Zbog rata u Ukrajini, druge zemlje, iz kojih migranti dolaze u Europu, kao da su pale u drugi plan - s njima i radikalni islamisti koji su prije pandemije prijetili uništenjem kontinenta. Ali, nisu nestali.

Fotoreporter Zoran Marinović boravio je u Siriji gdje je snimio kampove - centre za deradikalizaciju - u kojima su smješteni pristaše Islamske države, a među kojima ima i ljudi s ovih prostora. Za Danas.hr RTL-a ispričao je što je sve vidio te kazao da je u jednom centru za deradikalizaciju bio i jedan 16-godišnjak iz Zagreba, ali i mnogi državljani BIH.

"Islamski kalifat se praktički urušio prije par godina, a znamo priču da je najveće ludilo koje je uvezeno u Islamsku državu upravo došlo iz Europe. Upravo su oni radikalizirali cijeli taj sistem. Klinci koji su došli tada u Siriju i Irak imali su 5 ili 6 godina, a danas ima 16, 17 i žive u jednom okruženju koje je nama potpuno neprihvatljivo", prepričava Marinović.

"Njihovi očevi su bili džihadisti i islamisti i njihove majke su napravile neke odluke koje su napravile, ali najveće žrtve su na kraju ispale djeca. Djeca su dole zatočena. Razgovarao sam s jednim dječakom iz Zagreba kojeg sam pitao i što bi htio biti kad dođe jedanput kući? Vatrogasac, pilot ili automehaničar? A on uopće ne zna što je to. On je rođen u jednom brutalnom sistemu, tu je odgajan. Svi će se oni jednog dana vratiti, ali u kakvom stanju i što će biti s njima strah me je i pomisliti", dodaje fotoreporter.

Nevjerojatna količina mržnje

Marinović kaže da je pokušavao pronaći jednu hrvatsku državljanku, Doru, o kojoj su svojedobno pisali svi hrvatski mediji.

"Došao sam u kamp Al Hol, to je novi kalifat i tamo vlada tolika količina mržnje i brutalnosti prema bilo čemu što izlazi iz okvira njihove ideje. Unutra su djeca koja bacaju kamenje na vojsku, novinare, a količina mržnje koju možeš osjetiti tamo je nevjerojatna", opisuje Marinović dodajući kako se na kraju ispostavilo da je nemoguće ući u kamp i pokušati tražiti bilo koga.

"To je zaista jedno vrlo opasno mjesto i mislim da novinari tamo već dugo nisu bili", dodaje.

Opisuje kako su u kampu žene islamista preuzele potpunu kontrolu.

"Kupuju hranu na ulazu, a onda je preprodaju po 4 ili 5 puta većoj cijeni. Svatko tko ne prihvati ta pravila igre bit će ubijen. Dvije sestre iz Egipta su se pobunile na takav način trgovine pa su im odječene glave. A unutra muškaraca nema, samo žene i djeca. I šta od te djece koja unutra provode svaki svoj dan, što od njih možemo očekivati?", kaže Marinović.

Ističe da postoje djeca koja ponovno prihvaćaju cijelu ideju kalifata, za koji smo vjerovali da je uništen. Dodaje da je, zbog fokusa na Ukrajini, Sirija postala jedan zaboravljeni rat o kojem se ne vodi briga, dok djeca u centrima prihvaćaju ideju Islamskog kalifata, a Kurdi ih, naglavašava, pokušavaju socijalizirati.

Srbi ne misle otvoriti temu, BiH je propala na testu, u Hrvatskoj…

O samom procesu deradikalizacije, Marinović kaže da je u pitanju nešto potpuno novo.

"Prije dvije ili tri godine bosanska Vlada je uz koaliciju koja dole upravlja vratila stotinjak Bošnjaka natrag i to je bio jedan miks i ISIL-ovaca i djece i žena i to je bio jedan pokus koji Vlada BiH nije zadovoljila. Vrlo brzo su ti islamisti bili na slobodi i brzo su te žene i djeca postali još brutalniji i radikalniji. Ovaj problem može riješiti samo država, bilo koja, Hrvatska, Srbija ili BiH mora se uključit u povratak te djece jer ona nisu ništa kriva. Ta djeca su jednostavno zatočena dolje i oni su žrtve", kaže Marinović te dodaje da je u kampu u Siriji bio sa četiri dječaka, od kojih je jedan iz Zagreba.

"Neki su od njih prošli već te neke psihološke provjere i edukaciju i kurdski čuvari kažu da su se oni spremni vratiti nazad. Neki od njih nažalost to nisu napravili. Neki su od svojih majki ili očeva toliko to primili radikalno, brutalno i neprihvatljivo da se to ne može promijeniti. Bio sam i u zatvoru. Bio je prije godinu dana napad ISIL-a na taj zatvor i poginulo je 400 zatvorenika i 145 čuvara i civila koji su tamo bili. Kurdi više ne dozvoljavaju ulazak u taj zatvor. To su ljudi koji su 4 godine zatvoreni u nekim učionicama gdje ih ima 50 do 100, nemaju dvorište. I nema nikakvih optužbi procedura jer Kurdi njima ne namjeravaju sudit. Kurdi žele da se oni vrate natrag ali nitko ih neće. Neke države poput Engleske su im ukinule državljanstva, Vlada Srbije uopće ne namjerava otvoriti taj problem, Bosna je propala na tom testu i veliko je pitanje što će se s njima desit", kaže Marinović.

Dodaje da u Hrvatskoj, srećom, imamo samo njih dvoje te kako se nada da će se i momak kojeg je vidio vratiti kao normalna osoba te jednoga dana 'piti kavu na Trgu bana Jelačića'.