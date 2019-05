DJECA OPET ISKORIŠTENA ZBOG NEČIJE ZARADE? Bijesni roditelji objavili potresne fotografije horor izleta u Italiji

Roditelji tvrde da kada su na prezentaciji izleta pitali predstavnika agencije u kojem će hotelu djeca biti smještena, a on im je rekao da će saznati na vrijeme

Učenici iz Treće ekonomske škole ostali su razočarani nakon izleta u Italiju. A njihovi roditelji su također razočarani i to agencijom Speranza jer su preko nje učenici išli na put. Ovu priču o horor izletu u Italiji ispričali su roditelji za Index.

Navode da su u hotelu bili nehigijenski uvjeti, da su imali žohare u sobi, da su plahte bile prljave, a da se fasada raspadala i padala te tako ugrožavala sigurnost njihove djece, a poslali su nam i fotografije hotela u kojem su djeca bila smještena.

Komadi fasade padali su s hotela

“Šaljemo vam ovo kao ogorčeni roditelji koje je prevarila agencija Speranza. Djeca nam idu u Treću ekonomsku školu i preko te agencije su bila na putovanju Gardaland od 04. do 5.5.2019. Platili smo hotel 3 zvjezdice, a hotel gdje su nam smjestili djecu nema kategorije. Osim zabavnog parka djeca nisu ništa dobili, a platili smo. Hotel Marco Polo u kojeg je agencija Speranza smjestila našu djecu, ne da nema kategorizacije već je ispod svake kategorije, a do hotela su djeca po kiši i blatu hodala pješice više od pola sata, a po stvari im je došao kamiončić. Sobe su bile neočišćene, djeca su pronašla žohare u njima, imali su prljave plahte, a da ne pričamo o odlomljenoj fasadi s koje se cijedila voda i samo su komadi padali s nje i tako ugrožavali sigurnost djece”, napisali su roditelji portalu Index.

Roditelji tvrde da kada su na prezentaciji izleta pitali predstavnika agencije Spenza u kojem će hotelu djeca biti smještena, njegov odgovor bio je da će “sve saznati na vrijeme”. Prema njihovoj priči, i profesori su ostali “zabezeknuti” kada su shvatili da se od hotela do mora pješači kroz maslinike, travu i blato i to po najvećoj kiši.

“Kontaktirali smo i razrednike nakon izleta, koji su također bili užasnuti te očito iza svega stoji ravnatelj koji preferira agenciju Speranza. Anonimni smo jer ne želimo da nam se djeca šikaniraju od strane škole i ravnatelja”, poručili su roditelji Indexu poslali fotografije hotela.

Ravnatelj tvrdi da su roditelji znali u koji hotel djeca idu

Index je poslao upit ravnatelju škole Mirku Kožulu, koji je odgovorio da je odabir davatelja usluge za organizaciju predmetnog putovanja proveden sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Ravnatelj navodi da je za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude imenovano posebno Povjerenstvo koje je objavilo poziv i nakon proteka roka za dostavu ponuda izvršilo otvaranje ponuda pristiglih po objavljenom pozivu.

Povjerenstvo je, kaže, odabralo tri ponude potencijalnih davatelja usluga, a roditeljski sastanak učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava održan je 25. veljače 2019. godine te su tri ponude predstavljene roditeljima. Ravnatelj Kožul tvrdi da nije istinit navod roditelja o tome da nisu znali u kojem će hotelu djeca odsjesti. Jer oni su, kaže on, jedini odgovorni za odabir agencije.

“Isti je prezentiran na održanom roditeljskom sastanku. Nakon prezentacije ponuda roditelji su donijeli Odluku o odabiru ponuda koja je konačna pa tako ravnatelj nema nikakvog utjecaja na odabir davatelja usluga”, rekao je ravnatelj.

Ravnatelj ističe da škola nije od strane roditelja, učenika ni nastavnika zaprimila bilo kakve obavijesti o eventualnim nedostacima u organizaciji i realizaciji izvanučioničke nastave. Novinari Indexa su Kožula pitali koliko godina njihova škola sa Speranzom putuje na izlete i maturalce, ali na to pitanje nisu dobili odgovor, kao ni na pitanje je li točno da ravnatelj preferira Speranzu, što tvrde roditelji.

