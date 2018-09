DJEČAK IZ OSIJEKA (11) PROGOVORIO O DROGIRANJU I ŠOKIRAO LIJEČNICU: ‘Ne znam ni tko sam, ni gdje se nalazim’

Liječnici upozoravaju roditelje na sve češće pojave konzumiranja takozvanog osvježivača zraka za kojeg još uvijek ne znaju kako će kratkoročno, a kako dugoročno utjecati na dječje zdravlje, ali znaju da dolaze u teškom stanju

“Pojma nemate koji je to osjećaj kad ne znate ni gdje ste, ni što ste, niti tko ste! Nalazite se u jednom čudnom svijetu i niste ni svjesni što radite. Totalno nemate pojma tko ste, imate kaos u glavi i razne boje! Sve to traje 20-ak minuta, a nakon toga ne osjećate ništa!” Riječi su to kojima je 11-godišnji dječak opisao svoje stanje nakon uzimanja osvježivača zraka liječnici pročelnici Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek dr. Katarini Dodig Ćurković. U Zavodu kažu da su jako zabrinuti budući da su od početka godine do 1. kolovoza na bolničkom liječenju iz tih razloga imali čak 13-ero djece u starosti od 11 do 18 godina.

Doc. prim. dr. sc. Katarini Dodig Ćurković kaže da je 11- godišnjaka pitala koji je uopće smisao uzimanja osvježivača, te da je dobila odgovor kako mlade vuče taj osjećaj da ponovo budu “high”. Rekao joj je i da je teško odoljeti nečemu što proizvodi osjećaj koji je teško opisati.

‘Svaki put sve lošija klinička slika’

Dr. Dodig Ćurković naglašava kako tzv. osvježivači zraka itekako ostavljaju posljedice na one koji ih koriste i to prije svega u promjenama ponašanja. “Dodatan je problem što je riječ o kemijskom sredstvu za koje se ne zna kako točno utječe na djecu i kakav mu je kratkoročan, a kakav dugoročan učinak na zdravlje. Sadržaj supstanci u tim osvježivačima neprestano se mijenja kako se ne bi mogao detektirati, no ono što je liječnicima itekako poznato jest ponašanje koje ostaje kao posljedica konzumacije. Konzumenti postaju agresivni, mijenjaju ponašanje, stil života, ne odlaze u školu. Također, osjećaju se umorno, kolabiraju, budu gladni i iscrpljeni, izgubljeni u prostoru. Tu dolazi i do sukoba s roditeljima, ali i do raznih obećanja da se više neće prepustiti nagovoru društva koje itekako utječe na pojedince. U Zavodu ima recidivista i svaki sljedeći put bude lošija klinička slika”, opisla je za Glas Slavonije doktorica ističući da je problem utoliko veći što lijčnici ne znaju pozdainu zdravstvenog stanja pacijanta.

Liječnici poručuju roditeljima da “vise djeci nad glavom” odnosno obavezno znaju s kim se duže, gdje su i što rade te da odmah reagiraju ako nešto posumnjaju.