revoltirano govori roditelj učenika kojega je problematični maloljetnik, inače i institucijama poznat zbog nasilja i krađa, udario šakom u prsa.

DRAMA U BELOM MANASTIRU: Dječaka presreli na cesti, oteli, polili motornim uljem i prebili

Da problematično ponašanje maloljetnika traje već duže vrijeme potvrđuje i ravnatelj škole Damir Mendler. “Već nakon prvog slučaja promptno smo reagirali i o svemu obavijestili Centar za socijalnu skrb, odnosno policiju. Potpuno shvaćam roditelje maltretirane djece, ali moraju znati da je škola, na neki način, nemoćna. Činimo sve što je u našoj mogućnosti, ali tek do granica u kojima su naše ovlasti”, kaže Mendler, naglašavajući da su nakon posljednjeg slučaja potpisali ugovor s osječkim Domom za odgoj djece, čiji socijalni radnik sa spomenutim maloljetnikom radi u sklopu takozvanog poludnevnog boravka, i to u smjeni suprotnoj od redovne nastave njegovih dojučerašnjih razrednih kolega.

Reakcije bez rezultata

Takav model, kakakv su primijenili na nekoliko mjeseci i s kojim se složio i otac dječaka, jedini je koji mogu primijeniti. Mogli bi ga još prebaciti u drugu školu, no za to se nisu stekli uvijeti, ali to nije ni rješenje jednako kao i druga moguća opcija – udaljevanje s nastave na osam dana.

I u belomanastirskom Centru za socijalnu skrb tvrde da su učinili sve što je u njihovoj moći. Izrekli su mu mjeru stručne pomoći, napominju, ali ona nije dala nikakvo rješenje. “Nakon toga smo dali prijedlog sudu radi slanja djeteta u odgojnu ustanovu, a postupak je još uvijek u tijeku na Općinskom sudu u Belom Manastiru. Paralelno tražimo ustanovu gdje bi mogao biti smješten jer sud traži naziv ustanove u koju će biti smješten, ali za sada smo dobili samo negativne odgovore. Upravo jutros smo od jedne od njih dobili negativan odgovor pa preostaje još jedna, koju ćemo odmah kontaktirati”, kaže ravnatelj belomanastirskog Centra za socijalnu skrb, Đimi Fuštin za Glas Slavonije.

Povezan sa stravičnim slučajem

O svemu je obaviješteno i Ministarstvo.

Maloljetnik o kojem je u tekstu riječ počinio je niz težih ili blažih kaznenih djela, a navodno je povezan i sa slučajem koji je poprilično odjeknuo u javnosti. Podsjetimo, u lipnju ove godine PU osječko-baranjska izvijestila je o dva maloljetnika koja su trećeg zaustavila na ulici te ga, kako je navedeno, uz prijetnje tjelesnim napadom, odveli u napuštenu kuću, skinuli dogola i polijevali motornim uljem…