Svjetska pjevačica Billie Eilish počela je gledati pornografiju kada je imala 11 godina. Nakon toga je imala problema u vezama i pristajala je na stvari na koje nije bila spremna.

U Hrvatskoj se djeca s pornografijom također susretnu između dobi od 11 do 13 godina. Iako je u hrvatskom zakonu propisano da onaj tko mlađem od 15 godina omogući gledanje pornografije ide u zatvor na tri godine, s takvim se sadržajem susreću i puno mlađa djeca.

'Nije sve za svakoga'

''To su normalne godine kada djeca ulaze u pubertet i pronalaze svoju seksualnost'', rekla je Ljubica za Dnevnik Nove TV. Posljednji podaci pokazali su da interes za pornografijom raste do 18. godine, i to kod oba spola. Njih 80 posto takav sadržaj traži na mobitelima.

''Nije baš sve za svakoga i za svaku dob. Mislim, koliko sam svjesna, da su dosta i agresivni prikazi takvih nekih odnosa. Mislim da to dosta šteti percepciji'', smatra Sara.

'Dijete to neće povezati s nečim lijepim'

Eksplicitne scene utječu različito na svako dijete, što najviše ovisi o dobi, objašnjava psihijatar i seksualni terapeut Goran Arbanas. ''Ako se radi o djetetu koje možda ima pet do osam godina, takvo dijete kada vidi jedan pornografski sadržaj neće razumjeti da se tu radi o seksualnosti, vidjet će agresiju, vidjet će nekakve čudne pokrete. I to neće povezati s ugodom i s nečim lijepim."

Arbanas naglašava kako struka ne može sa sigurnošću utvrditi da pornografija šteti zdravlju mladih ili odraslih. No, pretjerano izlaganje može dovesti do negativnih posljedica, poput zasićenja ili agresivnosti. Važnu ulogu u svemu imaju roditelji koji s djecom ne bi smjeli imati tabu teme.