U petak u popodnevnim satima američki staford iskočio je iz automobila i napao sedmogodišnje dijete u Josipdolu.

Dječak je zadobio teške ozlijede te je na liječenju u ogulinskoj bolnici.

Izvan je životne opasnosti

Dnevnik.hr piše da se nalazi izvan životne opasnosti.

"Zadobio je ugrizne rane na području lijeve stražnjice s defektom tkiva i tako dalje. Također ima ugrizne rane s lijeve strane, na području stijeke znači abdomena i prsnog koša. To je lakšeg tijeka tako da će biti sve u redu. Međutim, ova rana na području stražnjice je ipak za opservaciju i za liječenje - redovito previjanje i praćenje'', rekao je ravnatelj OB Ogulin Davor Vukelja.

Inače, dječak je u trenutku napada bio sa svojim ocem.

Staford je pod nadzorom

Prvi od tri obavezna pregleda američkog staforda pokazao je da pas nema znakove bjesnoće, ali je pod nadzorom, saznaje Hina iz Veterinarske ambulante u Josipdolu. Veterinar Neven Polić rekao je da je psa pregledao, pomazio ga, a preglede je obavezan ponoviti za pet i za deset dana. To je, kaže, potrebno za slučaj da je pas zaražen bjesnoćom, jer bi u tom slučaju i dijete trebalo zaštitu. No, pas je cijepljen.

O svemu će biti izviještena epidemiološka služba u Zavodu za javno zdravstvo i nadležni liječnik, koji će odlučiti treba li dijete cijepiti.

'Ovaj pas je prava 'dobrica', čudno da je tako reagirao'

“Iako američki staford spada u kategoriju posebno opasnih pasmina ovaj je pas normalan, prava 'dobrica' i čudno je da je reagirao na takav način da napadne dijete. To je tragedija, u svakom slučaju", ustvrdio je Polić.

Na pitanje kakve su uobičajene kazne u takvim slučajevima, budući da je danas policija najavila prijavu vlasnika psa nadležnom državnom odvjetništvu, Polić je odgovorio kako nije na njemu da određuje krivice i kazne, ali da je bilo primjera da je Županijska veterinarska inspekcija nalagala sterilizaciju psa.

'Nema potrebe da govorimo o usmrćenju'

“Nema potrebe da govorimo o usmrćenju, sterilizacija može smiriti hormone, dovesti do toga da se pas drži kuće i vlasnika, ali to govorim općenito. U konkretnom slučaju, na meni je samo da još za pet i deset dana vidim je li kod psa došlo do promjene ponašanja ili nije”, zaključio je Polić.