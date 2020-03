DJECA U SISKU HOKEJ NA LEDU TRENIRAJU NA BETONU; Gradonačelnica im ne da dvoranu i termine treninga: ‘Ne možete nas uništiti’

Hokejski klub Siscia već dvije godine ne može koristiti gradske prostore za treninge i utakmice, zbog čega ne mogu registrirati momčadi za nastup u ligama, a sve im onemogućuje sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček koja je prijateljski povezana s konkurentskim Klubom hokeja na ledu Sisak te preko Zajednice sportskih udruga i Športsko-rekreacijskog centra kroji sudbinu tristotinjak djece i djevojaka koje treniraju u Sisciji

Tristotinjak Siščana prosvjedovalo je 28. veljače ispred Ledene dvorane Zibel zbog maćehinskog odnosa Grada i institucija prema Hokejskom klubu Siscia. Tom je klubu, naime, zabranjeno koristiti dvoranu, tako da djeca i djevojke koji aktivno treniraju, svoja znanja o sportu, umjesto na ledu, upijaju na stepenicama dvorane.

“Ovo nije stvar samo sporta, nije stvar nas, nije stvar hokeja ovo je teško kršenje osnovnih ljudskih prava, prava na udruživanje, pravo na zdrav život, pravo na sreću, ono što pronalazite u deklaracijama za ljudska prava što pronalazite u Ustavu RH”, rekao je Berislav Balenović iz HK Siscije.

Problemi su počeli još prije nekoliko godina, kada je klub počeo trenirati na betonu jer je izbačen iz Zajednice sportskih udruga grada Siska. Zbog toga više nisu imali pravo besplatnog korištenja sportskih objekata u gradu. U klubu sumnjaju da pozadina takvih odluka leži u tome što su HK Sisciju osnovali nezadovoljni članovi starog kluba KHL Siska. Takav je odnos doveo do nezamislivih posljedica.

“U našem klubu ima djece koja nikad nisu stala na led. Sve zahvaljujući čelnim ljudima Zajednice sportskih udruga grada Siska”, rekao je trener HK Siscije Branko Lončarević.

Predsjednik spomenute Zajednice sportskih udruga je Marko Krička koji je istovremeno i zamjenik SDP-ove gradonačelnice Kristine Ikić Baniček. Ona je, pak, prijateljica predsjednice KHL Sisak, u kojem igra i njen sin. Ledenom dvoranom Zibel upravlja Športsko rekreativni centar, inače gradska tvrtka, ali termine treninga i utakmica dodjeljuju na preporuku Zajednice. Tako svi oni koji mogu omogućiti normalan rad HK Siscia imaju prijateljsko-političke odnose, od kojih profitira jedino KHL Sisak.

‘Zašto gubite vrijeme na idiote?’

Sportska inspekcija i arbitraža Hrvatskog olimpijskog odbora potvrdili su da Zajednica takvim postupanjem krši Zakon o sportu, pa čak i Ustav. Naložili su vraćanje HK Siscije u punopravno članstvo i omogućavanje termina za treninge i utakmice. No, na led neće dok im to ne dozvoli gradonačelnica; barem sudeći po njenoj skandaloznoj e-mail prepisci otprije pola godine.

“Zašto gubite vrijeme na idiote, koja je sankcija ako im se ne odgovori, prijavit će nas povjereniku za informiranje, žalit će se pravobraniteljici za zaštitu invalida?”, pisala je tada Ikić Baniček svojim pomoćnicima.

Gradonačelnica o toj temi šuti, a Zajednica nastavlja ne provoditi rješenja sportske inspekcije.

“Zadnji put kad smo bili ovdje, bile su tada dvije odluke inspekcije i olimpijskog odbora, što se u međuvremenu dogodilo? U međuvremenu smo dobili još jedno rješenje sportske inspekcije o prisilnom izvršenju prvog rješenja na to je odgovorila Zajednica dodijelivši nam termine svakog dana od osam do devet poslala nam je raspored u kojem su ti terminu svrstani”, rekla nam je glasnogovornica HK Siscije Karla Vorkapić, a Balenović je dodao: “Mi smo odmah po primitku te odluke otišli kod ravnatelja Športsko rekreativnog centra. Športski rekreativni centar je ustanova grada koja upravlja športskim objektima i razgovarali s ravnateljem i pitali kada to kreće, kada naši termini kreću on nam je rekao 1.1. Međutim, s početkom godine osvanuo je, doduše, neslužbeno, neformalno na facebook stranici športsko rekreativnog centra raspored treninga, odnosno korištenja Ledene dvorane Zibel gdje nas nema gdje našeg kluba nema ni u jednom terminu, ni pola termina, ničega.”