Iz agencije poručuju da je hotel onakav kakav su roditelji i očekivali

U agenciji Speranza tvrde da je neistina ono što govore roditelji. Saša Blažeković iz Speranze kaže da su roditelji točno znali u kojem će hotelu djeca biti i da su njega i platili te da su imali pohvale za hranu u hotelu. Navodi kako su nakon objavljenog javnog poziva škole i otvaranja ponuda dvije turističke agencije pozvane na prezentaciju svoje ponude pred roditeljima. Blažeković dodaje kako je predstavnik njihove agencije došao 15-tak minuta ranije postaviti i upaliti opremu za prezentaciju.

“Prije prezentacije i roditeljskog sastanka u razgovoru s jednom od profesorica potvrdili smo da imamo rezervaciju za njihovu školu i traženi termin u hotelu Marco Polo 3*. Na to je sama profesorica odgovorila da joj je taj hotel poznat jer se nalazi blizu šetnice mjesta Garda. Na roditeljskom sastanku u PowerPoint prezentaciji koja se sastojala od 26 slika na tri slajda prezentiran je hotel. Od toga na dva slajda je velikim slovima pisalo hotel Marco Polo 3*. Naš predstavnik je obećao smještaj i prezentirao upravo hotel Marco Polo, što je suprotno informaciji koju ste dobili”, kazao je Blažeković.

Tijekom prezentacije je predstavnik agencije, barem prema Blažekovićevim riječima, prenio dosadašnja pozitivna iskustva drugih škola, a posebno njihovo zadovoljstvo hranom i sobama. Blažeković ističe da je dezinformacija da hotel nema kategorizaciju. Tvrdi da hotel ima tri zvjezdice i da je kategorizaciju provelo talijansko ministarstvo turizma. Kada je riječ o hodanju preko maslinika i blata, Blažeković kaže da su učenici i profesori morali hodati “samo 230 metara”. Ističe da njegovi zaposlenici svake godine osobno provjeravaju sve hotele.

“Dakle, gosti moraju hodati oko 230 metara uzbrdo i zbog toga hotel uvijek šalje kombi koji zbog komocije putnika preuzima prtljagu i dostavlja je na recepciju hotela. U trenutku kada je naša grupa došla do pozicije gdje su morali izaći iz autobusa i hodati do hotela padala je jaka kiša. Možemo pretpostaviti da je ta kiša prouzročila nezadovoljstvo kod putnika, ali nažalost nismo u mogućnosti utjecati na vremenske prilike. Vezano za ovih pola sata hodanja koje navodite možda su vaši čitatelji napravili pogrešku pa su zamijenili hodanje pri iskrcaju iz autobusa sa hodanjem do centra mjesta Garda”, govori Blažeković.

‘Nikad nismo dobili informaciju o žoharima’

Saša Blažeković kaže da nisu dobili informaciju da je netko u toj grupi naišao na žohare i ističe da su zato sigurni da je ta informacija lažna.

“Na natječaju i roditeljskom sastanku prilikom odabira putničke agencije s naše su strane prezentirane sobe sa dva, tri i četiri kreveta. Tako je i bilo. Sve sobe imaju tv, tuš, WC. Vezano za kvalitetu hotela najbolje govore neutralne recenzije koje i sami možete vidjeti online. Hotel je svuda ocijenjen s prosječnom ocjenom dobar”, rekao je Blažeković.

Navode o starim pecivima također odbacuje te navodi kako je vodič ove agencije bila gospođa koja im je rekla da je “hrana bila odlična, jestiva i za svaku pohvalu”. Kaže da su za doručak i večeru imali buffet self service pa su mogli birati između nekoliko jela. Ističe i da nije točno da djeca nisu ništa dobila osim zabavnog parka. Govori da su djeca obišla Veronu, Veneciju, Tronchetto te da im je bilo sve osigurano poput stručnog vodstva, a realizirana je i korištena grupna polica zdravstvenog osiguranja u inozemstvu kao i pokriće troškova pomoći povratka itd.

