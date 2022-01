U petak je u Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu od posljedica covida-19 preminuo dječak rođen 2010. godine. Prema svim do sada dostupnim informacijama, nije imao prijašnjih bolesti, piše Slobodna Dalmacija.

"Dječak je u bolnicu primljen sa srednje teškim oblikom bolesti koji je imao jaku progresiju prema smrtnom ishodu. Riječ je o kratkotrajno bolesnom dječaku koji je imao uobičajenu kliničku sliku COVID-a kod djece u toj dobi. Radilo se o vrućici, glavobolji, grlobolji i malaksalosti, sve je te simptome imao dječak. Sve drugo ćemo utvrditi obdukcijom", rekao je prof. dr. sc. Goran Tešović.

"Ako pretpostavimo da je dijete do obolijevanja COVID-om bilo potpuno zdravo, smrt je mogla nastupiti kao posljedica virusa koji je mogao zahvatiti srce, izazvati miokarditis. Također je moglo doći do multisistemskog upalnog odgovora, odnosno stanja koje može imitirati stanje teške sepse ili septičkog šoka bez izoliranog uzročnika. Virus je isto tako mogao napasti pluća, bubrege..., odnosno bilo koji organ u tijelu, što bi moglo dovesti do smrtnog ishoda", objasnio je.

I u Splitu djeca oboljela od korone

Dr. Ante Omazić kaže da veliki broj djece koja obole od COVID-a imaju blage simptome. "Radi se o blagim simptomima, odnosno povišenoj temperaturi koja traje dan-dva, najviše tri dana. Uz to u pravilu ide kašalj, grlobolja, glavobolja, malaksalost, a neka djeca uz to slabije jedu, a kod neke se djece pojavi proljev, povraćanje“, pojasnio je Omazić.

I u splitskom KBC-u liječilo se nekoliko djece od korone. "Ali niti jedno od te djece nije u bolnici bilo samo zbog COVID-a, već su imali i neka "svoja" kronična oboljenja. Jedino jedno dijete je nakon mjesec ili mjesec i pol dana od preboljenja samog COVID-a razvilo multisistemski upalni sindrom (MIS-c), svojevrsni post COVID, i moralo je zbog toga biti smješteno u KBC Split na liječenju, čak je i dva dana bilo na intenzivnoj njezi. Djetetu je naglo skočila temperatura, počelo je povraćati, bilo je pospano, dobilo je osip po tijelu. Odmah smo prepoznali simptome, započeli s terapijom i dijete se danas dobro osjeća", kaže dr. Omazić.