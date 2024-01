Novogodišnja noć nije prošla bez ozljeda od pirotehnike. Jutros je u Međimurju djevojčici raketa eksplodirala u lice, s teškim je ozljedama oka iz čakovečke prevezena na liječenje u Zagreb. Iako danima upozoravamo na opasnost od pirotehnike, tijekom noći ozlijeđeno je još dvoje djece, od toga jedno teže.

"To treba zabraniti, to je opasna stvar. Ne davati prije punoljetnosti djeci. Ako ne smiju cigarete i alkohol, ne smiju ni pirotehnička sredstva", kaže za RTL Danas Zvonko Horvat iz Osijeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'To je greška roditelja'

"Roditelji trebaju voditi računa o djeci i zabraniti kupovanje petardi, a ne davati djeci novac da kupuju petarde. To je njihova greška i trpjet će to cijelog života", kaže Katica Karlović iz Osijeka.

U tri dana u Klaićevu bolnicu u Zagrebu primljeno je troje djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dominantno ozljede same šake. Radi se o dobnim skupinama i od jedne godine i od četiri godine i od četrnaest godina. Dvije su ozljede bile lakše, jedna teža. Ozlijeđena su meka tkiva i koštana tkiva", kaže Marko Bašković, dječji kirurg u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

Za roditelje propisana kazna od 390 eura

Za roditelje koji djeci mlađoj od 14 godina dopuštaju uporabu pirotehničkih sredstava propisana je kazna od 390 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Noćas je bilo toga po naselju. Nisam nikad kupio djetetu petardu", kaže Alberto Skendrović iz Zagreba.

"Mislim da to nije potrebno, da je to samo nekima za zabavu, ali može biti i jako opasno. Može doći do amputacije prstiju i svakakvih drugih stvari tako da, ne hvala", govori njegov sinčić, Marko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ove godine ipak je zabilježeno deset puta manje ozljeda nego u prethodnim godinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi stradavaju od opeklina. I ne, praznici i petarde nisu jedini problem: 'Žele selfie, ali vagoni nisu za igru'