Iz ŠRC-a su im poručili da im nemaju što objašnjavati, pa su i u HK Sisciji odlučili prestati objašnjavati i ući na trening u dodijeljenom terminu. Prošle srijede su ušli, ali im se nedugo zatim na ledu pridružila policija.

“Pozdravili smo se s njima i oni su nas pitali po kojoj osnovi smo mi došli ovdje i mi smo im pokazali odluku koju smo imali sa sobom oni su utvrdili da nemaju nikakve osnove za postupanje, poželjeli su nam sreću na treningu i otišli. Na izlasku njihovom iz dvorane u dvorani se gase svijetla”, ističe Vorkapić, a trener Lončarević ističe kako im na drugom treningu nisu dali da koriste golove. Trećeg treninga nije ni bilo, jer su ih u tome spriječili zaštitari.

Otpor gradskoj vlasti

Problem ovog hokejskog kluba postao je problem svih Siščana i simbol otpora protiv aktualne gradske vlasti.

“Mi u Sisku jako dobro znamo što se godinama događa ali ovo je prvi put se dogodilo da jedan naš sugrađanin imenom i prezimenom nije mogao ostvariti pravo da uđe na jedno javno događanje na klizalište u Sisku na maškare na ledu čovjek nije mogao ući. Zašto nije mogao ući? Zato što je na listi nepoželjnih odnosno osoba koje ne mogu ući u tu dvoranu. Zato što ima veze sa HK Siscijom? Ima veze sa HK Siscijom, da. Od tog istog gospodina dijete je isti dan ujutro je bilo izbačeno s kampa koji je ovdje bio organiziran za golmane, tada smo saznala sve što se doista događa. I doista smo ostali zgroženi.˝ rekla je organizatorica prosvjeda Gabrijela Kramarić.

“Pa mi volimo svoje unuke i želimo im sve najbolje i mislim, već je moja kći rekla da će trenirati košarku ali nema veze, to je sila i nepravda koja treba pasti znate”, jasno će Majda Balenović jedna od mnogobrojnih baka koje su došle na prosvjed.

A sila koju spominju je sama gradonačelnica. Ona je pet dana prije otvaranja Zibela poslala još jedan neugodan e-mail vodstvu HK Siscije: “Jedine termine na ledu dobit će građanstvo i KHL Sisak. Ostali mogu unajmiti led po komercijalnoj cijeni. Nadam se da sam bila jasna”, napisala je tada Ikić Baniček, a slično je odgovorila i ekipi RTL Potrage: “Termini na ledu su samo i isključivo za klubove koji sudjeluju u prvenstvima Hrvatske, a među njima trenutno nema HK Siscije! Trenutno je to klub u kojem se rekreativno žele baviti hokejom, a rekreativci plaćaju termine kao i ostali građani, koji kada dođu na klizanje, plate ulaznicu.”

No, HK Siscia ima registriranu žensku momčad. Organizacija njihovih termina i utakmica je poprilično komplicirana, a u susret im je izašao grad udaljen tri sata vožnje od Siska. Zbog toga se ne usude registrirati i mušku momčad te mlađe kategorije.

“Istina je, mi trenutno imamo registriranu žensku momčad, ali iza toga isto postoji razlog. Kada se prijavljuje ekipa u natjecanje Hrvatskog saveza hokeja na ledu mi moramo dostaviti od ledene dvorane ili klizališta gdje mi možemo održavati domaće utakmice mi moramo dostaviti potvrdu. Za seniorke smo imali B verziju, B varijantu, putovanje u Delnice”, jasno će glasnogovornica HK Siscije Karla Vorkapić.

Bavljenje nerazvijenim sportom

Zbog te je situacije iz kluba već otišlo sedam ili osam nadarenih malih hokejaša, a suština cijelog problema se svodi na to da Zajednica i ŠRC ne daju termine HK Sisciji, jer oni nemaju registrirane mlađe kategorije, koje ne mogu registrirati jer im ovi ne daju termine za treninge i utakmice. U Hrvatskom hokejaškom savezu potvrđuju takav scenarij i nadaju se da će se sve riješiti u korist sporta i sportaša.

U međuvremenu je sportska inspekcija pokrenula prekršajni postupak protiv Zajednice zbog nepostupanja po njihovom rješenju, a ista stvar će zadesiti i ŠRC jer inspektorima nisu omogućili uvjete za provedbu nadzora. No, u ŠRC-u planiraju provesti kaznenu prijavu protiv inspektora. Sve zbog jednog kluba koji se bavi sportom koji i nije razvijen u Hrvatskoj.

“Ali nećemo se dati, nećemo ugasiti klub. Poruka je gradu, gradonačelnici, ŠRC-u zajednici – ne, Sisciju ugasiti nećemo sigurno i ne možete nas uništiti”, zaključio je trener Lončarević.