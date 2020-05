DJECA SMIJU NA IGRALIŠTA, REKRATIVCI MOGU TRENIRATI – CAPAK OTKRIO ŠTO SMIJEMO, A ŠTO NE: ‘Košarka je moguća, ali na način da se baca lopta…’

Iako nije htio ograničiti brojku, Krunoslav Capak rekao je da je na svadbama optimalan broj sudionika 30, a dao je upute i za pojedine sportove te najavio mogućnost organiziranja koncerata uz držanje distance

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, detaljno je objasnio što građani smiju raditi nakon druge faze popuštanja epidemioloških mjera, a što nikako nije preporučljivo. Iako u praksi nije zabilježeno da se koronavirus može širiti korištenjem novina, postoji jedna navika raširena kod ljudi, naročito kada odlaze frizeru.

“Znate da ljudi imaju taj jedan loš običaj da ližu prste ili pljuju na prste kad listaju i to baš nije… Prvo nije higijenski i ne prenosi se na taj način samo korona, nego se na taj način mogu prenijeti i brojne gastrointestinalne i respiratorne infekcije, tako da bi to trebalo vrlo oprezno. Ali naravno da je dopušteno, mislim nema zabrane, ali bi ljudi trebali voditi brigu da to rade na higijenski način”, rekao je Capak za RTL.

CAPAK DAO UPUTE ZA FRIZERE I PEDIKERE: ‘Morat će nositi maske i dezinficirati pribor’; progovorio je i o vjerskim obredima

Tenis može, ali košarka ne

Otvorena su i sportska igrališta te su dopušteni treninzi određenim skupinama sportaša, no i tu postoje razlike.

“Ono što u ovom trenutku na tim otvorenim igralištima ne bih preporučio to je hakl košarke tu uvijek dolazi do kontakta. Naravno da je košarka moguća, ali na način da se baca lopta, da jedan igrač baca u koš, ali ako se hakla, ono što mi kažemo hakl onda bi tu već moglo doći do kontakta i do prijenosa korona infekcije tako da u ovom momentu takva aktivnost gdje dolazi do bliskog kontakta ja ne bih preporučio. Naravno smije se igrati i tenis to ćemo pustiti. Dakle, u ovom trenutku mi nismo još otvorili objekte mi smo otvorili samo otvorena igrališta. I tu sad naravno ovaj singl tenis se može igrati, može se igrati i u parovima”, pojasnio je Capak.

BOŽINOVIĆ POTVRDIO UBLAŽAVANJE OGRANIČENJA OKUPLJANJA: Evo kako će od sutra izgledati vjenčanja, sprovodi i sportski tereni

Na svadbe može 30 ljudi

Najviše prijepora je izazvala dozvola za prisustvo članova obitelji na svadbama, ali ne i samih ceremonija. Capak je pojasnio koliki je optimalan broj gostiju na vjenčanjima: “Pa ja ne bi to ograničavao brojkom, ali meni se nekako čini da ako mislimo samo na rodbinu da bi to bilo oko 30 ljudi.”

Dodao je i kako je sada moguće organizirati i koncerte na otvorenom, ali uz distancu. Za koncerte u zatvorenom, Capak je preporučio da glazbenici budu međusobno udaljeni barem dva metra, kao i publika.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.